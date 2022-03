Der Jahresbericht der Solothurner Staatsanwaltschaft 2021

Jahresbericht Weniger Anzeigen, dafür immer komplexere Fälle – und auch die Pandemie hinterliess bei der Solothurner Staatsanwaltschaft ihre Spuren Im Kanton Solothurn wurden 2021 weniger Personen als noch im Vorjahr angezeigt. Mehrere grosse Fälle konnte die Staatsanwaltschaft vergangenes Jahr zudem mehr oder weniger abschliessen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Jahresbericht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 16.03.2022, 17.40 Uhr

Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck. Hanspeter Bärtschi

Jedes Jahr legt die Solothurner Staatsanwaltschaft in ihrem Jahresbericht Rechenschaft über ihr Schaffen ab. Am Mittwochmorgen stellte Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck denjenigen fürs 2021 vor. Im Fokus stand, wie könnte es anders sein, unter anderem die Pandemie.

Fünf Erkenntnisse aus dem aktuellen Geschäftsbericht.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Solothurner Staatsanwaltschaft kann etwas durchatmen. 29'644 Anzeigen gingen 2021 ein, das sind deutlich weniger als noch im Vorjahr (32'269). Auch der Pendenzenberg konnte leicht abgebaut werden. Ende Jahr waren 4814 Verfahren pendent (5086 im Vorjahr).

Doch dieser erste Blick ist trügerisch. Denn zurück ging einzig das Massengeschäft. Bagatellfälle, namentlich beispielsweise Übertretungsbussen, weil jemand zu schnell gefahren ist. Diese Fälle bedeuten jedoch sowieso kaum Aufwand für die Staatsanwaltschaft, entsprechend klein ist die Entlastung.

Zugenommen haben hingegen die komplexeren Fälle, Verfahren wegen Vergehen und Verbrechen. 7833 solcher Verfahren gingen 2021 ein, 6806 waren es im Vorjahr. Der Pendenzenberg bei diesen Geschäften ist minimal angestiegen.

Dass überhaupt dieses Resultat erreicht werden konnte, habe zwei Gründe, so Brodbeck. Auch bei den Vergehen und Verbrechen sind die Verfahren unterschiedlich zeitintensiv. Zugenommen hätten nun insbesondere die tendenziell unkomplizierteren Verfahren. Etwa im Bereich des Strassenverkehrsgesetzes, konkret Ausweise und Schilder, die nicht zurückgebracht wurden. Oder auch beim Internetbetrug.

Und zum anderen durfte die Staatsanwaltschaft ihr Personal 2020 aufstocken. Auch deshalb habe die Mehrarbeit gestemmt werden können. Oder in den Worten des Oberstaatsanwalts: «Die personelle Aufstockung war bitter nötig.»

Alles in allem habe man es geschafft, die meisten Geschäfte zu behandeln, so Brodbeck. Dass bei den komplexeren Fällen der Pendenzenberg minimal angestiegen ist, das sei gut erklärbar und nicht dramatisch.

Und dann gibt es einige wenige Verfahren, die für die Staatsanwaltschaft einen besonders grossen Aufwand bedeuten, sie teilweise jahrelang beschäftigen. Der Mordfall des Gemeindepräsidenten von Metzerlen gehört dazu. Oder der mehrfach rückfällig gewordene Kinderschänder William W. Oder auch der Vater, dem vorgeworfen worden war, sein Baby erstickt zu haben (dieser wurde vor Amtsgericht Anfang Mai freigesprochen).

Zwar sind diese Verfahren noch an den jeweils nächsten Instanzen hängig. Trotzdem ist damit ein Grossteil der Arbeit der Staatsanwaltschaft gemacht. Auch das schafft etwas Entlastung.

Gleichzeitig kommen natürlich weitere, aufwendige Verfahren dazu. So wurden im Januar 2021 in Gerlafingen zwei tote Kinder gefunden – die Mutter steht in diesem Verfahren unter Verdacht.

2020 waren während des Shutdowns die Strassen wie leergefegt. Entsprechend gingen die Strassenverkehrsdelikte zurück. Und die Grenzen waren zu – mit der Folge, dass der Einbruchstourismus einbrach. Die Pandemie sorgte, auch wenn sie in gewissen Punkten für mehr Arbeit sorgte, im ersten Pandemiejahr auch für etwas Entlastung.

2021 nicht mehr. In dem Jahr bedeutete die Pandemie praktisch nur noch Mehraufwand. Insbesondere wegen Covid-Kreditbetrügern.

In der ersten Phase der Pandemie konnten Firmen bei ihrer Bank schnell und unbürokratisch einen Kredit aufnehmen. Diese war aber ausschliesslich gedacht, um pandemiebedingte Ausfälle zu decken.

Diese Kredite wurden, wie sich im Nachhinein herausstellte, so häufig missbraucht, dass die Staatsanwaltschaft personell aufstocken musste. Drei Personen wurden als ausserordentliche Staatsanwälte eingesetzt. Die eigentlichen Spezialisten für Wirtschaftskriminalität sollten sich so wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Noch aus anderen Gründen führte die Pandemie zu einem Mehraufwand. Im Geschäftsbericht erwähnt die Staatsanwaltschaft Überzeugungstäter, die sich beispielsweise weigerten, in den Zivilschutz einzurücken, weil sie in einem Impfzentrum hätten arbeiten müssen. Auch das führte vermehrt zu Anzeigen.

Coronamassnahmen-Gegner an einer Demonstration in Zug im Juni 2021. Walter Bieri

Und es gab 2021 vermehrt «querulatorische», also offensichtlich unbegründete Anzeigen, wie es im Geschäftsbericht heisst. Diese können zwar schnell erledigt werden, bedeuten in der Summe aber auch einen Mehraufwand. So stieg der Anteil der Anzeigen, die innert sechs Tagen erledigt werden konnten, von 22 auf 32 Prozent.

Folgendes Beispiel nennt die Staatsanwaltschaft: «Das kann so weit gehen, dass ein Anhänger von Verschwörungstheorien eine ganze Reihe von Politikern anzeigt, diese würden durch die Beschlüsse zur Eindämmung der Coronapandemie Tatbestände wie ‹Nötigung›, ‹Freiheitsberaubung› oder ‹Schrecken der Bevölkerung› begehen.»

Als die Staatsanwaltschaft personell aufstocken durfte, hat sie sich auch intern neu organisiert. Ziel war es, dass sämtliche Abteilungen entlastet werden. Die Reorganisation sah unter anderem vor, dass die Staatsanwälte künftig in der Lage sein sollen, stärker als Team zu arbeiten. 2021 musste sich diese Reorganisation erstmals in einem ganzen Geschäftsjahr bewähren. Und das habe sie getan, heisst es im Geschäftsbericht.

Eine Erfolgsgeschichte wird dabei erwähnt: Im Oktober entführte eine Mutter ihren Sohn aus Hofstetten-Flüh nach Deutschland.

Der Fall sei mit höchster Priorität behandelt worden, heisst es nun im Geschäftsbericht. Ein polizeiliches Einsatzbüro wurde betrieben und gleich drei Staatsanwälte arbeiteten zusammen an dem Fall. Auch dank des Einsatzes verdeckter Überwachungsmassnahmen sei es innerhalb weniger Wochen gelungen, den Knaben zu finden und dem Vater zurückzubringen. Brodbeck: «Die Kindsentführung konnte nur dank der Reorganisation so schnell aufgeklärt werden.»

Bei neuen Technologien hinkt die Strafverfolgung der rasanten Entwicklung oftmals hinterher. Dass man jedoch nicht völlig machtlos ist, beweist die Staatsanwaltschaft anhand folgender Episode:

Es ginge landläufig die Meinung um, ein Smartphone könne ohne PIN-Code nicht ausgewertet werden. Dem ist nicht so. Zwar sei es aufwendig, doch grundsätzlich möglich, ein Handy auch ohne Code forensisch auszuwerten. Dies gelang der Staatsanwaltschaft bei einem an sich unspektakulären Fall.

Es stellte sich heraus, dass mit dem Handy tatsächlich Delikte gefilmt worden waren. Das Video wurde zu einem zentralen Beweisstück. Und es erging später ein Strafbefehl.

