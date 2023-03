Deutlich mehr Straftaten im Kanton Solothurn 2022

Jährliche Kriminalstatistik Einbrüche, gestohlene E-Bikes, Schockanrufe: Deutlich mehr Straftaten im Kanton Solothurn bringen die Polizei an ihre Grenzen Am Montag präsentierte die Kantonspolizei Solothurn die jährliche Kriminalstatistik. Auffallend: 2022 wurden in fast allen Bereichen teils deutlich mehr Straftaten begangen. Nun wird der Ruf nach mehr Polizisten laut. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 27.03.2023, 13.44 Uhr

«Wir würden in der Prävention gerne mehr leisten, mehr Präsenz zeigen. Aber mit den vorhanden Ressourcen ist das schwierig.» Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei Solothurn, wählte an der Präsentation der jährlichen Kriminalstatistik deutliche Worte.

Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Tatsächlich ist die Situation einigermassen paradox. Die Polizeidichte (Polizisten pro Einwohner) im Kanton ist eine der tiefsten der Schweiz. Auf der anderen Seite hat der Kanton die dritthöchste Kriminalitätsbelastung (Straftaten pro Einwohner).

Die Folge: Sämtliche Ressourcen werden benötigt, um das Tagesgeschäft zu erledigen. Zeit für zusätzliche Efforts, eben zum Beispiel in der Prävention, oder auch die gezielte Bekämpfung von organisierter Kriminalität, bleibt da nicht.

Mehr Delikte in fast allen Bereichen

Und just in diesem Moment ist die Anzahl Straftaten, nachdem sie in den Coronajahren verhältnismässig tief war, 2022 wieder stark angestiegen. In Zahlen: 21’261 Straftaten wurden letztes Jahr durch die Polizei bearbeitet. 2021 waren es 17’493, was einer Zunahme von 22 Prozent entspricht.

Der Löwenanteil (fast 90 Prozent) entfällt auf Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch. Und in dieser Gruppe wiederum dominieren mit rund zwei Dritteln die Vermögensdelikte. Insbesondere Einbrüche (1578 gegenüber 1044), aber auch Ladendiebstähle (852 gegenüber 581) haben stark zugenommen. Und die Anzahl E-Bike-Diebstähle hat sich sogar mehr als verdoppelt (826 gegenüber 374).

Ein Grund ist sicher die Pandemie: teilweise geschlossene Grenzen, die ganzen Schutzmassnahmen. Unter anderem der ganze Einbruchstourismus ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen und hat nun wieder zugelegt. Nur: War das Jahr 2022 ein Ausreisser oder nur der Start eines Trends? Das wisse man nicht, so Kommandant Zuber.

Doch auch wenn die Vermögensdelikte am stärksten zugelegt haben: Eine Zunahme findet man in fast allen Bereichen. Mehr Gewaltdelikte (+9 Prozent), mehr Sexualdelikte (+5 Prozent), mehr Kriminalität im digitalen Raum (+5 Prozent), mehr Straftaten ausgeübt von Minderjährigen. Erfreulich ist einzig die Entwicklung bei der häuslichen Gewalt: Diese ist, entgegen dem schweizweiten Trend, im Kanton rückläufig.

Schockanrufe haben sich vervielfacht

Und ein weiterer, ganz extremer Trend: Schockanrufe von falschen Polizisten. Diese rufen an, geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und erzählen je nachdem, ein Angehöriger sei verunfallt oder sei verhaftet worden und es müsse für eine Operation oder die Kaution Geld überwiesen werden. Wurden damit 2022 knapp 100’000 Franken ergaunert, belief sich die Deliktsumme im ersten Quartal 2023 bereits auf 559’000 Franken.

Die nackten Zahlen sind natürlich nur das eine, über die effektive Belastung für die Polizei sagen sie nur wenig aus. Ein Diebstahl eines Portemonnaies aus einem Auto findet genauso Niederschlag in der Statistik wie ein Tötungsdelikt. Tendenziell habe die Polizei aber nicht nur mehr Fälle zu bewältigen, sie würden auch immer komplexer, so Zuber.

Als Beispiel nannte er etwa die Raubserie in Solothurn vergangenen Herbst. Eine Gruppe Jugendlicher überfiel insgesamt elf Mal Personen und raubte sie aus. Seit die Bande geschnappt wurde, hat die Polizei nun 50 Einvernahmen gemacht, mit Beschuldigten, Geschädigten, Anwälten und teilweise Dolmetschern.

Und dann war da natürlich noch die Brandserie im Wasseramt. In den letzten Wochen, bevor der mutmassliche Täter geschnappt wurde, waren an den Wochenenden jeweils 100 Personen im Einsatz.

«Wir werden gewisse Stellen beantragen»

Polizeidirektorin Susanne Schaffner. Bild: Bruno Kissling

Was heisst das für die Zukunft? Braucht die Polizei mehr Ressourcen? Politisch sei das wünschbar, sagte Polizeidirektorin Susanne Schaffner. Und auf Nachfrage konkreter: «Wir werden gewisse Stellen beantragen.»

In einem Punkt wird aber jetzt schon ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Zusammen mit der Transportpolizei will die Kapo die Präsenz in der S20 von Olten via Solothurn nach Grenchen die Präsenz erhöhen, insbesondere Abends. So soll das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste verbessert werden.

Die jährliche Kriminalstatistik finden Sie auf der Website der Kapo.