Diese Mahlzeiten bestellen Solothurner besonders gerne

Jahresrückblick Nichts geht über Pizza Margherita – diese Mahlzeiten bestellen Solothurnerinnen und Solothurner besonders gerne Der Report des Lieferservice-Marktführers ist wieder da: Dafür wurden die Schweizer Essgewohnheiten unter die Lupe genommen. Die Solothurnerinnen und Solothurner waren der italienischen Küche treu. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Just-Eat-Kurier, unterwegs bei Wind und Wetter. Raphael Rohner

Wahrscheinlich haben sie die meisten schon einmal vorbeiflitzen sehen – die knallig-orange gekleideten Essenslieferanten von Just Eat. Meistens auf zwei oder vier Rädern unterwegs, transportieren sie ihre Bestellungen reich beladen von A nach B. Welche Mahlzeiten haben die Nutzerinnen und Nutzer aus dem Kanton Solothurn am liebsten bestellt? Und warum gehören sie in die Kategorie der Turteltauben?