Industrieverband Solothurn «Wenn es dunkel wird, nützt jede Strategie nichts»: Die Stromversorgung bereitet der Solothurner Wirtschaft Bauchweh An der Generalversammlung des Industrieverbands Solothurn und Umgebung stellte Regierungsrätin Brigit Wyss die Standortstrategie 2030 vor. Die Wirtschaftsvertreter hatten einiges dazu zu sagen. Und wünschten sich insbesondere, dass mehr für die Versorgungssicherheit getan werde.

Es sei eine gute Zeit, um über die Standortstrategie 2030 des Kantons zu reden, sagte Präsident Alex Naef an der Generalversammlung des Industrieverbands Solothurn und Umgebung. Habe er doch festgestellt, dass selbst mehrere Vorstandsmitglieder dieses Papier gar nicht kennen würden.

Das entlockte Regierungsrätin Brigit Wyss, die höchstselbst anwesend war, um das Papier vorzustellen, ein Schmunzeln. Sie sei etwas erstaunt, sagte sie. Sei das Papier doch auch nicht mehr so neu.

«Wir haben etwas Mutiges gemacht», führte sie aus. Solothurn solle attraktiv sein zum Wohnen und zum Investieren, so lauten die beiden Schwerpunkte der Strategie. In dieser Deutlichkeit habe man das vorher nie zum Ausdruck gebracht. In der Folge führte sie aus, wie der Kanton dieses Ziel zu erreichen gedenkt. Um abschliessend zu sagen, sie sei jederzeit auch froh um Inputs.

Und Inputs bekam sie zu genüge aus der anschliessenden Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsvertretern. Wobei alle lobende Worte für den Kanton fanden. Was die Anwesenden allerdings nicht davon abhielt, zu erwähnen, was man selbst alles anders machen würde.

Das Hauptproblem, das von allen angesprochen wurde, war der Fachkräftemangel. Ypsomed eröffnete eben erst in Barcelona ein Softwarecenter. Der Grund: Leute für entsprechende Jobs finde man hier schlicht nicht, sagte CEO Simon Michel. «Bei hochspezialisierten Experten haben wir enormen Nachholbedarf.»

Zwar sei es wichtig, Frauen zu motivieren, Pensen aufzustocken. Und Flüchtlinge zu integrieren. Aber: «Die Welt wird immer digitaler. Für die Jobs, die wir Morgen brauchen, gibt es heute noch nicht einmal Lehrgänge.» Der Kanton müsse aktiver werden, zusammen mit den Fachhochschulen.

Mädchen sollen stärker gefördert werden

In der Förderung von Frauen sah Ute Lepple, Direktorin der Scintilla AG, die zur Bosch-Gruppe gehört, grosses Potenzial. Man müsse viel mehr Mädchen bereits in der Schule für Technik begeistern, Hemmschwellen abbauen. «Wir müssen die Angst vor technischen Themen bei Mädchen ausräuchern.»

Noch auf einen weiteren Aspekt wies Lepple hin. Als Grosskonzern suche man auch internationale Mitarbeiter. Dabei sei man aber auf eine einfache und schnelle Abwicklung der Gesuche um eine Arbeitsbewilligung angewiesen. Nur so kämen die Mitarbeitenden auch zu einer Wohnung, einem Bankkonto, einem Handy-Abo, sagte Lepple weiter.

Obwohl Solothurn an sich sehr gut gelegen ist, gab es auch an der Verkehrsanbindung vereinzelt Kritik. Zum einen wegen dem ständigen Stau auf der A1. Aber nicht nur deswegen.

So sagte Alex Naef, CEO des Bellacher Busbauers Hess: Wer in der Umgebung von Solothurn arbeite – etwa in Bellach, Biberist oder Luterbach – und mit dem ÖV zur Arbeit gehe, warte am Bahnhof Solothurn im Schnitt 15 Minuten auf einen Anschluss. Das macht 30 Minuten am Tag. «Das ist nicht wahnsinnig attraktiv», so Naef.

Für grössere Diskussionen sorgte schliesslich die Stromversorgung. «Wir können noch lange Strategiepapierli machen. Wenn es dunkel wird, nützt jede Strategie nichts», sagte Michel. Was fehle, sei Versorgungssicherheit im Energiebereich. Er empfahl Brigit Wyss, möglichst bald eine Strom-Taskforce zu installieren, um Lösungen zu suchen.

Mit Walter Wirth, Verwaltungsrat der AEK Elektro AG, sass ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet in der Runde. Er ärgere sich, sagte er, dass man dies nicht schon früher auf dem Radar hatte. «Die Energiestrategie 2050 ist nicht krisenresistent.» Dabei müsse die Versorgungssicherheit oberste Priorität haben, so Wirth.

Die grösste Bedrohung sieht er, nebst allen anderen Unerwägbarkeiten – Stichwort Ukrainekrieg– in der Winterstromlücke. Nur: Eine Lösung dafür habe er auch nicht. Und dieses Problem könne der Kanton auch nicht allein lösen.