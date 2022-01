Interview «Wir müssen wieder lernen, zu sterben»: Eine Bestatterin und eine Hebamme über Anfang und Ende des Lebens Was haben die Geburt und der Tod gemeinsam? Und wie beeinflussen die Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen unseren Umgang damit? Hebamme Evelyn Thomet und Bestatterin Andrea Perren im Gespräch. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Evelyn Thomet, Beleghebamme in Kantonsspital Olten (links) und Bestatterin sowie Trauerbegleiterin Andrea Perren. Bilder: Bruno Kissling und Corinne Glanzmann

Evelyn Thomet, 39, begleitet Frauen in der Schwangerschaft, während der Geburt und in der Zeit danach. Mit welchen Fragen sich Schwangere und ihre Partner während der Pandemie zusätzlich beschäftigen müssen, verrät die Beleghebamme am Kantonsspital Olten im Kurzinterview.

Wie werden wir geboren?

Evelyn Thomet: Struktur und Ordnung sind ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Vieles planen wir, reglementieren wir. Die Geburt aber lässt sich nicht planen. Klar kann man Weichen stellen, aber am Schluss bestimmt die Natur den Verlauf.

Welchen Einfluss hat die Pandemie auf unseren Umgang mit der Geburt?

Zu den Sorgen um das ungeborene Kind und die eigene Gesundheit sind neue Sorgen hinzu gekommen. Schwangere müssen sich mit neuen Fragen beschäftigen, etwa: Muss ich allein gebären, wenn mein Mann positiv getestet wird? Was, wenn ich wegen Blutverlust auf die Intensivstation gebracht werden müsste und es keinen Platz hat? Neu kommt nun auch noch die Frage hinzu, ob man sich in der Schwangerschaft impfen lassen soll oder nicht.

Was können wir für die Zukunft beherzigen?

Dass sich die Eins-zu-eins-Betreuung der Beleghebammen positiv auf den Geburtsprozess auswirkt, wusste man schon vor der Pandemie. In Zeiten wie diesen aber zahlt sich das Modell besonders aus, weil wir die schwangeren Frauen persönlich begleiten und dadurch Ängste schon früh auffangen können. Gerade in einem sensiblen Moment wie der Geburt ist das entscheidend.

Andrea Perren, 52, ist Trauerbegleiterin und Bestatterin in Biberist. Wie sich das Sterben und der Tod während der Pandemie verändert haben, erzählt sie im Kurzinterview.

Wie sterben wir?

Andrea Perren: Sterben ist sehr individuell. Prägend ist, wie wir im Leben mit dem Tod konfrontiert waren. Die Voraussetzung zum Sterben ist Loslassen. Das betrifft beide Seiten, den sterbenden Menschen aber auch die Hinterbliebenen. Und Loslassen kann man nur dann, wenn man bereinigt hat, was es zu bereinigen gibt.

Wie hat die Pandemie unseren Umgang mit dem Tod verändert?

Abschiednehmen, auch gemeinsam Abschiednehmen, hat an Stellenwert verloren. Durch die Massnahmen konnten viele Angehörige, etwa in Altersheimen aber auch an Abdankungen, nicht richtig Abschied nehmen. Das fehlt später und kann einen unter Umständen Jahre beschäftigen.

Was können wir für die Zukunft beherzigen?

Wir müssen wieder lernen, zu sterben. Das ist in letzter Zeit verloren gegangen. Man meint, man müsse 150 Jahre alt werden.

