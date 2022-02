App für schwerbehinderte Menschen entwickeln: Geld gesucht

Investoren gesucht Eine Art Facebook für Menschen mit Beeinträchtigungen: Diese Solothurner App soll ihnen helfen, sich auszutauschen Menschen mit schweren Behinderungen werden von ihren Betreuungsstrukturen eingeschränkt. Verbessern soll das die Web-Applikation Plimplom, die für Personen mit limitierten Fähigkeiten entwickelt und im Pilotprojekt von diesen getestet wurde. Daniela Deck Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Faton Zenuni gehört zu den Bewohnern der Grenchner Rodania, die Plimplom im Pilotprojekt getestet haben. «Die App hat ihm sehr gefallen», sagt Melanie Studer. Corinne Glanzmann

Mit dem Prototypen der Plimplom-App konfrontiert, wollten die 120 Versuchspersonen aus dem Discherheim Solothurn, der Stiftung Arkadis Olten und der Rodania Grenchen gleich loslegen. Die Gelegenheit, digital einen Blick auf Personen ausserhalb der eigenen Institution zu werfen und sich selbstständig mit ihnen zu vernetzen, habe für Menschen mit Beeinträchtigungen grosse Faszination, sagt Melanie Studer. Sie leitet in der Stiftung für Schwerbehinderte Grenchen den Bereich Agogik.

Geboren wurde die Idee einer webbasierten Lösung für Menschen mit Behinderungen im Ausgang, als Studer vor zwei Jahren mit ihrer Kollegin Franziska Stalder den Kopf zusammensteckte. Sie diskutierten über die Einschränkungen, denen Menschen mit schweren Behinderungen im Alltag unterworfen sind, über deren Wünsche nach Freunden, Partnerschaften und Partys.

Mit der App können beeinträchtigte Menschen Feedback geben und mit anderen kommunizieren. Corinne Glanzmann

Der Anlass für den Austausch: Franziska Stalder absolvierte an der Hochschule für Technik in Rapperswil SG eine Fortbildung. Mit zwei Kollegen wollte sie für die Masterarbeit untersuchen, was es braucht, damit Menschen mit schweren Behinderungen mithilfe des Internets ihren Horizont erweitern und sich persönlich weiterentwickeln können.

Auswahl ist oft auf zwei oder drei Alternativen beschränkt

Wahlfreiheit besteht für sie im Alltag bedingt durch Barrieren bei der Kommunikation oft nur zwischen zwei oder drei Alternativen, sei es beim Essen oder bei der Gestaltung der Freizeit. Den Rahmen gibt die Institution vor, in der diese Leute leben. Die Welt ausserhalb ist ihnen grösstenteils verschlossen.

2020 haben die drei Studierenden ihre Masterarbeit gemacht, unterstützt von Bewohnerinnen und Bewohnern der drei Solothurner Institutionen. Einer von ihnen war es, der dem Prototypen den Namen Plimplom gab. Ein Name, der einfach ausgesprochen werden kann und leicht verstanden wird.

Denn besonders schitter sieht es für Menschen mit schweren Behinderungen bei der Kommunikation aus. Dabei stellt diese im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention ein Grundrecht dar. Zwar helfen im Alltag Tabletcomputer mit Piktogrammen, Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren. Doch welche Piktogramme eine Person zu sehen bekommt und antippen kann, geben die Betreuungspersonen vor.

Piktogramme geben der komplizierten Welt ein Gesicht und helfen bei der Orientierung im Alltag. Michel Canonica

Mit dem «Versuchs-Plimplom» erhielten Menschen mit Beeinträchtigungen erstmals die Möglichkeit, bei anderen Institutionen ins Unterhaltungsprogramm zu schauen und Profile der dortigen Bewohner kennen zu lernen. Mehr noch, ein geschützter Bereich ermöglicht, basierend auf Piktogrammen, mit einer Person ausserhalb zu chatten. Agogikleiterin Melanie Studer:

«Die Idee dahinter ist, dass eine Betreuungsperson den Chat nur einrichten muss. Nachher tauschen die zwei Beteiligten sich ungestört und, soweit sie das wünschen, selbstständig aus.»

Lancierung der App übersteigt die Kapazität des Vereins

Der Prototyp der App Plimplom soll nun zur marktreifen Lösung entwickelt werden. Studer: «Dazu haben wir letztes Jahr einen Businessplan gemacht und einen Verein gegründet.» Wir, das sind nach ihrer Aussage ein Team von Ökonomen, IT-Spezialisten, Beteiligten der Masterarbeit und der Unterstützten Kommunikation der Institutionen Arkadis, Rodania und Discherheim.

Der Haken an der Sache ist das Geld, aber nicht nur. Eine Web-Lösung, die in Sachen Sicherheit, Datenschutz und Lizenzen den Ansprüchen genügt, dürfte nach Aussage von Studer grob geschätzt eine halbe Million Franken kosten.

Melanie Studer. Corinne Glanzmann

Ein fast ebenso grosses Hindernis wie die Finanzen ist die fehlende Kapazität der Beteiligten. Neben ihrer Berufstätigkeit könnten sie ein solches Mammutprojekt nicht stemmen. «Es hat sich gezeigt, dass ein Verein für sich allein nicht geeignet ist, um Plimplom zum Fliegen zu bringen», sagt Studer.

«Vermutlich braucht es dafür ein Start-up oder Technologiepartner.»

Es sei dem Verein ein Anliegen, die begleiteten Menschen in die Umsetzung des Produktes zu involvieren.

Abwechslung im Leben für die Versuchspersonen

Man habe die Fühler sogar vorsichtig in Richtung grosser Kommunikationsfirmen ausgestreckt. Möglicherweise wären diese einem solchen Projekt nicht abgeneigt. Doch dann würden sie es übernehmen und unter eigenem Namen vermarkten wollen.

Studer argumentiert: «In der Schweiz werden 160'000 Menschen mit Beeinträchtigungen in Institutionen betreut. Aufgrund unserer Recherchen im Pilotprojekt können wir davon ausgehen, dass Plimplom der Hälfte von ihnen einen Mehrwert bringt.» Hinzukämen die «Märkte» in Nachbarstaaten.

Faton Zenuni kommuniziert über das Tablet mit Melanie Studer. Corinne Glanzmann

Schon der Pilotbetrieb habe wertvolle Abwechslung ins Leben der Versuchspersonen gebracht und Erkenntnisse für deren Betreuungspersonen. «Als wir die eine oder den anderen aufgefordert haben, sich via Plimplom mit jemandem zu vernetzen, habe es Opposition gegeben – Willensäusserungen, von denen wir ohne Versuchsanordnung nichts erfahren hätten», erzählt Studer und lacht.

Die grösste Schwierigkeit habe darin bestanden, den Bewohnenden begreiflich zu machen, dass sie den virtuellen Spaghettiplausch oder Arbeitseinsatz nicht wirklich leisten müssen, wenn sie ihn anklicken. Als das geklärt war, seien selbst zurückhaltende Personen aufgetaut und wollten die App nach der Pilotphase behalten – um damit Pläne in die Realität umzusetzen.

Melanie Studer stellt das Projekt für die Kommunikationsplattform Plimplom am Donnerstag, 3. Februar, im Rahmen des öffentlichen Schwerpunktnachmittags zu «Smart Care & selbstbestimmtes Leben» um 16 Uhr in Grenchen vor (Höhere Fachschule für Technik, Sportstrasse 2). Anmeldung und weitere Themenreferate: smartcitylabgrenchen.ch.

