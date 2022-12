Schaffner Gruppe: Jahresabschluss 2022 mit positivem Ergebnis

Jahresabschluss Solothurner Schaffner Gruppe mit Umsatzplus: «Anspruchsvolles Jahr gut gemeistert» Trotz hoher Logistik- und Rohstoffpreise sowie einem Werk-Lockdown im Frühling in China befindet sich der Luterbacher Elektrokomponentenhersteller Schaffner mit einem Umsatzplus von 7,4 Prozent auf Kurs. Daniela Deck Jetzt kommentieren 06.12.2022, 15.00 Uhr

Besonders das zweite Halbjahr gab in der Schaffner Gruppe Anlass zur Freude. Bild: zvg

«Für Schaffner war das Jahr in vielerlei Hinsicht sehr anspruchsvoll», eröffnete CEO Marc Aeschlimann die Präsentation der Jahreszahlen in Zürich. Man habe bei der Nachfrage von einem Nachholeffekt nach der Pandemie profitiert und den Umsatz auf 158,2 Millionen Franken gesteigert, was einem Plus von 7,4 Prozent entspricht. Währungsbereinigt wären es «über 10 Prozent» gewesen. Der schwache Euro, aber auch die chinesische Währung Renminbi hätten auf das Ergebnis gedrückt.