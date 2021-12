Das bewegte den Kanton Solothurn 2021 neben der Pandemie

Jahresrückblick Vom Duell um einen Regierungssitz bis zum Stand-up-Paddeln im Sitzen: Was den Kanton 2021 neben der Pandemie bewegte Ein Wahljahr mit dem Prädikat historisch: In der Solothurner Regierung haben erstmals in der Geschichte die Frauen die Mehrheit –und die FDP holte sich ihren zweiten Sitz auf Kosten der CVP wieder zurück. Ein Rückblick auf die Highlights der kantonalen Agenda. Urs Moser Jetzt kommentieren 30.12.2021, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Eröffnung des ersten Impfzentrums in der Rythalle Solothurn. Bild: Tom Ulrich

Gleich nach Neujahr geht es los. In der alten Reithalle in Solothurn wird am 4. Januar das erste Impfzentrum eröffnet. Der Impfstoff ist erst eingeschränkt verfügbar, und mit der IT-Lösung für das Anmeldeverfahren klappt es auch noch nicht so richtig. Vorerst können sich erst Personen über 75 und Angehörige der Hochrisikogruppe impfen lassen. Es dauert also seine Zeit, bis die Impfkampagne richtig Fahrt aufnimmt. Bis heute sind nun im Kanton Solothurn um die 180'000 Personen vollständig geimpft.

Der Sirenentest 2021 verlief erfolgreich. Bild: Stefan Kaiser

99 Prozent der Alarmsirenen im Kanton Solothurn funktionieren einwandfrei. Dies ergab der Test am 3. Februar. Getestet wurden alle 172 stationären Sirenen im Kanton, fernausgelöst durch die Kantonspolizei. Als mangelhaft erwiesen sich nur gerade eine Sirene in Grenchen und eine in Riedholz, die umgehend repariert wurden.

Der abtretende Regierungsrat Roland Heim bei seiner letzten Medienkonferenz zur Staatsrechnung. Bild: Hanspeter Bärtschi

Zum letzten Mal wird der Abschluss der Staatsrechnung vom abtretenden Finanzdirektor Roland Heim präsentiert. Er kann zum Abschied noch einmal mit erfreulichen Zahlen aufwarten. Die Erfolgsrechnung weist einen Überschuss von 59 Millionen aus, das ist fast 70 Millionen besser als budgetiert.

Die neu gewählten Regierungsmitglieder Sandra Kolly und Peter Hodel am Wahltag. Bild: Keystone

Wieder eine historische Wahl

Vor vier Jahren war es eine historische Niederlage für die FDP und ein ebenso historischer Erfolg für die Grünen: Ihre Kandidatin Brigit Wyss zog auf Kosten der freisinnigen Doppelvertretung als erste Grüne in die Solothurner Regierung ein. Eine Doppelvakanz eröffnete den Freisinnigen im vergangenen Frühjahr die Chance, den Verlust nach einer Legislatur gleich wieder wettzumachen. Und Peter Hodel aus Schönenwerd, bis dato Präsident der FDP-Kantonsratsfraktion, wusste sie zu nutzen: Im zweiten Wahlgang am 25. April wurde Sandra Kolly aus Neuendorf für die CVP klar in den Regierungsrat gewählt, hingegen setzte sich Hodel in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den zweiten CVP-Kandidaten Thomas A. Müller aus Lostorf durch: 1285 Stimmen Vorsprung.

Hodel übernahm das Finanzdepartement von Roland Heim, Kolly das Bau- und Justizdepartement von Roland Fürst, von denen beide gleich zum Einstieg «happige Brocken» zu übernehmen hatten: Kolly den 74-Millionen-Kredit für die Umfahrung Klus, der vom Stimmvolk im September gutgeheissen wurde. Hodel das Dossier Steuerentlastung der unteren Einkommen mit der «Jetz si mir draa»-Initiative und dem Gegenvorschlag dazu, worüber im kommenden Jahr abgestimmt werden soll.

Nach dem Einzug der Grünen in die Regierung 2017 verdienen auch die Regierungsratswahlen 2021 das Prädikat «historisch»: Mit Susanne Schaffner (SP), Brigit Wyss (Grüne) und Sandra Kolly (CVP, den Namenswechsel vollzieht die Solothurner Kantonalpartei erst auf den Jahreswechsel) stellen die Frauen in dieser Legislatur erstmals in der Geschichte die Mehrheit im Solothurner Regierungsrat.

Einmal mehr nur eine Statistenrolle blieb für die SVP. Ihr Kandidat Richard Aschberger aus Grenchen erzielte zumindest einen Achtungserfolg und landete im zweiten Wahlgang mit etwas mehr als 3000 Stimmen Rückstand nicht weit abgeschlagen hinter dem gegen Hodel unterlegenen CVP-Kandidaten Thomas A. Müller.

Die grüne Welle flacht nicht ab

Markante Veränderungen hatten vor dem zweiten Wahlgang der Regierungswahlen auch die Kantonsratswahlen am 7. März gebracht. Insgesamt 583 Kandidatinnen und Kandidaten, so viele wie noch nie, bewarben sich um einen der 100 Sitze. Am Wahltag zeigte sich: Die «grüne Welle» in der Politik wurde auch durch die Pandemie nicht gestoppt. Die Grünen legten um drei auf zehn Sitze zu, die Grünliberalen verdoppelten ihre Sitzzahl von drei auf sechs und bilden nun in der neuen Legislatur erstmals eine eigene Fraktion. Letzteres hat direkte Auswirkungen auf den Ratsbetrieb: Die Sitzverteilung in den Kommissionen musste mit den veränderten Verhältnissen neu geregelt werden, ebenso die finanzielle Unterstützung der Kantonsratsfraktionen.

Blick in ein Patientenzimmer des neuen Bürgerspitals Bild: Lea Durrer

Ein neues Spital im Coronamodus

Ein Riesenprojekt: Mit der Zustimmung zu einem Kredit von 340 Millionen gab das Stimmvolk 2012 grünes Licht für ein neues Bürgerspital in Solothurn, am 1. Mai hat das Hochbauamt nun den Neubau nach Verzögerungen (durch Baumängel und die Pandemie bedingt) der Solothurner Spitäler AG offiziell zur Nutzung übergeben. Das neue Bürgerspital mit rund 57'000 Quadratmetern Geschossfläche, 155 Zimmern, 240 Betten sowie Abteilungen für Operationen, Geburten, Intensivpflege, Tagesklinik und Notfall ist schweizweit das erste Minergie-Eco-Spital.

Wenige Tage vor der Schlüsselübergabe genehmigte das Stimmvolk im April eine erste Akonto-Zahlung von 16 Millionen an die Solothurner Spitäler, um deren Ertragseinbussen abzugelten, die sie durch behördliche Anordnungen zur Absage nicht zwingend notwendiger Operationen im ersten Pandemiejahr erlitten. Nach einer zweiten Abstimmung im kommenden Februar (25 Mio.) wird das Stimmvolk noch ein weiteres Mal über solche Zahlungen (geschätzt 45 Mio.) zu befinden haben, denn der Kantonsrat weigerte sich vor Weihnachten, dafür Geld auf Vorrat zu sprechen.

Bundesrat Alain Berset mit Vertretern des Kantons beim Drive-in-Testzentrum vor der Kulturfabrik Kofmehl. Bild: Keystone

Können wir Corona? Bundesrat Alain Berset hat sich am 8. Juni mit einer Delegation des Regierungsrats getroffen und einen Augenschein in den Corona-Testzentren in Grenchen und Solothurn genommen. Dabei nutzte er auch die Gelegenheit zu einem Austausch mit Pipo Kofmehl von der gleichnamigen Kulturfabrik in Solothurn über die Situation der Kulturschaffenden und Kulturveranstalter.

Das Impfzentrum Breitenbach stellte den Betrieb am 19. Juli ein. Bild: Kenneth Nars

Nach Abschluss der ersten Phase der Impfkampagne schlossen die bestehenden Impfzentren in Solothurn, Olten und Breitenbach Ende Juli die Tore. Neue Impfzentren nahmen im August in Selzach und Trimbach den Betrieb auf, das Schwarzbubenland verfügt hingegen seither über kein eigenes Impfzentrum mehr. Das sorgt dort nun mit der gestiegenen Nachfrage nach Boosterimpfungen für Unmut.

Finanzdirektor Peter Hodel präsentiert mit Steueramt-Chef Thomas Fischer den Gegenvorschlag zur «Jetz si mir draa»-Initiative. Bild: Corinne Glanzmann

Ein hartes Ringen um Steuerentlastungen

Mit der Präsentation des Entwurfs für den Gegenvorschlag (noch unter Vorgänger Roland Heim ausgearbeitet) zur Steuersenkungs-Initiative «Jetz si mir draa» hatte der neue Finanzdirektor Peter Hodel am 20. August seinen ersten grossen Auftritt.

Die Steuerfrage wird ein dominierendes Politthema im nächsten Jahr bleiben: Was haben Regierung und Parlament als Alternative zur bereits Ende 2019 eingereichten Steuersenkungs-Initiative zu bieten? Kurz vor den Festtagen legte die Regierung dann die definitive Fassung für die Umsetzung der Initiative und den Gegenvorschlag auf den Tisch. Letzterer entlastet gezielt die unteren Einkommensklassen und Familien um gesamthaft 55 Millionen, die Initiative würde bei Kanton und Gemeinden zusammen hingegen zu Steuerausfällen von fast 260 Millionen führen.

Verlockend für das Stimmvolk, aber aus dem Rathaus ergeht die eindringliche Warnung: Ein drastisches Sparprogramm wäre die unausweichliche Folge, wenn das Stimmvolk der Initiative den Vorzug gegenüber dem Gegenvorschlag gibt.

Kunstpreis-Gewinnerin Marie-Theres Amici. Bild: zvg

Der Regierungsrat spricht den mit 20'000 Franken dotierten Kunstpreis 2021 der 1943 in Solothurn geborenen und dort aufgewachsenen Malerin Marie-Theres Amici zu. Mit 10'000 Franken dotierte Fachpreise gehen an Urs Amiet und Flavia Schaub (Fotografie), Fabian Capaldi (Musik), Maria Dundakova (Multimediale Kunst), Anja Gysin (Tanz), Regula Portillo (Literatur), Rainer von Arx (Kulturvermittlung) und Nancy Wälti (Bildhauerei). Der ebenfalls mit 10'000 Franken dotierte Anerkennungspreis geht an die Astrophysikerin Kathrin Altwegg-von Burg.

Seit Oktober auch im Kanton Solothurn verfügbar: der Impfstoff von Johnson&Johnson. Bild: EPA

Nach der entsprechenden Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen startete auch der Kanton Solothurn am 8. Oktober die Impfungen mit dem dritten in der Schweiz erhältlichen Covid-19-Impfstoff Janssen von Johnson&Johnson. Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können (Allergien etc.) oder aus persönlichen Gründen Impfstoffe ablehnen, die auf der mRNA-Technologie basieren. Für Schwangere wird Janssen nicht empfohlen.

Frau Landammann Susanne Schaffner und Regierungsrat Peter Hodel forderten Bischof Felix Gmür und Domdekan Peter Schmid heraus. Bild: zvg

Die Tradition geht auf eine Initiative des damaligen SP-Regierungsrats Willi Ritschard und von Bischof Anton Hänggi in den 1960er-Jahren zurück, die sich vom Militärdienst her kannten: Jedes Jahr trifft sich die Regierung mit einer Delegation des Bistums Basel zu einem Gedankenaustausch, der mit dem Bischofsjass abgeschlossen wird. Dieses trennten sich das Team Regierungsrat und die bischöfliche Delegation nach acht teils hart umkämpften Partien in Minne mit einem 4:4-Unentschieden.

Stand-up-Paddler Roland Thomke. Bild: Hanspeter Bärtschi

Paddeln im Sommerhalbjahr wieder im Stehen erlaubt

Als im letzten Jahr das Verbot angekündigt wurde, stiess das in weiten Kreisen auf Unverständnis und Verärgerung. Was dann im vergangenen April als Kompromiss zwischen den Interessen von Naturschutz und Freizeitnutzung angepriesen wurde, hatte aber eher das Zeug zur Schildbürgerei des Jahres. Auf zwei als Wasser- und Zugvogelreservat geschützten Aareabschnitten zwischen Lüsslingen und Flumenthal war nun ab 1. Mai Stand-up-Paddeln doch wieder erlaubt, aber nur im Sitzen.

Hinsetzen für eine Sportart, die per Definition im Stehen ausgeübt wird: na bravo. Die Situation für die Wasservögel, die aufrecht stehende Menschen als Bedrohung wahrnehmen, solle mit dieser Lösung entschärft werden. Aber es sei ja auch nur eine Übergangslösung bis längstens 2024, hiess es dazu aus dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Man sei daran, im Zug einer neuen kantonalen Nutzungsplanung das Schutzgebiet und dessen Ziele zu überprüfen.

Mitte Dezember dann das verfrühte Weihnachtsgeschenk für die Paddler: Ab nächstem Jahr können sie ihrer Leidenschaft im Sommerhalbjahr (1. Mai bis 31. Oktober) doch auch wieder aufrecht frönen. Laut der Vogelwarte Sempach hat das Reservat zwar eine grosse Bedeutung als Rast- und Überwinterungsplatz für verschiedene Wasservogelarten, im Sommerhalbjahr ist es aber für die meisten von ihnen nur von untergeordneter Bedeutung.

Vehement gegen das Verbot gewehrt hatte sich Roland Thomke mit seiner Organisation ProSUP. Er provozierte sogar bewusst ein Strafverfahren gegen sich selbst und hegt nun den Verdacht, der Kanton sei vom Verbot «zurückgekrebst», weil es dafür gar keine Rechtsgrundlage gebe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen