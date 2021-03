Interview «Im Mai müssen die Theater wieder öffnen»: Tobs-Intendant stellt Forderungen – worum er sich besonders Sorgen macht Dieter Kaegi, der Intendant des Theaters und Orchester Biel Solothurn, erklärt, wie der Theaterbetrieb die Corona-Zeit übersteht und stellt Forderungen. Fränzi Zwahlen 27.03.2021, 05.00 Uhr

Dieter Kaegi, der Intendant Theaters und Orchester Biel Solothurn Tobs erklärt: «Im Mai müssen die Theater wieder öffnen». Michel Lüthi

Dieter Kaegi, die obligate Frage: Wie geht es Ihnen?

Dieter Kaegi: Die Frage wird mir derzeit oft gestellt. Aber danke, nicht so schlecht. Vor allem wenn ich sehe, wie in anderen Ländern die Kulturschaffenden unter den Coronabedingungen leiden. Da muss ich sagen: Uns geht es dennoch relativ gut.

Die Corona-Situation dauert jetzt schon gut ein Jahr an. Sie haben sicher auch Ermüdungserscheinungen?

Ich stelle fest, dass die Akzeptanz dieses Zustandes schwindet. Es ist fünf nach zwölf. Es muss jetzt etwas geschehen. Ich hoffe sehr, dass im Mai die Theater öffnen können, denn die Ungewissheit können wir nicht mehr länger ertragen. Unsere Sänger, Schauspielerinnen und Musiker müssen wieder auftreten können, sonst verlieren sie - wie ein Sportler - nach und nach ihre Fertigkeit.

Wie sieht es finanziell aus? Kommen die Leute über die Runden?

Die Personen, die von uns angestellt sind oder Verträge mit uns haben, erhalten wie andere Arbeitnehmer ihren Lohn über die Kurzarbeit und wir haben die Möglichkeit, Ausfallentschädigung vom Kanton zu erhalten. Ich muss sagen, das klappt eigentlich sehr gut. Unsere Administration und Verwaltung arbeiten in den meisten Fällen normal weiter. Doch ich möchte betonen: Ich habe nicht alleine eine finanzielle Verantwortung, sondern auch eine künstlerische für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn das Orchester und das Schauspielensemble wegen Kurzarbeit zuhause bleibt, dann geht dem Orchesters, und dem Schauspielensemble die Erfahrung auf der Bühne verloren - auch wenn wir mit grossem Erfolg etliche online-Einspielungen realisieren konnten.

Sind sie vernetzt, mit anderen Intendanten in der Schweiz und im Ausland?

Ja. Ich bin Präsident des Schweizer Bühnenverbandes und wir tauschen uns im Verband mit unseren Mitgliedsbühnen regelmässig via Zoomkonferenzen aus. So wurde auch unser Schutzkonzept erarbeitet, das grossen Anklang gefunden hat.

Noch eine Frage zu den Finanzen: Sie bezahlen der Stadt Solothurn ja eine Miete fürs Stadttheater. Gab es eine Erleichterung?

Wir sind diesbezüglich noch im Gespräch. Ich gehe mal davon aus, dass man kulant ist und uns entgegenkommt; doch entschieden ist noch nichts. Unsere finanziellen Belange werden im Kanton Bern abgerechnet, da der Sitz des Theaters in Biel ist.

Wie stehts mit der Programmation? Ich stelle mir das schwierig vor.

Tatsächlich haben wir jetzt einige Produktionen fertig, die sind sozusagen im Tiefkühlfach. Doch noch immer gibt es Theater oder Opernstücke, die von 2020 auf 2021 verschoben wurden und die wir jetzt aber für 2022 vorsehen. So zum Beispiel die Oper «Casanova in der Schweiz» oder das Stück von Katharina Rupp «Nichts geschenkt». «Romeo und Julia» haben wir schon drei Mal verschoben. Dann gibt es auch Stücke, die auf der Strecke bleiben, die nicht mehr aufgenommen werden können, weil Neues ansteht. Das betrifft vor allem auch die vielen Konzerte. Programmation unter den Corona-Bedingungen ist wie Puzzlespielen.

Wie sehen sie die Zeit nach Corona? Wird sich das Theaterleben aus ihrer Sicht in Zukunft verändern?

Das ist etwas, was mir am meisten Sorge macht: Die Frage nach der nächsten Zukunft. Wer darf noch ins Theater kommen? Nur noch mit Impfpass? Wie schnell kommt das Publikum zurück und will man sich noch neben einen Unbekannten setzen? Ich bin sicher, dass sich die Gewohnheiten verändern werden und frage mich, wie es sich auf den Theaterbetrieb auswirkt. Und natürlich könnte es auch finanzielle Auswirkungen haben. Stichwort Steuerausfälle.

Gibt es etwas, das sie aus dieser Krisenzeit für die Zukunft mitnehmen?

Ich stelle halt auch fest, dass die Kulturschaffenden keine politische Lobby haben, die sich für sie stark macht. Keine und keiner, der oder die derzeit im Parlament sitzt, hat eine beruflichen kulturellen Hintergrund. Das merkt man. Da haben es die Gastronomie und die Touristik besser. Wenn es eine Lehre aus dieser Situation gibt, dann diese, dass wir Kulturschaffende uns endlich und tatsächlich für eine Lobby stark machen müssen. Ein Beispiel: Trotz guter Schutzkonzepte und trotz keinem einzigen Ansteckungsfall, der sich erwiesenermassen im Theater ereignet hat, sind die Theater weiterhin geschlossen.

Aber lohnt es sich denn, für eine kleine Anzahl Besucher ein Theater zu öffnen?

Wir können bei kurzen Stücken auch zweimal am Abend spielen und so mehr Publikum erreichen. Zudem haben wir als subventionierte Unternehmen auch einen Leistungsauftrag zu erfüllen und sollten auch deshalb spielen, auch vor einem kleineren Publikum.

Wer sind aus Ihrer Sicht die grössten Verlierer im Kulturbereich aufgrund von Corona?

Das sind die Jungen. Leute, die letztes Jahr ihre Ausbildungen abschlossen und jetzt auf der Suche nach Engagements sind. Seien dies Schauspieler, Musikerinnen, Regisseure. Sie finden keine Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen; ihre Ideen zu präsentieren, auf sich aufmerksam zu machen. Das beschäftigt mich sehr.