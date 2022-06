Jahrelange Nullrunden Präsident des Solothurner Staatspersonals sagt: «Alles andere als eine substanzielle Lohnerhöhung geht nicht» Nach jahrelangen Nullrunden verlangen die Beschäftigten, die im Sold des Kantons Solothurn stehen, mehr Lohn. Entsprechende Forderungen dürften bereits am Angestelltentag vom Mittwoch gestellt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu. Christof Ramser Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mirco Müller präsidiert seit 2019 den Solothurner Staatspersonalverband und ist Registerführer des kantonalen Handelsregisteramtes. Tom Ulrich

Es gibt verschiedene Gründe. Begehrlichkeiten weckt sicherlich die gute Staatsrechnung. 2021 bilanzierte der Kanton einen Überschuss von 82,5 Millionen Franken, die Rechnung schloss 104 Millionen besser ab als budgetiert. Finanzdirektor Peter Hodel sprach bei der Präsentation Ende März von einem «sehr erfreulichen» Abschluss.

Vor allen Dingen führt Mirco Müller, Präsident des Staatspersonalverbands, die «massive Teuerung» von zuletzt gegen 3 Prozent ins Feld. Die letzte Reallohnerhöhung für die Kantonsangestellten sei 2009 gewährt worden, 2019 gab es einen Teuerungsausgleich von einem Prozent. Nach zwei Jahren Pandemie, in denen die Wirtschaft verständlicherweise mit öffentlichen Geldern gestützt worden sei und das Staatspersonal eine hohe Flexibilität an den Tag gelegt, sich solidarisch gezeigt und die Politik gestützt habe, müsse dies nun auch honoriert werden.

Nicht zuletzt betonen die Gewerkschaften den Fachkräftemangel. Nachdem Lohnerhöhungen in Nachbarkantonen die Saläre der Solothurner Lehrerschaft unter Druck setzten, hatte der Solothurner Lehrerinnen- und Lehrerverband (LSO) bereits im Mai die Forderung nach mehr Lohn deponiert. Aber auch technische Berufe, die Verwaltung oder die Polizei bekunden laut Müller Mühe, qualifiziertes Personal zu finden.

Das steht noch nicht fest. Derzeit besprechen die Personalverbände sowie die Regierung den Ablauf der Verhandlungen. Bevor nach den Sommerferien voraussichtlich die Lohnrunde beginnt, wollen sich die involvierten Gewerkschaften, also Staatspersonalverband, LSO, VPOD (öffentliche Dienste), VSAO (Assistenz- und Oberärzte) sowie SBK (Pflegefachpersonal) auf eine gemeinsame Forderung einigen.

Für Mirco Müller steht nach mehreren Nullrunden fest: «Alles andere als eine substanzielle Lohnerhöhung geht nicht.» Er erwähnt unter anderem Pikett- oder Inkonvenienzentschädigungen, die etwa für Wegmacher, Polizistinnen oder Spitalangestellte elementare Lohnbestandteile und seit Inkraftsetzung des GAV nie angepasst worden seien. Wolle der Kanton Solothurn konkurrenzfähig bleiben und sowohl junge Leute ansprechen als auch erfahrenes Personal nicht verlieren, müsse er punkto Salären «innovative Lösungen anbieten».

Dies regelt im Kanton Solothurn der Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der für sämtliche Angestellten gilt. Laut Mirco Müller ist das in diesem Umfang in der Schweiz einmalig. Zum Grundlohn kommen ein Erfahrungsanteil sowie ein Leistungsbonus, die von der Jahresbeurteilung abhängig sind. Wie diese Zeitung jüngst berichtete, kommen 98 Prozent der Kantonsangestellten Jahr für Jahr in den Genuss des Leistungsbonus.

Das Lohnsystem der Kantonsverwaltung ist über 30-jährig. Laut Urs Hammel, dem Leiter des Personalamts, beinhaltet es im Vergleich mit anderen Systemen weniger Flexibilität, was auch von Vorgesetzten teilweise kritisiert werde. Der Regierungsrat will das System nun überprüfen. Das hat er in den Legislaturzielen festgeschrieben. Der Bedarf ergebe sich auch aus der jüngsten Mitarbeitendenbefragung von 2018.

Dort zeigten sich übrigens 82 Prozent als «eher bis sehr zufrieden» mit ihrer Arbeitssituation. In Sachen Entlöhnung fiel das Urteil der Befragten aber etwas nüchterner aus als die Gesamtzufriedenheit, insbesondere im Vergleich mit anderen Arbeitgebenden. Bis Ende 2024 soll feststehen, ob das Lohnsystem den aktuellen Anforderungen genügt, ob es angepasst oder gar totalrevidiert werden muss. Dazu muss unter Umständen das Gesetz über das Staatspersonal und den Gesamtarbeitsvertrag geändert werden.

Der Präsident des Staatspersonalverbands will sich gegen diese Überprüfung nicht stemmen. «Aber wir müssen vor allem die Vorteile in die Waagschale legen», sagt Müller. Der bestehende GAV sei ein Paradebeispiel eines einvernehmlichen und schnellen Verfahrens, fördere dank fixer Lohnklassen Rechtsgleichheit und Transparenz und verhindere Willkür.

Oft rühmt sich der Kanton selber für seine schlanke Verwaltung, zu der im weiteren Sinn auch die Spitäler und Schulen gehören. Dennoch stehen Tausende in seinem Sold. Alleine die Zahl von rund 4000 Personen, die im Staatspersonalverband organisiert sind, beeindruckt. Für sie wird einmal im Jahr der Angestelltentag durchgeführt, heuer zum 18. Mal. Aber laut Mirco Müller nicht nur:

«Auch jene, die nicht Mitglied in einem der fünf Verbände sind, dürfen kommen.»

230 Interessierte haben sich bereits angemeldet, zahlreiche dürften noch spontan dazukommen.

Jedes Jahr referieren Fachleute zu einem Thema, das die Angestellten stark beschäftigt. Heuer sind dies die Löhne. Ständerat Pirmin Bischof, der als Sekretär des Staatspersonalverbands fungiert, beleuchtet die Funktionsweise des heutigen Lohnsystems, Regierungsrat Peter Hodel gibt Einblick in die Zukunft der Löhne. Nicht zuletzt sollen sich die Kantonsangestellten austauschen und per Mikrofon im Saal ihre Meinungen äussern: «Sie sollen mitteilen, was sie beschäftigt», sagt Mirco Müller. «Einfach die Faust im Sack zu machen, nützt niemandem etwas.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen