Swissgrid plant neue Hochspannungsleitungen ab Flumenthal

Jahrzehnteprojekt Steigender Strombedarf: Swissgrid baut das Schweizer Stromnetz aus und plant neue Hochspannungsleitungen ab Flumenthal Bereits heute führt eine Stromleitung von Flumenthal über den Jura ins Baselbiet. Diese soll in den nächsten Jahren durch eine neue Hochspannungsleitung ersetzt werden. Ob es «Freileitungen» in der Luft oder Erdkabel geben wird, ist noch offen. Raphael Karpf 14.06.2022, 14.23 Uhr

Die aktuelle Leitung von Flumenthal nach Basel quert die erste Jurakette zwischen Farnern und Aedermannsdorf. Swissgrid

Der Bedarf nach Strom steigt. Das bringt das Stromnetz an den Anschlag. Bereits heute kommt es zu Engpässen, dann muss beispielsweise in Kraftwerken die Leistung reduziert werden, um das Netz nicht zu überlasten.

Um auch in Zukunft alle Haushalte und Firmen mit Strom versorgen zu können und gleichzeitig die Stabilität des Netzes sicherzustellen, muss das Netz ausgebaut werden.

Im Fokus von Swissgrid, der Betreiberin der Übertragungsnetze, steht aktuell die Region Basel. Um dort die Versorgungssicherheit zu verbessern, soll die bestehende, 33 Kilometer lange 145-Kilovolt-Leitung von Flumenthal nach Therwil (BL) durch eine 220-Kilovolt-Hochspannungsleitung ersetzt werden.

Allen Interessen gerecht zu werden, ist anspruchsvoll

Das Projekt befindet sich aktuell in Planung. Dabei gilt es, verschiedenste Faktoren zu berücksichtigen. «Alles zusammen macht das Projekt relativ anspruchsvoll», sagte Projektingenieur Robert Benz anlässlich der Vorstellung des Projekts am Dienstag.

Zum einen sollen Anwohnerinnen und Anwohner möglichst nicht belastet werden. Gleichzeitig muss der Landschaftsschutz berücksichtigt werden. Insbesondere im Jura, wo quer zu den Tälern gebaut wird, sei das herausfordernd. Auch Naturschutzaspekte spielen eine Rolle, etwa Laichgebiete von Amphibien im Baselbiet. Auch geologische Einschränkungen gibt es, was rein technisch überhaupt möglich ist. Und schliesslich soll das alles auch nicht alle Welt kosten.

Ziel der Übung ist nun, einen Kompromiss zu finden, der alle Anliegen möglichst unter einen Hut bringt. Die Experten von Swissgrid haben drei verschiedene Varianten ausgearbeitet.

Die Karte zeigt die Korridore der drei Projekte:

Die Korridore, durch die die Leitungen führen würden: Grün die Freileitung, orange das Erdkabel, bei der Kombivariante würde die Freileitung durch den grünen Korridor gehen, ausser kurz vor Therwil, dort würde auf Erdkabel gewechselt werden, die orange schraffierte Fläche. Swissgrid

1. «Freileitung»

Die klassische Hochspannungsleitung. Swissgrid

Die klassische Hochspannungsleitung: Kabel in der Luft, die von Mast zu Mast gezogen werden. Die Herausforderung dieser Variante ist, die Leitung um die Dörfer herum zu bauen, gleichzeitig aber die Landschaft nicht zu stark zu beeinträchtigen.

Besonders schwierig dabei ist, dass heute zum Schutz von Anwohnerinnen und Anwohnern deutlich strengere Vorschriften gelten als noch vor einigen Jahrzehnten, wie Benz ausführte. Heisst: Sollte sich das Projekt Freileitung durchsetzen, würden die Leitungen stärker um die Dörfer herum führen als die aktuelle Leitung.

Da die bestehende Leitung rückgebaut wird, sobald das neue Projekt realisiert ist, werde es für die Anwohnerinnen und Anwohner Verbesserungen geben, so Benz. Etwa in Flumenthal, aber beispielsweise auch in Herbetswil.

Die aktuelle Leitung, hier in Herbetswil, wird rückgebaut, sobald die neue steht. Die neue Leitung würde an anderem Ort zu stehen kommen und dürfte nicht über Häuser verlaufen. Swissgrid

Ein Vorteil der Variante Freileitung sind die Kosten: Mit geschätzten 60 bis 80 Millionen Franken wäre das Projekt deutlich billiger als das Projekt Erdkabel.

2. «Erdkabel»

Die Variante Erdkabel. Swissgrid

Bei der Variante Erdkabel verlaufen die Leitungen unterirdisch. Das hat den Vorteil, dass Siedlungen und die Landschaft maximal geschützt werden. Allerdings müsste für die Bauarbeiten eine Schneise durch gewisse Wälder geschlagen werden. Auch gewisse Naturschutzgebiete würden durch die Arbeiten beeinträchtigt werden.

Auch geologische Herausforderungen stellen sich bei dieser Variante, so Benz: «Dafür müsste man einen Tunnel bauen, was in diesem Gebiet sehr schwierig ist.» Auch muss bei dieser Variante speziell darauf geachtet werden, dass das Grundwasser nicht verschmutzt wird.

Und schliesslich wäre dieses Projekt auch deutlich teurer als das Projekt Freileitung: Die Kosten werden auf 230 bis 290 Millionen Franken geschätzt.

3. «Kombination»

Die Kombivariante würde beide Projekte verbinden. Für den grössten Teil der Strecke würde Swissgrid auf eine Freileitung setzen, kurz vor dem Ziel dann auf ein Erdkabel wechseln. Dadurch würden verschiedene Gemeinden im Baselbiet geschont werden. Allerdings hat es in dieser Region auch ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, welches durch die Arbeiten wohl beeinträchtigt würde.

Die Kosten der Kombivariante werden auf 80 bis 100 Millionen Franken geschätzt.

So geht es nun weiter

Eine vom Bundesamt für Energie eingesetzte Begleitgruppe wird nun die drei Vorschläge unter die Lupe nehmen und eine Empfehlung abgeben. Dann startet die öffentliche Mitwirkung am Projekt. Voraussichtlich Ende 2023 wird der Bundesrat entscheiden, welche Variante realisiert wird.

Erst anschliessend wird das konkrete Bauprojekt ausgearbeitet und öffentlich aufgelegt. Vorausgesetzt, Einsprachen verzögern das Ganze nicht um Jahre, soll der Baustart 2029 erfolgen.

Beim Projekt Freileitung würde die Bauzeit etwa drei Jahre betragen, beim Projekt Erdkabel etwa acht Jahre. Im Anschluss würden die alten Leitungen rückgebaut werden.

Rechnet die Swissgrid mit Einsprachen? Das lasse sich kaum voraussagen. Benz betont: «Wir haben uns die grösste Mühe gegeben, den bestmöglichen Kompromiss zu finden.» Nun hoffe man, dass man verständlich machen könne, dass es diese Leitungen brauche.

Zu diesem Zweck hat Swissgrid einen Flyer zum Projekt erstellt, der diesen Mittwoch bei allen betroffenen Haushalten im Briefkasten landen wird. Zudem ist am 30. Juni eine öffentliche Informationsveranstaltung in Flumenthal geplant, bei welcher das Projekt im Detail vorgestellt werden soll.

Hinweis: Öffentliche Informationsveranstaltung am 30. Juni um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Flumenthal.