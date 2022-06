Jennifer Morgan Deutschlands Klima-Chefin wurde im Solothurnischen politisiert – und lernte hier ihre ersten deutschen Wörter Jennifer Morgan soll als Sonderbeauftragte der deutschen Regierung die Klimapolitik vorantreiben. Zuvor sorgte sie als Greenpeace-Chefin weltweit für Aufsehen. Doch angefangen hat einst alles im solothurnischen Niederamt. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Spektakuläre Personalie»: Jennifer Morgan (links) mit der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock im Frühjahr dieses Jahres in Berlin. John Macdougall/AP

Jennifer Morgan, der Name klang für viele wie eine Verheissung und für manche wie eine Drohung. Nur eines sahen alle gleich: Ihre Ernennung war ein echter Coup. Im Frühling dieses Jahres wurde Morgan erste Sonderbeauftragte für Klimaschutz der deutschen Bundesregierung. Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) holte sie im Rang einer Staatssekretärin an Bord.

Morgan sollte fortan die internationale Klimapolitik Berlins prägen. In diesem Bereich kenne sie «weltweit keine zweite Person mit Morgans Expertise, Vernetzung und Glaubwürdigkeit», schwärmte Baerbock. Und der «Spiegel» konstatierte:

«Wohl kaum eine Personalie der neuen Bundesregierung ist so spektakulär wie diese.»

Allerdings blieb die Berufung der 56-jährigen Umweltaktivistin nicht ohne Nebengeräusche. Ausgerechnet Morgan, die als Chefin von Greenpeace International auch mit aufsehenerregenden Aktionen von sich reden machte, wird Deutschland nun als Klima-Chefin vertreten? Ausgerechnet die gebürtige Amerikanerin, die bis dahin nicht einmal den deutschen Pass besass, wird dafür im Eilverfahren eingebürgert?

Auf jeden Fall ist der Regierungsjob die Krönung einer ungewöhnlichen Karriere. Diese begann Mitte der 1980er-Jahre damit, dass Jennifer Morgan, die 17-jährige Austauschschülerin aus dem US-Bundesstaat New Jersey, im solothurnischen Niederamt landete; freilich eher zufällig als geplant. Denn eigentlich wollte die junge Frau in die Romandie, um dort Französisch zu lernen.

Aber dann kam sie eben in eine Gastfamilie in Niedererlinsbach. Dort stellten sich entscheidende Weichen in Morgans Biografie: Erstens lernte sie Deutsch, die Sprache, die ihr später viele Türen öffnen sollte. Und zweitens, was noch wichtiger scheint, entdeckte sie im Niederamt ihre politischen Adern. Die junge Frau blieb mehrere Monate in Niedererlinsbach, das Jahre später in der Gemeinde Erlinsbach aufging.

Eine prägende Zeit in Erlinsbach

Immer mal wieder erzählt Morgan öffentlich aus dieser Zeit. In einem Gespräch mit der «Sonntagszeitung» etwa berichtete sie einst davon, wie sie ihre Niederämter Freunde mit ins Pfadilager nahmen und sie rasch mit dem deutschsprachigen Kulturraum vertraut wurde. Zwar hielt sich Morgan ausgerechnet zu jener Zeit im AKW-Gösgen-Stammland auf, als die Anti-Atomkraft-Bewegung besonders lebendig war. Doch politisiert wurde sie nicht vor diesem Hintergrund.

Vielmehr war es die Rolle ihres Heimatlands in anderen Ländern, die sie ins Grübeln brachte. Die US-Regierung unterstützte damals den Guerillakrieg gegen die linke Regierung in Nicaragua. Ihr habe das politische Bewusstsein ihrer Schweizer Mitschüler gefallen, erinnerte sich Morgan viele Jahre später im «Spiegel»: «Die fragten mich, was wir Amerikaner in Nicaragua machen.»

In Erlinsbach wurde Jennifer Morgan in den 1980er-Jahren mit dem deutschsprachigen Kulturraum vertraut (hier eine aktuelle Aufnahme). Bruno Kissling

Nach ihrer Rückkehr in die USA studierte sie Politikwissenschaften und begann bald in der Klimaszene zu arbeiten. Nach Stationen beim Climate Action Network und dem WWF kam Morgan nach Deutschland. Ende der 1990er-Jahre schrieb sie Reden für das Umweltministerium, damals geführt von Angela Merkel. Dem Land ist sie seither auch privat verbunden – ihre langjährige Partnerin stammt aus Münster.

Seit Jahrzehnten propagiert Morgan erneuerbare Energien, kämpft vehement gegen fossile Brennstoffe und die Atomkraft. 2016 schliesslich kam sie an die Spitze von Greenpeace International. Die Organisation hat über drei Millionen Mitglieder und ein Faible für medienwirksame Aktionen. Sie macht Krach, prangert Missstände an.

Auffallen mit kämpferischer Rhetorik

Jennifer Morgan selbst war für diese Zeitung nicht erreichbar. Und auch ihre einstige Gastfamilie in Erlinsbach war nicht ausfindig zu machen. Einer, der Morgan gut kennt, ist der Stadtsolothurner Markus Allemann. Er war jahrelang Geschäftsleiter des Schweizer Ablegers von Greenpeace und leitete überdies zeitweise das Südostasien-Büro der Organisation. «Jennifer Morgan bringt eine beeindruckende Expertise in der Klimapolitik mit und ist weltweit vernetzt», unterstreicht er.

Im Mai trat Jennifer Morgan im Rahmen einer G7-Konferenz mit John Kerry (Mitte), Klima-Sonderbeauftragter der amerikanischen Regierung, und dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck auf. Filip Singer/EPA

Ihn beeindrucke, dass es Morgan stets um die Sache gehe. «Sie schiebt nie ihre Person in den Vordergrund», sagt Allemann. Und obwohl Greenpeace traditionell eine von Aktivistinnen und Aktivisten geprägte Organisation sei, habe Morgan keine Berührungsängste gehabt, auch am WEF in Davos aufzutreten. Allemann weiss:

«Regierungsmitglieder griffen ebenso auf ihr Wissen zurück wie Wirtschaftsvertreter. An Konferenzen war sie eine gefragte Referentin.»

Kurz bevor Morgan ihr neues Amt in Berlin angetreten hat, überfiel Russland die Ukraine. Der Krieg werde die Energiewende beschleunigen, davon zeigt sie sich dieser Tage überzeugt. Dass sie die kämpferische Rhetorik aus Greenpeace-Zeiten weiterhin beherrscht, bewies Morgan in einem Interview mit der «TAZ». Es gebe auch Kräfte, die den Moment nutzen wollten, um fossile Infrastruktur aufzubauen, warnte sie. «Das müssen wir verhindern. Wir müssen gewinnen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen