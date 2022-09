Jagd Petition will Solothurner Rothirsche retten – doch sie kommt zu spät: Zwei Tiere sind bereits geschossen Weil es zu viele Rothirsche gibt, dürfen sie diesen September im Wasseramt und im Gäu erstmals seit langem wieder geschossen werden. Die Jäger waren bereits erfolgreich. Dagegen wehrt sich nun aber eine Tierschützerin. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.00 Uhr

Ein Rothirsch bei der Brunftzeit. Christian Naumann

Einst galt er in der Schweiz als ausgerottet. Mitte des 19. Jahrhunderts streifte kein einziger Hirsch mehr durch Alpen, Mittelland und Jura. Längst haben sich wieder lokale Populationen gebildet, die Tiere pflanzen sich fort. Durch den Kanton Solothurn ziehen aktuell 50 bis 70 Rothirsche – und zwar aufgrund der künstlichen Grenze des Autobahnbandes vor allem durch den südlichen Kantonsteil.

Das führt zu Konflikten mit der Landwirtschaft und der Waldnutzung: So wurden an Zuckerrüben Frassschäden und an Fichten Schälschäden registriert. Auch steigt laut den Behörden das Risiko für Verkehrsunfälle. Vergangenen Herbst wurde in einem Maisfeld im Wasseramt ein verendetes Tier aufgefunden, vermutlich angefahren von einem Auto. Diesen August wurde eine Hirschkuh bei Recherswil von einem Zug erfasst und getötet.

Aufgrund des wachsenden Bestandes in der Grenzregion Bern/Solothurn haben die beiden Kantone beschlossen, insgesamt 18 Tiere zur Jagd freizugeben. Vom 1. bis zum 30. September dürfen sechs Hirsche im Kanton Solothurn geschossen werden, davon vier Weibchen und zwei Männchen. Im Wasseramt dürfen zwei, in der Region Olten-Gösgen-Gäu vier Tiere abgeschossen werden.

«Die Hirschjagd ist sehr anspruchsvoll»

Wie die Solothurner Jagdverwalterin Silvia Nietlispach auf Anfrage mitteilt, wurde in beiden Regionen bisher je ein Hirsch geschossen. Dass nicht bereits sämtliche Hirsche aufs Korn genommen wurden, sei nachvollziehbar, denn: «Die Hirschjagd ist sehr anspruchsvoll.» Die Tiere reagieren sensibler auf die Jagd als etwa Rehwild und suchen rasch das Weite.

Der letzte Hirsch war im Kanton Solothurn gemäss Jagdstatistik übrigens 2001 geschossen worden, seit 1982 gab es überhaupt nur sechs Abschüsse. Dass Rothirsche erstmals seit langem wieder gejagt werden dürfen, passt nicht allen. Rebecca Cornelia Forster aus Oberbipp hat für die Petition «Rothirschjagd – Nein» Unterschriften gesammelt und wird sie diesen Freitag dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei überreichen. Laut eigenen Angaben hat sie über 500 Unterschriften gesammelt.

Gemäss der Tierschützerin bestehe aus ökologischer Sicht keine Notwendigkeit für die Jagd in dieser Form. Der Wildbestand nehme ohne Jägerinnen und Jäger nicht überhand, da sich waldbewohnende Tierpopulationen schon immer selbst reguliert hätten. Ausserdem kritisiert sie, dass der Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung im Gäu zwischen Niederbuchsiten und Oensingen durch die Autobahn unterbrochen und – trotz längerer Planung – noch immer keine Passage realisiert wurde.

Gemäss Jagdverwalterin Nietlispach werde man die Petition entgegennehmen, bis zur Beantwortung aber keine Stellung nehmen.

