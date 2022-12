Jahrestag Zwischen Verschwörung und Erinnerung: Vor 100 Jahren brannte das Goetheanum in Dornach Auch ein Jahrhundert nach der schicksalhaften Silvesternacht befeuert die Zerstörung des ersten Goetheanums die Fantasie: War es Brandstiftung oder ein technischer Defekt? Daniela Deck Jetzt kommentieren 30.12.2022, 12.00 Uhr

Das erste Goetheanum. zvg / Rudolf Steiner Archiv

Ein schauriger Schein überstrahlte das Dorf und als die Neujahrsglocken das Jahr 1923 einläuteten, brach der Holzbau mit den zwei Kuppeln im Brausen der Flammen auf dem Anthroposophenhügel in sich zusammen. Das erste Goetheanum, zwei Jahre zuvor eingeweiht und von Künstlern aus ganz Europa konzipiert, war zerstört.

Am Neujahrsmorgen waren die Basler Trams, die Richtung Dornach fuhren, so überfüllt, dass die Schaulustigen lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, schrieb die «National-Zeitung». Davon liessen sich die Leute nicht abhalten. In die Neugierde mischte sich Schadenfreude.

Die fremdartige Glaubensgesellschaft um Rudolf Steiner, die sich zehn Jahre zuvor auf dem Hügel angesiedelt hatte, wirkte vor der katholischen, ländlichen Lebenswelt des Schwarzbubenlandes exotisch. Der Pfarrer in Arlesheim tat sich mit apokalyptischen Drohungen besonders hervor.

Bis heute gibt es offene Fragen

War es Brandstiftung? Oder ein Unglücksfall, wie er jedes Gebäude treffen kann? Was in jener Nacht geschah, wurde nie im Detail geklärt. Dabei gab sich der Dornacher Dorfpolizist, Polizeiwachtmeister Meister, alle Mühe, die Geschehnisse aus den verkohlten Balken zu rekonstruieren. Als gesichert gilt, dass ein Schwelbrand in der Wand sich zum Vollbrand entwickelte.

Kolorierte Aufnahme vom Brand im Postkartenformat. zvg / Rudolf Steiner-Archiv

Dass die Gerüchte nie verstummten, erklärt sich nicht allein dadurch, dass die Anthroposophische Gesellschaft die Geschädigte war. In der Brandruine wurden die sterblichen Überreste eines Mannes gefunden, die zum vermissten Arlesheimer Uhrmacher Jakob Ott passten. Dieser hatte sich kurz zuvor den Anthroposophen angeschlossen.

Die Volksmeinung war rasch gemacht: Ott war der Brandstifter. Das Warum und Wie des angeblichen Brandanschlags zimmerten sich Bevölkerung und Medien je nach Sympathie oder Antipathie zusammen.

«Brandstiftung, durch unbekannt», finden Anthroposophen

Walter Kugler, ehemaliger Leiter des Rudolf-Steiner-Archivs. Roland Schmid

Aus der Distanz eines Jahrhunderts ist bedenkenswert, was die Nachfahren der Direktbetroffenen denken. Wir haben mit Walter Kugler gesprochen, dem ehemaligen Leiter des Rudolf-Steiner-Archivs und emeritierten Kunstprofessor von Oxford.

«Heute wie damals gehen wir davon aus, dass es Brandstiftung war und zwar von unbekannter Hand. Ott erscheint als Brandstifter unwahrscheinlich, selbst wenn die in der Brandruine gefundenen Teile eines Skeletts möglicherweise ihm zugeordnet werden können», sagt Kugler.

Der damaligen Brandermittlung stellt er ein gutes Zeugnis aus: «Es ist erstaunlich, wie Polizist Meister und die Solothurner Behörden sich in die Sache reingekniet haben und was mit den damals doch recht bescheidenen Mitteln herausgefunden wurde.»

Dass der Name des verschwundenen Uhrmachers noch heute als Brandstifter herumgeboten wird, verweist Kugler ins Reich der Verschwörungstheorien. Für ihn als Akademiker zählten nur Erkenntnisse, die sich wissenschaftlich erhärten lassen.

Er verneint einen möglichen Kurzschluss: «Kurz bevor um zehn Uhr am Silvesterabend der Brand gemeldet wurde und mehr als eine Stunde darüber hinaus brannte im Goetheanum elektrisches Licht.» Ein Defekt an der Elektroanlage oder an einem angeschlossenen Gerät scheidet für ihn deshalb aus. Weiter argumentiert Kugler, dass an der Stelle des Schwelbrandes gemäss Bauplänen keine Kabel in der Wand verlegt gewesen seien. Deshalb steht für ihn fest: Es muss Brandstiftung gewesen sein.

Gerüchte drei Generationen später lebendig

Warum kommt die Geschichte sogar drei Generationen später nicht zur Ruhe? Auch das ist für Walter Kugler klar: «Wir haben mehrfach erlebt, dass Leute aus dem Umfeld des Goetheanums oder ehemalige Mitarbeitende aus einer Enttäuschung oder Besserwisserei heraus Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt haben», sagt er. Zum Beispiel, dass irgendwelche «okkulten Bruderschaften» das Goetheanum angezündet hätten.

Der Südeingang nach dem Brand. zvg / Rudolf Steiner-Archiv

Die Untersuchungsbehörden hätten sich davon nicht beirren lassen, sondern sich auf die technischen Gegebenheiten des Gebäudes gestützt. Kugler argumentiert weiter: «Die Versicherung hat bezahlt und zwar schon drei Monate nach dem Brand.» Das Geld habe als Startkapital für das heutige Goetheanum gedient, das zwischen 1924 und 1928, diesmal ganz aus Beton, errichtet wurde.

Gegen Anfeindungen hat sich die Anthroposophische Gesellschaft ein dickes Fell zulegen müssen. Kugler: «Verschwörungstheorien oder Mystizismen, wie ich sie nenne, haben schon die Person von Rudolf Steiner begleitet.»

Die Interpretation von Theaterautorin Michelle Steinbeck

Zum 100. Jahrestag befasst sich auch die Anthroposophische Gesellschaft ausgiebig mit dem Goetheanum-Brand. Sie hat dem Thema die jährliche Weihnachtstagung gewidmet sowie eine Publikation. Architektonisch und weltanschaulich nähert man sich dem zerstörten Bauwerk an.

Ein Theaterstück, das unabhängig von der Anthroposophischen Gesellschaft entstanden war, mischte erst vor kurzem die Karten neu. Die Theaterautorin Michelle Steinbeck pflügte sich durch die umfangreichen Brandakten im Staatsarchiv Solothurn. Gestützt auf ihre Erkenntnisse liess sie die Brandnacht auferstehen.

Michelle Steinbeck hat für die Theaterbühne die Chroniken von Dornach geschrieben. Affolter/Savolainen

Anders als Walter Kugler sieht sie Brandstiftung nicht als erwiesen an. Ein Kurzschluss sei nicht auszuschliessen, so Steinbeck. Ihre Interpretation des Geschehens rief bei der Anthroposophischen Gesellschaft gemischte Gefühle hervor.

Kugler, der ihr Dokumentartheater besucht hat, sagt dazu: «Das Stück wurde mit dem Auge für den dramatischen Effekt geschrieben, was legitim ist.» Was die historische Aufarbeitung durch die Autorin angeht, so habe Kugler Fragen. «Vor allem möchte ich wissen, was eine junge Frau dazu bringt, sich dem Goetheanum-Brand zu widmen.»

Auf Vermittlung des Dornacher Gemeindepräsidenten Daniel Urech sollte 2019 deshalb eine Aussprache zwischen Walter Kugler und Michelle Steinbeck stattfinden. Nach einer Verschiebung durch die Autorin wurde das Treffen von der Pandemie verunmöglicht. Jetzt soll, angeregt durch die Recherchen dieser Zeitung, das Gespräch doch noch stattfinden.

Essen: Berührungspunkte zur Anthroposophie Die Anthroposophische Gesellschaft engagiert sich neben der Architektur unter anderem in der Landwirtschaft. Ihre Demeter-Produkte sind beliebt, ein Trend, dem die Grossverteiler Rechnung tragen. Coop führt die Reihe seit sieben Jahren im Sortiment. Auf Anfrage erklärt Coop: «Ausgewählte Produkte unserer Bio-Eigenmarke Naturaplan, welche die Anforderungen der biodynamischen Landwirtschaft von Demeter erfüllen, werden seit 2016 zusätzlich zur Knospe von Bio Suisse mit dem Demeter-Logo ausgelobt.» Gesamthaft führe man 240 Demeter-Produkte. Die Migros Aare ist 2019 auf den Trend aufgesprungen. Ausgehend vom Eiersortiment führe man heute 70 Produkte – wenn auch noch nicht in allen Läden. Dazu schreibt die Migros Aare: «Demeter ist das strengste Label in Bezug auf die Verarbeitung von Lebensmitteln.» Sowohl die Nachfrage als auch die Verfügbarkeit von Produkten hätten zugenommen, deshalb «ergänzt Demeter unser Sortiment hervorragend. Die Hälfte der Filialen in der Genossenschaft Migros Aare führen Demeter-Produkte».

