Invasive Art Noch ein Stauwehr überwunden: Dringt die Schwarzmeergrundel vom Rhein her bald in die Aare vor? Die Schwarzmeergrundel gelangte vor über zehn Jahren in Ballasttanks von Schiffen in den Basler Rheinhafen. Von dort aus breitet sie sich langsam den Rhein aufwärts aus und verdrängt einheimische Arten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Grundeln auch im Kanton Solothurn ankommen. Mathias Küng, Christof Ramser 12.10.2022, 09.04 Uhr

Schwarzmeergrundeln wurden jüngst sogar schon oberhalb des Kraftwerks Laufenburg nachgewiesen. Sie drohen, einheimische Fische zu verdrängen. Zvg / FRI

«Wo die Schwarzmeergrundel auftaucht, stirbt die heimische Fischwelt aus» – hiess es schon vor fünf Jahren. Damals schickte sich die invasive Art an, sich vom Rheinhafen Kleinhüningen her den Rhein hoch zu kämpfen, und dabei einheimische Fischarten zu verdrängen. Die Schwarzmeergrundel lebt am Grund des Flusses und nimmt dort den Lebensraum der heimischen Groppe ein.

Der unscheinbare kleine Fisch gelangte 2011 in Ballasttanks von Schiffen via Rotterdam nach Basel. Das Problem: Der räuberische Allesfresser vertilgt den Laich anderer Fischarten und verdrängt diese so. Im Rheinhafen fangen Fischer inzwischen vorwiegend Grundeln, mit denen sie aber nichts anfangen können. Man kann sie als Fischknusperli zubereiten, sie ist durchaus essbar, aber bisher hat sie sich als Speisefisch nirgendwo durchgesetzt.

Grundel laicht von April bis September alle drei bis vier Wochen

Die Grundel laicht von April bis September alle drei bis vier Wochen. Eine Untersuchung eines Teams an der Universität Basel zeigte zudem, dass der Laich von Grundeln überaus widerstandsfähig gegen Austrocknung ist. Sogar 24 Stunden an der Luft beeinträchtigten die Schlupfrate von Grundeln nicht.

Patricia Holm forscht an der Universität Basel zur Grundel. ZVG

Patricia Holm ist Professorin für Ökologie an der Universität Basel. Sie befasst sich seit Jahren auch mit der Ausbreitung der Schwarzmeergrundel vom Basler Rheinhafen aus den Rhein aufwärts. Am jüngsten Symposium zur Grundel freute man sich im Juni eben noch, dass sie die Staustufe bei Laufenburg noch nicht überwinden konnte: «Doch kurze Zeit danach», so Patricia Holm, «erreichte uns die Nachricht, dass sie inzwischen auch dieses Hindernis überwunden hat.»

Fischerinnen und Bootsbesitzer für Grundelproblematik sensibilisiert

Nützen letztlich denn alle Massnahmen nichts, auch spezielle Sperren an Fischtreppen nicht, um sie zu stoppen? Holm hofft, dass die Grundel an einer neuen Hürde scheitert, die an der Fischtreppe des Kraftwerks in Rheinfelden kürzlich montiert wurde. Doch es gibt weitere Möglichkeiten, den Fluss hochzuwandern. Holm: «Die Grundel wird sich, einmal etwas schneller, einmal etwas langsamer, leider weiter ausbreiten. Wir versuchen, dies aber möglichst zu bremsen. Sie auszurotten schaffen wir nicht».

Die Sensibilität von Fischerinnen und Fischern sowie Bootsbesitzenden und Wassersportlern gegenüber der Grundelproblematik sei dank intensiver Kommunikation beidseits des Rheins gut, lobt Holm. Inzwischen weiss man, dass es nicht reicht, den Rumpf ausgewasserter Boote von Fischlaich zu befreien, bevor es woanders wieder eingewassert wird. Holm: «Jüngst wurden am Rhein sogar schon Grundellarven im Kühlwassersystem eines Motorbootes entdeckt.»

Die Dünnern könnte verschont bleiben

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Grundel auch im Kanton Solothurn ankommt», sagt Christian Dietiker, Präsident des solothurnischen Fischereiverbands. Tatsächlich kann der Fisch, obwohl ein schlechter Schwimmer, nämlich Fischtreppen und Umgehungsgewässer von Flusskraftwerken überwinden. Dank eines solchen Umgehungsgewässers könne folglich auch das erste künstliche Hindernis im Kanton, das Wehr in Schönenwerd, das Tier nicht stoppen.

Mit dem naturnahen Umgehungsgerinne im Schönenwerder Schachenwald wurde für Fische und Amphibien eine weitere Auf- und Abstiegsmöglichkeit von der Aare zum Aare-Altlauf unterhalb des Wehrs realisiert. «In nächster Zeit dürfte sie sich in Aare und Emme festsetzen», sagt Dietiker. Denn es sei erklärtes Ziel, bei Kraftwerken die Fischgängigkeit zu fördern. «Also wird sie kommen».

Es bestehe aber die Hoffnung, dass die Dünnern verschont bleiben, da der Fluss in Olten kurz ver der Mündung in die Aare über mehrere Stufen 12 Meter abfällt. Allein im Bereich des Munzingerareals besteht gibt es einen Absturz von über 3 Metern. Bis in den hintersten Bach dürfte der Fisch also nicht vordringen.

So weit rheinaufwärts ist die Schwarzmeergrundel bereits vorgedrungen.

Aufzeigen, dass es auch andere gute Speisefische gibt

Selbst wenn die Schwarzmeergrundel nicht aufzuhalten sei, sensibilisiere man die Fischer, sagt Dietiker. Ähnlich wie bei der Quaggamuschel, ebenfalls eine invasive Art, die bereits im Neuenburgersee vorhanden ist. Als invasive Art hat sie, wie die Grundel, in den einheimischen Gewässern ebenfalls keine natürlichen Feinde. Mit der Auflage für Bootsbesitzende, ihr Gefährt vor dem Einwassern mit Hochdruck zu reinigen, soll der Verbreitung vorgebeugt werden. Gross dagegen wehren könne man sich aber wohl nicht.

Möglich sei aber, dass einheimische Arten ihrerseits die Invasoren auf den Speiseplan setzten und die Ausbreitung eindämmen. Oder aber die Fischer lernen, mit den neuen Arten zu leben und sie als Speisefische anzusehen. So habe der Fischereiverband vergangenes Jahr an einem Workshop aufgezeigt, wie Welse filetiert und zubereitet werden können. Denn auch der Wels ist eine invasive Art, die einheimische Arten wie die Forellen immer mehr verdrängen, auch aufgrund der wärmer werdenden Gewässer. Inzwischen hätten viele festgestellt, dass der Wels ein «fantastischer Speisefisch» sei.