Jahresrückblick: Das bewegte 2022 im Kanton Solothurn

Jahresrückblick Unheimliche Brandserie, Grosse Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen, Energieschock: Was im Kanton Solothurn 2022 zu reden gab Der Ukraine-Krieg prägte in vielerlei Hinsicht auch das Geschehen in Kanton und Region in diesem Jahr. Die Geflüchteten erfahren viel Solidarität, die explodierenden Energiekosten bereiten auch in Solothurn Kopfzerbrechen. 28.12.2022

Anfang April beginnt eine Brandserie, welche die Bevölkerung im Wasseramt in Angst und Schrecken versetzt. Betroffen ist das Clubhaus des Hornusservereins in Halten. Es folgen weitere Brände in einem Schafstall, einer Scheune, in der Werkstatt einer Schreinerei, in einem Schulhaus …

Die Hütte der Hornussergesellschaft Halten war das erste Ziel des Brandstifters. Präsident Werner Schneider auf dem Schadenplatz. Tom Ulrich

Die Brände wurden allesamt mutwillig gelegt, es ist klar: Im Wasseramt ist ein Feuerteufel unterwegs. Am 27. Mai meldet die Staatsanwaltschaft: Der mutmassliche Brandstifter ist gefasst. Ein 33-jähriger Schweizer aus Kriegstetten, er war selber Mitglied der regionalen Feuerwehr.

Anfang September informiert die Staatsanwaltschaft wieder über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, für insgesamt 12 Brände in Halten, Kriegstetten, Recherswil und Obergerlafingen verantwortlich zu sein, die in der Zeit zwischen dem 3. April und 21. Mai gelegt wurden. Zwei Brände in Biberist Anfang April können nicht dem Beschuldigten zugeordnet werden, hier bleibt die Täterschaft unbekannt.

Der mutmassliche Feuerteufel ist nicht geständig, die Beweislast soll aber erdrückend sein. Die Untersuchungshaft wird für mehrere Wochen verlängert. Im Oktober entscheidet aber das Obergericht, dass der Tatverdächtige auf freien Fuss gesetzt werden muss. Die Beschwerdekammer des Obergerichts bestätigt zwar den dringenden Tatverdacht in mindestens elf Fällen, gestützt auf ein mittlerweile vorliegendes psychiatrisches Gutachten erachtet man aber den Haftgrund der Wiederholungsgefahr als nicht gegeben.

Und dann brennt es am 4. Dezember wieder: In Oekingen fällt ein unbewohnter Spycher den Flammen zum Opfer. Die Frage kommt natürlich auf: Hat der Wasserämter Feuerteufel doch wieder zugeschlagen? Kurz vor Weihnachten aber die Entwarnung: Der Brand in Oekingen war durch einen technischen Defekt im Motorraum eines im Unterstand des alten Holzspychers abgestellten Autos ausgelöst worden.

Unmittelbar nach dem Brand in Oekingen war aber auch bekannt geworden: Das Bundesgericht hiess eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Aufhebung der Untersuchungshaft für den mutmasslichen Brandstifter teilweise gut: Es bestehe zwar keine ausgeprägte, aber doch eine niederschwellige Wiederholungsgefahr. Man hätte den Beschuldigten nicht ohne Ersatzmassnahmen aus der Untersuchungshaft entlassen dürfen. Der Mann wird nun mit elektronischen Fussfesseln überwacht, zum Zeitpunkt des Spycher-Brands in Oekingen war das aber noch nicht der Fall.

Mit dem Bundesgerichtsurteil wurde auch öffentlich, wie der ­mutmassliche Serien-Brandstifter überführt ­wurde: Kurz vor Ausbruch des letzten Brands der ihm zur Last gelegten Serie am 21. Mai in der Schule Kriegstetten war er von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er das Schulhaus betreten und wieder ­verlassen hat. (mou)

Es ist ein grosses Wort, doch im Umgang mit den Geflüchteten nach Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar zeigen viele Solothurnerinnen und Solothurner ihre Solidarität. Einige fahren als Flüchtlingshelfer auf eigene Faust quer durch Europa an die ukrainische Grenze, viele stellen Wohnungen zur Verfügung, andere betreuen die Ankömmlinge in den diversen Unterkünften.

«Auch unsere Freiheit, die Freiheit von ganz Europa wird in der Ukraine verteidigt», sagt Landammann Remo Ankli an einem der vielen spontan organisierten Benefiz- und Friedensanlässe.

Anfang März nimmt der Kanton die ehemalige psychiatrische Klinik Fridau oberhalb von Egerkingen in Betrieb. 50 Plätze stehen da den Schutzsuchenden fürs Erste zur Verfügung. Auch im Bildungsheim auf dem Balmberg und in der früheren Höhenklinik Allerheiligenberg werden Kapazitäten geschaffen.

In der ehemaligen psychiatrischen Klinik Fridau ob Egerkingen kommen die Geflüchteten zur Ruhe. Bruno Kissling

Einen Monat später, am 12. April, sind in der Fridau alle 200 Plätze bereits voll besetzt. Knapp 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind zu diesem Zeitpunkt im Kanton angekommen. Darunter waren viele Frauen mit schulpflichtigen Kindern, ein Drittel ist minderjährig. Die meisten kommen bei Privaten unter, doch in der Fridau herrscht reger Betrieb: Es gibt Kinderprogramme, Sprachkurse sowie frisches Brot aus der Bäckerei in Hägendorf.

Nach dem Sommer suchen dann nur noch wenige Flüchtende aus der Ukraine Schutz im Kanton. Werden im März noch fast 800 Personen zugewiesen und im April 500, sind es im August 65. Die meisten blau-gelben Flaggen werden wieder abgehängt. Im November leben aber immer noch 160 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Fridau, wo sie rund zwei Monate bleiben und dann weiterziehen.

Insgesamt wurden dem Kanton seit der russischen Invasion 2329 Personen aus der Ukraine zugewiesen. 387 haben sich wieder abgemeldet, davon über die Hälfte mit Ziel Ukraine. Andere ziehen in andere Kantone oder andere Länder weiter. (cra)

«Holen wir unseren Alltag zurück», prangte auf den Plakaten, unter dem Schriftzug eine Frau, die einen «Corona»-Ball mit den markanten Zacken wegkickt. «Schützen, testen impfen», lautete die Devise der Solothurner Gesundheitsbehörde im Frühling, und die Bevölkerung machte mit. Nicht zuletzt hatten die hohen Ansteckungszahlen zu einer breiten Immunisierung geführt, sodass für die breite Bevölkerung am 1. April die Schutzmassnahmen aufgehoben wurden.

Blick in den Ruhebereich eines Impfzentrums in Trimbach im Januar. Patrick Lüthy

Noch vor einigen Wochen schien das weit weg. Am 13. Januar reagiert der Kanton auf die wegen der Omikron-Variante rasch ansteigenden Fallzahlen und zieht an den Schulen kurzfristig die Schraube an. Doch Maskenpflicht ab der 1. Klasse und obligatorische Tests passen manchen gar nicht. In Solothurn wird demonstriert, Hunderte Petitionäre fürchten sich vor gesundheitlichen Schäden für die Kinder. Die Gemeinden beklagen mangelnde Kommunikation. Und in einem Steinbruch in Rüttenen stellen die «Freunde der Verfassung» illegal ein «Corona-Mahnmal» in Form eines Schwertes mit eingravierten patriotischen Sprüchen auf.

Am 7. Februar fällt die Maskenpflicht in der Primarschule, Ende Februar Homeoffice-Pflicht und Quarantäne. In Restaurants, Clubs und Fitnesszentren atmet man auf. Dass die Massnahmen aber noch vor der Fasnacht gelockert werden, fordert seinen Tribut. Insbesondere im Narren-Hotspot Solothurn explodieren die Fallzahlen. An ihr Limit respektive darüber hinaus geraten die Intensivabteilungen jedoch nicht. Und die Notfallplanung, die im Januar noch für genau solch hohe Belegungszahlen angekündigt wird, bleibt ein Papiertiger. Spätestens im April verliert das Virus seinen Schrecken. Der Alltag ist zurück. (cra)

Am 20. Oktober ist es auf den Tag 50 Jahre her, dass SP-Ständerat Roberto Zanetti der Solothurner SP beigetreten ist. Das wollen die Genossinnen und Genossen mit einem grossen Fest zu seinen Ehren feiern. Alles, was Rang und Namen hat in der Sozialdemokratie, kommt an diesem Tag nach Gerlafingen, um dem «roten Röbu» die Ehre zu erweisen, auch Bundesrat Alain Berset.

Robert Zanetti lässt sich feiern. Carole Lauener

Zanetti gibt an diesem Tag quasi den Startschuss für das Wahljahr 2023. Man hatte es zwar allgemein erwartet, aber erst jetzt wird es offiziell: Zanetti wird nächsten Oktober nicht mehr zur Wiederwahl antreten, gibt er an seiner Jubiläumsfeier bekannt. Damit ist für eine spannende Ausgangslage gesorgt. Mitte-Ständerat Pirmin Bischof tritt wieder an, er dürfte die Wiederwahl auch so gut wie auf sicher haben. Aber um den zweiten Sitz im «Stöckli» wird es einen harten Kampf geben.

Nationalrätin Franziska Roth ist bereit, den Sitz für die SP zu verteidigen. Aber sie erhält starke Konkurrenz. Sehr starke: Am 16. November lässt auch Bildungsdirektor Remo Ankli im Rahmen des Jahrestreffens des FDP-Supporterclubs die Katze aus dem Sack und gibt bekannt, dass er vom Solothurner Rathaus unter die Bundeskuppel wechseln möchte. Ankli ist ganz klar der Wunschkandidat der Freisinnigen, die ihren Ständeratssitz 2011 an die CVP verloren. Sie mussten sich aber ein Weilchen für die Zusage gedulden, dass er zur Verfügung steht, denn Ankli legte die Priorität in den letzten Monaten zunächst auf sein Landammann-Jahr.

Im Ständeratswahlkampf mitmischen wird auch SVP-Nationalrat und Kantonalparteipräsident Christian Imark. Ob auch die Grünen antreten werden, ist bislang nicht bekannt. Eine Kandidatur von Nationalrat Felix Wettstein würde aber sicher niemanden überraschen. Je mehr Kandidaturen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch die nächsten Ständeratswahlen im Kanon Solothurn nicht im ersten Wahlgang entschieden werden.

Auch bei den Nationalratswahlen wird es im Kanton Solothurn spannend werden. Die Sitze von Kurt Fluri (FDP) und Walter Wobmann (SVP) werden auf jeden Fall frei, und in beiden Parteien buhlen mehrere Anwärter mit Potenzial um die Nachfolge. Auch Sitzverschiebungen sind aber nicht auszuschliessen. Die Befürchtung der SVP: Mit einer Listenverbindung könnten ihnen FDP und Grünliberale gefährlich werden. Unsicher ist auch: hält die «grüne Welle» der Wahlen 2019 an? (mou)

Es ist sicher eine der wichtigsten Abstimmungen der jüngeren Vergangenheit nach einem der am härtesten geführten Abstimmungskämpfe: Am 15. Mai wird die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» mit fast 58 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Steuerbelastung soll für niemanden im Kanton Solothurn höher sein als im schweizerischen Durchschnitt, hatte die Initiative verlangt. Die klare Mehrheit der Abstimmenden liess sich davon überzeugen, dass dies für Kanton und Gemeinden zu nicht verkraftbaren Ausfällen geführt hätte.

Ganz knapp angenommen, mit ganzen 424 Stimmen Differenz, wird der Gegenvorschlag. Mit gezielten tariflichen Entlastungen in den unteren bis mittleren Einkommensklassen und höheren Kinderabzügen und Abzügen von Fremdbetreuungskosten führt auch er dazu, dass ein grosser Teil der Bevölkerung ab nächstem Jahr weniger Steuern bezahlen muss.

Finanzdirektor Peter Hodel wird am Abstimmungssonntag interviewt. José R. Martinez

Finanzdirektor Peter Hodel fällt am Abstimmungssonntag ein Stein vom Herzen. Er räumt ein, sich keine allzu grossen Hoffnungen mehr gemacht zu haben, die Vorlage ins Trockene zu bringen. Vor allem die Gemeindelobby hatte nicht nur die Volksinitiative, sondern auch den Gegenvorschlag vehement bekämpft und in vielen Dörfern die Bevölkerung mit Flugblattaktionen für ein Nein zu mobilisieren versucht. Nach Auszählung der Stimmen lobt der Regierungsrat die «Vernunft» des Stimmvolks: «Die Solothurnerinnen und Solothurner wollen keine Hauruck-Übungen in Steuerfragen, Hauruck-Übungen funktionieren in der Steuerpolitik nicht.» (mou)

Wie viel teurer wird das alles? Diese Frage beschäftigte die Solothurnerinnen und Solothurner, als Ende August die Strompreise fürs 2023 bekannt wurden. Und tatsächlich gibt es einige Gemeinden, in denen die Einwohnerinnen und Einwohner mit massiven Preissprüngen leben müssen.

An der kantonalen Spitze stehen Derendin­gen, Buchegg oder Biezwil, wo die Kilowattstunde Strom nun über 44 Rappen kostet (wenn sie nicht, wie in Derendin­gen, nach Protesten mit elf Rappen subventioniert wird). Mit noch viel höheren Preissteigerungen müssen Unternehmen rechnen, die am freien Markt ihren Strom einkaufen. In den vergangenen Jahren profitierten sie von tiefen Preisen. Wer allerdings nicht langfristig eingekauft und das Risiko durch den regelmässigen Kauf von Tranchen verteilt hatte, erlebte diesen Herbst Strompreise, die die Existenz gefährden können.

Was tun? Rasch kam der Ruf nach einer Strom-Taskforce im Kanton auf. Regierungsrätin Brigit Wyss (Grüne) setzte diese Anfang September ein. Doch ein Grossteil der massgeblichen Entscheide wird im Energiebereich auf Bundesebene gefällt. Zumindest öffentlich hat man von der Taskforce nicht mehr viel vernommen.

Die Regierung stellt ihr neues Energiekonzept vor: v.l. Baudirektorin Sandra Kolly, Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss und Gesamtprojektleiter Martin Würsten. Hanspeter Bärtschi / SZ

Aufgrund massiv steigender Energiepreise stand 2022 nicht zuletzt das Stahlwerk Gerlafingen im Fokus. Der Kanton erlaubte dem Energie-Grossverbraucher, zuerst vor unklarem gesetzlichem Hintergrund, die Kurzarbeit. In Bern ist nun Ständerat Roberto Zanetti (SP, Gerlafingen) aktiv geworden, der dafür sorgen will, dass der einzige Schweizer Stahl-Recycler gegenüber der ausländischen Konkurrenz mit gleich langen Spiessen in Sachen Strompreisen kämpfen kann und die Produktion in der Schweiz rentabel betrieben werden kann.

Dass Solothurner mehr für die Energie ausgeben müssen, legt der Blick in die Statistik nahe: Der Gebäudepark ist hier überdurchschnittlich schlecht isoliert. Kein Wunder: Vorschriften fehlen, ein neues Energiegesetz hat Solothurn nicht – und fällt dabei aus der Reihe. Im Frühling stellte Regierungsrätin Wyss dann ihr neues Energiekonzept vor.

Der SP allerdings ist das Vorgehen der Magistratin aus der Umweltpartei nicht grün (genug): Sie kritisiert, dass das dazugehörige Gesetz erst kommendes Jahr vorliegen soll. Ende Jahr machte das Parlament dann schon mal vorwärts: Der Kantonsrat beschloss eine Solarpflicht für Neubauten. (lfh)

