Jagd Im Wallis verboten, in Solothurn erlaubt: Um Wildschäden zu verhüten, gehen Jäger vermehrt mit Nachtsichtzielgeräten auf die Pirsch Die Jagd mit Nachtsichtzielgeräten ist umstritten. Im Kanton Solothurn ist das Hilfsmittel seit 2010 im Einsatz. Allerdings ist die Nutzung nur nach der Erteilung einer Ausnahmebewilligung erlaubt. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 16.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wildschweinpopulation nimmt zu. Deshalb behelfen sich die Jäger zunehmend mit Nachtsichtgeräten. Neil Burton

Bald wird wieder vermehrt geschossen. Die Jagdsaison steht vor der Türe. Dabei ist in den letzten Jahren die Jagd mit Nachtsichtzielgeräten zunehmend in den Fokus gerückt. Damit können nämlich Jäger und Jägerinnen die Tiere einfacher aufspüren. In gewissen Kantonen, wie dem Wallis, ist gar ein solch grosser Boom um dieses Hilfsmittel entstanden, dass es nun wieder verboten wurde. Das Argument: Der Druck auf das Wild steigt.

Ein solcher Druck auf das Wild ist in Solothurn nicht zu spüren. Seit einigen Jahren breitet sich beispielsweise das Wildschwein im Kanton aus. Dies führt zu Zielkonflikten: Auf der einen Seite ist das Wildschwein ein wichtiges Glied in der einheimischen Tierwelt und in der Nahrungskette. Andererseits ächzen Landwirte unter den Schäden, welche die Tiere auf ihren Feldern anrichten.

Nachtsichtzielgeräte nur mit Ausnahmebewilligung

So ist auch im Kanton Solothurn die Jagd mit Nachtsichtzielgeräten mit entsprechender Ausnahmebewilligung seit einigen Jahren möglich, wie Silvia Nietlispach, Jagd- und Fischereiverwalterin im Kanton Solothurn, erklärt:

«Bei Nachsichtzielgeräten handelt es sich gemäss Waffengesetz um verbotenes Waffenzubehör. Die ersten Gesuche für Ausnahmebewilligungen sind 2010 eingereicht worden.»

Allerdings kann dieses Hilfsmittel in Solothurn nur mit einer jagd- sowie waffenrechtlichen Ausnahmebewilligung verwendet werden, wie ein Merkblatt des Amtes festhält. So ist eine Jagd mit Nachtsichtzielgeräten oder andere für die Jagd grundsätzlich verbotene Hilfsmittel nur erlaubt, um beispielsweise Wildschäden durch Wildschweine zu verhüten oder Tierseuchen zu bekämpfen. Ausserdem dürfen sie nur ausserhalb des Waldes eingesetzt werden.

Mit der steigenden Wildschweinpopulation sind auch die Gesuche für den Einsatz von Nachtsichtzielgeräten gestiegen. «Aufgrund der hohen Schwarzwildbestände im Kanton Solothurn schöpft das Amt für Wald, Jagd und Fischerei seit jeher sämtliche jagdliche Möglichkeiten aus, die durch Wildschweine verursachten Schäden in der Landwirtschaft in tragbarem Mass zu halten», erklärt Nietlispach.

Um herauszufinden, ob mit diesen Geräten tatsächlich mehr Wildschweine geschossen werden, bedürfe es fundierter Grundlagen und einer Analyse der mittels Jagdstatistik konkret erhobenen Daten von Abschüssen über eine aussagekräftige Zeitreihe, sagt Nietlispach zum komplizierten Verfahren.

Keine ethischen Probleme

Es gebe keine ethischen Probleme zur Nutzung dieser Jagdhilfe. Allerdings sei klar, dass der Wald als hauptsächlicher Aufenthaltsort von Wildschweinen zu fördern sei, um negative Einflüsse auf landwirtschaftliche Kulturen ausserhalb des Waldes in tragbarem Mass zu halten.

Damit es nicht zum Missbrauch der Nachtsichtzielgeräten kommt und Tiere nur unter den geltenden Regeln damit geschossen werden, sei jeder Jagdverein dazu verpflichtet, Jagdaufsichtsorgane zu ernennen. «Zudem bilden die rechtlichen Rahmenbedingen und der Umgang mit verbotenen Hilfsmitteln für die Jagd integraler Bestandteil der Jagdausbildung im Kanton Solothurn», ergänzt Nietlispach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen