Interview Werden Alpiq-Trader besser bezahlt als CEO Antje Kanngiesser? «Wir brauchen bestimmte Talente, für diese bezahlen wir einen normalen Marktpreis» Navin Parasram leitet den Geschäftsbereich Trading bei Alpiq. Im Interview nimmt er Stellung zu hohen Trader-Löhnen sowie Stress im Job. Und er erklärt, warum das Energie-Handelsgeschäft immer kurzfristiger wird. Interview: Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Navin Parasram, Leiter des Geschäftsbereichs Trading bei Alpiq, ist überzeugt, dass die Trader bei Alpiq langfristige Anreize haben und nicht einfach kurzfristig ihren Lohn maximieren. zvg

Die ersten drei Monate für Alpiq arbeitete Navin Parasram von seinem Wohnzimmer in Paris aus. Sein Start fiel mit dem ersten Lockdown zusammen, eine Reise in die Schweiz war unmöglich und er arbeitete zuletzt für den französischen Energieversorger Engie. Parasram ist Doppelbürger von Trinidad und Tobago sowie von Grossbritannien und promovierte am Imperial College in London als Maschineningenieur.

Bevor er ins Management wechselte, war der 49-Jährige selbst Trader, handelte mit exotischen Rohstoffen und Energie. Heute lebt er in der Nähe von Zürich und ist verantwortlich für 166 Mitarbeitende in Olten, Lausanne und Prag. Nicht nur Trader, sondern auch Marktanalystinnen, Meteorologen oder Kraftwerksoptimierer.

Das Trading hat in der Schweiz für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, weil es bei der Axpo Trader geben soll, die mehr verdienen als CEO Christoph Brand. Wie sieht das bei Alpiq aus?

Navin Parasram: Ich weiss nicht, wie es diesbezüglich bei unserer Konkurrenz aussieht, und ich kann keine Einzelfälle kommentieren. Aber wir haben unser Vergütungssystem in den letzten zwei Jahren stark angepasst. Wir haben sichergestellt, dass wir langfristige Anreize setzen. Zugleich hat sich der Markt verändert, mit der Energiewende sind die Risiken, mit denen wir umgehen müssen, grösser geworden. Und wir brauchen ganz bestimmte Talente, für diese zahlen wir einen fairen, normalen Marktpreis.

Sie werden kaum konkreter werden. Aber mit wem stehen Sie denn im Wettbewerb um diese Talente? Mit Hedgefonds und Finanzinstituten?

Nicht exakt, nein. Wir haben hier eine andere Kultur als bei einem Hedgefonds. Bei den Kraftwerken, die wir betreiben, geht es um Versorgungssicherheit. Wir waren und sind ziemlich wichtig für das Funktionieren des Energiesystems in der Schweiz. Dazu braucht man nicht Leute, die ausschliesslich Gewinne maximieren. Viele derjenigen, die heute für uns arbeiten, kommen nicht aus dem Finanzsektor, sondern aus dem Energiesektor. Von der Konkurrenz aus der Schweiz, aus Deutschland oder Frankreich, aber aus der gleichen Branche.

In Ihren Trading-Räumen werden grosse Mengen an Energie gehandelt, jedes Jahr werden hier Milliarden umgesetzt. Sind die Trader nicht unter enormem Druck?

Wenn eine Person das alles alleine stemmen müsste, dann wäre das ganz klar zu viel. Aber wir arbeiten ja als Team. Die Risiken sind auf mehrere Schultern verteilt. Und eine kann mehr Stress oder Druck bewältigen als ein anderer. Es ist meine Aufgabe als Manager, die Teams so zusammenzustellen, dass sie als Ganzes funktionieren und wir in der Summe gute Entscheidungen treffen.

Ist das kein Verschleissjob?

Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber mein Eindruck ist, dass die Leute bei Alpiq überdurchschnittlich lange im Trading arbeiten, wenn ich das zum Beispiel mit dem vergleiche, was ich in London erlebt habe. Da blieben die Leute zwei, drei Jahre. Hier bei Alpiq habe ich viele Menschen angetroffen, die schon seit zehn und mehr Jahren für das Unternehmen tätig sind. Das spricht für Alpiq als Arbeitgeberin.

Aber die Leute hier im Trading arbeiten rund um die Uhr, oder?

Nur im Intraday-Trading, also im ganz kurzfristigen Geschäft, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es ist unabdingbar, denn bringen wir Angebot von und Nachfrage nach Energie nicht in Einklang, kommt es zu einem Stromausfall. Da spielt es keine Rolle, ob nun Tag oder Nacht ist. Aber die Leute arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb. Wir haben hohe Standards und halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen, was Ruhephasen und Pausen anbelangt. Wir wollen ein vernünftiges Arbeitsumfeld bieten.

Das kurzfristige Geschäft gewinne immer mehr an Bedeutung, sagen Sie. Warum?

Hauptgrund dafür ist die Energiewende, das Aufkommen der erneuerbaren Energien. Wind und Solarenergie sind naturgemäss stark vom Wetter abhängig und können kurzfristig sehr stark schwanken. Zur Jahrtausendwende gab es diesen Trading-Raum noch nicht. Die Energieversorgung wurde von staatlichen Versorgungsunternehmen dominiert. Die Schweiz produzierte, was sie verbrauchte. Mit Wasser-, Kern- und anderen Kraftwerken. Aber eigentlich war dies ziemlich ineffizient.

Inwiefern?

Die Schweiz verbraucht im Winter mehr Energie als im Sommer. Wenn man Europa als Gesamtsystem betrachtet, dann macht es doch mehr Sinn, wenn man im Winter Energie zum Beispiel aus dem Norden Deutschlands bezieht, wo es zu dieser Jahreszeit stark windet und man Strom im Überfluss hat. Und im Sommer Energie in den Süden Italiens liefert, wo dann die Klimaanlagen eingeschaltet werden. Es braucht insgesamt weniger Produktionsstätten und man spart sehr viel Geld.

Damit sind wir aber auch abhängig geworden.

Ja, die Schweiz als Energie-Insel wäre aber eine sehr kostspielige Alternative. Und die Herausforderung durch die erneuerbaren Energien wäre noch grösser, als sie ohnehin schon ist. Noch grösser als die finanziellen Kosten wäre wohl das Problem der Versorgungssicherheit – daher ist die Einbindung in die europäischen Märkte zentral. Die stetige Verfügbarkeit von Energie ist für uns zur Normalität geworden. Darum haben wir vergessen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. In vielen anderen Gegenden dieser Welt gehören Blackouts zum Alltag.

