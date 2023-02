Interview UBS-Regionaldirektor Thomas Sommerhalder geht in Pension: «Ich werde einen Kurs für Kutschenfahrten machen» Thomas Sommerhalder leitet die UBS im Raum Aargau-Solothurn seit 2010. Nun hat er sich entschieden, die Bank zu verlassen und damit ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Jocelyn Daloz und Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Freut sich auf die Rente: UBS-Regionaldirektor Thomas Sommerhalder. Mathias Förster

Er war selbst als Geschäftsführer in der Textilindustrie tätig, bevor er 2010 zurück in die Bankenbranche wechselte. Das sei ihm als Regionaldirektor der UBS im Raum Aargau und Solothurn entgegengekommen, schliesslich seien die beiden Kantone die stärksten Industrieregionen des Landes, sagt Thomas Sommerhalder. Er habe rasch den Draht zu den Unternehmen gefunden. Jetzt tritt Sommerhalder ab und wir trafen ihn ein letztes Mal zum Gespräch.

Nach mehr als zwölf Jahren haben Sie sich entschieden, nicht nur als Regionaldirektor der UBS aufzuhören, sondern auch gleich in Pension zu gehen. Weshalb?

Thomas Sommerhalder: Ich werde dieses Jahr 61 und habe letztes Jahr meine Rücktrittswünsche intern angesprochen. Mit André Spycher haben wir eine sehr gute Nachfolgelösung gefunden.

Was war der Auslöser für Ihren Rücktrittswunsch?

Als dienstältester Regionaldirektor hatte ich das Privileg, die Region mehr als zwölf Jahre vertreten zu dürfen. Aber man wird nicht jünger, private und gesellschaftliche Aktivitäten musste ich zu Gunsten meines Jobs zurückstellen. Ich habe den Job sehr genossen, aber jetzt ist es an der Zeit, mich um ausserberufliche Dinge zu kümmern.

2022 war angesichts des Krieges, der Inflation und der Zinswende ein schwieriges Jahr, unter anderem in der Vermögensverwaltung. Wie haben Sie es hier in der Region erlebt?

Wir mussten sehr flexibel sein und schnell reagieren können. Im Raum Aargau-Solothurn haben wir das Glück, dass wir seit fast zwölf Jahren im gleichen Team unterwegs sind. In der Vermögensverwaltung hatten wir kaum Kunden, die an ihrer Strategie gerüttelt haben.

Und im Firmenkundengeschäft?

Schweizer Unternehmen haben immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie flexibel und vorausschauend sind – das haben wir in der Region ganz klar so erlebt. Die Zinswende war im Übrigen zu erwarten.

Man hat sie wohl nicht in dieser Deutlichkeit erwartet.

Ja, aber es hat keinen unserer Kunden überrascht. Herausfordernder sind Lieferengpässe. Gemäss einer nicht repräsentativen Umfrage bei unseren Kunden meinen sie: Wenn es schwieriger wird, legen sie halt Lager an. Das erstaunt mich immer wieder: Solothurn ist ein Industriekanton mit energieintensiven Firmen, die angesichts der Preisexplosion im Energiebereich gefordert wurden. Aber die meisten sind extrem resilient.

Zur Feier der 150-jährigen Präsenz der UBS im Raum Aargau-Solothurn kleidete sich Thomas Sommerhalder wie ein Banker aus dem 19. Jahrhundert. Foto Basler Aarau / Katja Mü

Es gab 2022 rund 30 Prozent mehr Konkurse im Aargau und im Kanton Solothurn. Haben Sie das gespürt?

Kaum. Auch wenn es im kleineren KMU-Bereich einige Firmen gab, die das schwierige Jahr 2022 leider nicht überstanden haben.

Vergangene Woche hat Credit Suisse rekordhohe Verluste angegeben. Wie nimmt man das wahr als grösste Konkurrentin in der Schweiz?

Es ist weder im Interesse des Finanzplatzes noch der UBS, dass es der Credit Suisse schlecht geht. Unsere Strategie ist, dass wir im Konkurrenzkampf hart in der Sache sind, aber anständig. Wir versuchen nicht, um jeden Preis von der Misslage eines Konkurrenten zu profitieren.

Haben Sie nicht das Gefühl, dass wir seit 2020 von Krise zu Krise stürzen?

Wir sehen immer wieder grosse Krisen mit direktem Einfluss auf unser Geschäft in der Region. Die Ölschocks der 70er-Jahre, danach 1987, die Immobilienkrise der 90er, die Dotcomkrise, die Finanzkrise 2008, Corona … Solche Dellen muss die Wirtschaft einstecken können. Jedes Mal passt sie sich an. Die letzten Jahre haben der Digitalisierung einen unvorstellbaren Boost gegeben. Die Agilität hat generell zugenommen. Das sehen wir sehr deutlich bei unseren Unternehmenskunden in der Region.

UBS-Chef Thomas Sommerhalder zeigte sich im Gespräch in vieler Hinsicht optimistisch. Mathias Förster

Seit der Energiekrise ist Nachhaltigkeit ein grosses Thema. Haben Sie das auch festgestellt?

Die meisten Investoren verlangen nachhaltige Anlagen. Wobei es nicht grundsätzlich etwas Neues ist. Ich war vor 20 Jahren Geschäftsführer einer Textilfirma: Damals mussten wir mit den Behörden CO 2 -Reduzierungsziele abmachen. Nun beschäftigen sich einfach alle Sektoren damit. Ich behaupte, Unternehmen werden mal ein bestimmtes ESG-Rating haben müssen, um in bestimmten Lieferketten bleiben zu dürfen.

Wie stehen Sie dazu? Das ist nicht gerade im Sinne einer freien Marktwirtschaft.

Es hat zwei Seiten: die Erwartungshaltung der Gesetzgebung, basierend auf dem Pariser Abkommen. Auf der anderen Seite ist es eine kollektive Realisierung, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Es hat mit der Energiekrise eine Dynamik angenommen, die befeuert wurde. Wir waren schon sehr früh auf dem Gebiet tätig. Diese Erfahrung zahlt sich jetzt gerade im Gespräch mit Kunden aus.

Der UBS wird aber immer noch vorgeworfen, dass sie in nicht nachhaltige Geschäfte investiert. So zum Beispiel in Kohle.

Ich kann nur für die Region Aargau und Solothurn sprechen. Aber ich sehe gerade im Austausch mit den Unternehmen in der Region, wie sie auf die aktuelle Energielage mit Nachhaltigkeit reagieren, wie beispielsweise mit der Installation von Solarpanels. Und das ist beeindruckend.

Der Raum Aargau-Solothurn ist unter den Banken sehr umkämpft. Jetzt kommt auch Julius Bär mit zwei Private-Banking-Mitarbeitenden in die Region.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine ausserkantonale Bank versucht, sich hier niederzusetzen. Ich habe Konkurrenz gern, sonst schläft man ein.

Machen Sie sich Sorgen angesichts der Zinswende im Hypothekarmarkt?

Im Hinblick auf unser Kreditbuch – nein. Wir haben die Kreditbeurteilung inklusive Tragbarkeit bei der Gewährung einer Hypothek während Jahren gleich gehandhabt, was eine solide Basis bildet. Was mir persönlich auffällt: Die Objekte sind in der Tendenz länger auf dem Markt, es gibt deutlich weniger Interessenten und die Verkäufer wollen die Transaktion schneller unter Dach und Fach bringen.

Was heisst …

Dass eine gewisse Unsicherheit im Markt herrscht. Die Preise von Eigenheimen werden ausserdem wahrscheinlich nicht mehr wachsen, sondern sich konsolidieren. Dieselbe Vorsicht spürt man auch bei den kommerziellen Kunden. Aber wie gesagt, sie sind resilient, auch angesichts der gestiegenen Energiepreise. Ich bin positiv, wirklich.

Viele teilen diesen Optimismus nicht.

Ich würde aber nicht behaupten, dass ich optimistisch bin. Ein Optimist sieht Risiken nicht. Ich bin positiv eingestellt, das trifft eher zu. Ich beobachte mit meiner langjährigen Erfahrung, dass wir aus jeder Krise gestärkt herausgekommen sind.

Sie können es sich leisten, mit 61 in den Ruhestand zu gehen. Viele Menschen aus anstrengenderen Berufen können das nicht. Verdienen Banker zu viel?

Sagen wir mal so: Ich hätte diesen Job auch gemacht, wenn er weniger gut bezahlt worden wäre.

Das heisst, Sie verstehen die Kritik ein Stück weit?

Nein, das ist nicht meine Aussage. Was ich meine: Es gibt verschiedene Motivationen, einen Job auszuüben. Die finanzielle Vergütung ist nur ein Teil davon. Ausserdem muss ich sagen: Ich arbeite, seit ich im Gymi war, also seit 45 Jahren. Und das nicht bloss 42 Stunden pro Woche. Klar ist man dann irgendwann arbeitsmüde, auch ich.

Worauf freuen Sie sich denn jetzt?

Da halte ich mich an die Prinzipien von Feng-Shui: Bevor ich etwas Neues beginne, möchte ich zunächst abschliessen. Ich nehme mir auch die Zeit, das Ganze auf mich wirken zu lassen. Aber keine Angst, ich habe zahlreiche Ideen. Beispielsweise habe ich fest eingeplant, einen Kurs für Kutschenfahrten zu absolvieren. Mir wird es bestimmt nicht langweilig.

