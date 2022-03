Interview Swiss-Prime-Site-Immobilienchef Martin Kaleja: «Wir stellen nicht einfach einen Betonklotz vor das Usego-Gebäude» Der Wegzug von Swiss Prime Site betrifft auch Martin Kaleja, CEO des Immobiliengeschäfts der Holding. Im Interview spricht er über die Vorhaben seines Unternehmens in Olten, den überhitzten Immobilienmarkt und das Heizen mit Eisspeichern. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines der Entwicklungsprojekte von Swiss Prime Site: Das Usego-Areal in Olten. In der Stadt hat das Projekt viele Kritiker auf den Plan gerufen. Martin Kaleja, CEO des Immobiliengeschäfts von Swiss Prime Site, beschwichtigt, man wolle das Areal aufwerten, nicht ein historisches Gebäude verschandeln. Bruno Kissling

Ein Büro im 7. Stock des Swiss Prime Tower in Zürich. Hier nimmt sich Martin Kaleja, CEO der Swiss Prime Site Immobilien AG, Ende Februar Zeit für die Fragen der «Solothurner Zeitung». Eben hat das grösste an der Schweizer Börse kotierte Immobilienunternehmen bekannt gegeben, dass es seinen Hauptsitz nach mehr als 23 Jahren von Olten abzieht und nach Zug verlegt. Rund zwei Handvoll Mitarbeitende, die heute für die Holding aus Olten arbeiten, werden ab April nach Zürich umziehen.

Sind Sie selbst auch vom Umzug betroffen?

Martin Kaleja: Ja, das ist so. Wir verbinden zwei Stockwerke im Prime Tower, öffnen die Räume und verzichten mehrheitlich auf Einzelbüros.

Durch den Weggang von Swiss Prime Site rücken der Kanton Solothurn und die Stadt Olten in die Peripherie des Unternehmens. Werden weitere Projekte in der Region aufgegeben?

Wir haben keine Projekte aufgegeben und werden es auch nicht tun. Auch unsere bestehenden Immobilien im Kanton wollen wir behalten.

Welche Immobilien und Projekte sind das?

In Olten besitzen wir die zwei Swisscom-Liegenschaften am Bahnhofsquai sowie zwei Gebäude an der Frohburgstrasse, wovon eins noch unser Hauptsitz ist. Dazu kommt das Entwicklungsprojekt auf dem Usego-Areal.

In Olten ein äusserst umstrittenes Projekt.

Ich würde sagen, es ist ein unglaublich spannendes Projekt, weil alt und neu zusammen kommen, und weil das Areal durch neue Bauten aufgewertet wird.

Das Usego-Gebäude wird in der Region auch schon mal als Versailles von Olten überhöht.

Auch bei Nacht ein Hingucker: Das historische Usego-Gebäude in Olten. Bruno Kissling

Es ist ein sehr schönes Gebäude. Dessen sind wir uns absolut bewusst. Das war auch ein Grund, weshalb wir das Areal erworben haben. Es hat aber deutliches Verdichtungspotenzial. Unser Projekt wird zu einer Aufwertung des Areals und des Quartiers führen.

Sie nennen es Verdichtung, Teil der Oltner Bevölkerung kritisiert, dass Swiss Prime Site mit modernen Flachbauten die Sicht auf ein historisch wertvolles Industriedenkmal verschandelt.

Immer wenn etwas gebaut wird, gibt es Stimmen, die das Neue unterstützen und solche, die es nicht befürworten. Swiss Prime Site plant stets viel Zeit für die Entwicklung solcher Projekte ein. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, wie das Areal noch attraktiver gestaltet werden könnte. Das Projekt wurde auch angepasst, um eine möglichst optimale Sichtbarkeit des bestehenden Gebäudes zu gewährleisten. Wir stellen da nicht einfach einen Betonklotz hin, sondern berücksichtigen auch die entsprechenden Gegebenheiten und wollen einen Beitrag zur Attraktivierung des Quartiers und der Stadt Olten leisten.

Seit diesem Jahr wird nun auf dem Usego-Areal gebaut. Je nach Perspektive wird die Sicht auf das alte Gebäude verstellt.

Zuerst wurde das Areal bereits von den Vorbesitzern 2006 durch eine Immobilie mit einem Retail-Mieter (Aldi; Anm. d. Red.) ergänzt. Aktuell wird ein Wohn- und Pflegezentrum für Tertianum gebaut. Diese beiden Gebäude liegen nicht direkt vor dem Usego-Gebäude. Heute befindet sich direkt vor dem Gebäude ein überdimensionierter Parkplatz. Durch das neue Ensemble aus Retail-Immobilie, Wohn- und Pflegezentrum sowie dem historischen Gebäude möchten wir das Quartier weiter beleben. Tag und Nacht. Mit Gewerbe, Gastronomie, Menschen.

Der von Martin Kaleja als «überdimensioniert» bezeichnete Parkplatz vor dem Gebäude. Bruno Kissling

Macht das überhaupt Sinn in einer Stadt wie Olten, die auch bekannt ist für ihre grossen Leerstände?

Gewisse Leerstände sind oft mit dem Alter und der Struktur der Gebäude relativ einfach erklärt. Büro- und Gewerbeimmobilien müssen den heutigen Bedürfnissen der Mieter entsprechen. Deshalb wollen wir genau das Usego-Areal auch für die Zukunft attraktiv machen.

Im historischen Usego-Gebäude haben Sie noch einen kleinen Leerstand. Trotzdem bauen Sie auf diesem Areal. Warum?

Zuerst haben wir das denkmalgeschützte Gebäude renoviert und konnten schon sehr viele neue Mieter dafür gewinnen. Das Retailer-Gebäude haben nicht wir gebaut, aber es gehört zum Areal und ist vollständig vermietet. Nun folgt die Tertianum-Immobilie, die komplett vermietet sein wird. Von dieser Belebung sind wir überzeugt, dass wir die Attraktivität des Areals anheben konnten und die Nachfrage für die vorhandenen Flächen steigen wird. Das letzte Gebäude ist bisher lediglich geplant, jedoch nicht terminiert. Bei Entwicklungsprojekten warten wir stets ab, bis wir mindestens 50 Prozent der Flächen vorvermietet haben, bevor wir den Bau starten.

Haben Sie dies beim Prime Tower in Zürich auch so gemacht?

Ähnlich auf jeden Fall. Wo heute ein prosperierendes Viertel steht, war vor 15 Jahren ein Industrieareal. Das liegt nicht allein an uns, es hängt immer auch davon ab, wie sich der Rest des Areals entwickelt. Wir waren aber sicherlich eines jener Unternehmen, welches das Quartier schon früh richtiggehend belebte.

Der Prime Tower in Zürich und das prosperierende Viertel ringsum. Adrian Bretscher

Sie investieren und hoffen, dass weitere Leute in der Nähe investieren und dann die Mieten steigen. Wie hat sich das beim Prime Tower ausgewirkt?

Wir stützen unsere Investitionen nie auf Hoffnungen ab. Wir haben eine gute Marktvisibilität und investieren immer dann, wenn wir vom Potenzial einer Immobilie oder eines Areals überzeugt sind. Seit wir den Prime Tower 2011 in Betrieb genommen haben, sind die Mieten um 20 Prozent gestiegen.

Zur Person Martin Kaleja – CEO Swiss Prime Site Immobilien AG Seit Anfang 2021 ist der deutsche Manager, Martin Kaleja, CEO von Swiss Prime Site Immobilien. Er leitete zuvor das Immobiliengeschäft des Versicherungsunternehmens Allianz Suisse. Ursprünglich aber absolvierte Martin Kaleja ein Studium in Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität München. Nach dem Doktorabschluss im Jahr 2001 lancierte er seine berufliche Laufbahn bei der Boston Consulting Group, ehe er 2010 zur Allianz Suisse wechselte, wo er verschiedene Funktionen innehatte, bevor er 2014 Leiter des Immobiliengeschäfts von Allianz Suisse wurde.

Macht Ihnen die Entwicklung der Zinsen keine Sorgen?

Nein, 95 Prozent unserer Verträge sind gelinkt an Zinsanstiege.

Aber alles spricht derzeit von einer Überhitzung des Immobilienmarktes.

Der UBS-Bubble-Index ist tatsächlich hoch. Aber da geht es um Wohnimmobilien, die mit hohem Fremdkapitalanteil finanziert werden. Da ist bei einem Zinsanstieg schnell mal die Tragfähigkeit gefährdet. Aber wir bewegen uns nicht in diesem Markt.

Sondern?

Unser Fokus sind Büro- und Gewerbeimmobilien an sehr guten Lagen. Unser tiefer Leerstand zeigt, dass wir das richtige Portfolio haben, damit unsere Flächen nachgefragt werden. Unabhängige Bewerter haben auch letztes Jahr unser Portfolio durchleuchtet und es deutlich aufgewertet.

Sie profitieren von den guten Lagen Ihrer Immobilien.

Es ist Teil unserer Philosophie, Gebäude an den besten Lagen anzubieten. Das kann je nach Branche etwas anderes bedeuten. Für Büros beispielsweise ist Zürich-Hardbrücke mit dem Prime Tower optimal, für Logistik oder Labors ist es dann eher ein anderer Standort zum Beispiel in Altstetten oder Schlieren. Dass es uns gut gelingt, solche Lagen ausfindig zu machen, zeigen unsere tiefen Leerstandsquoten (weniger als 5 Prozent; Anm. d. Red.).

Wie gelingt es Ihnen, die Leerstände so tief zu halten trotz Pandemie und Homeoffice?

Dass die Nachfrage wegen Homeoffice sinkt, ist ein Medienmythos. Eine Mieterumfrage im Sommer 2021 hat gezeigt, dass 5 Prozent unserer Mieter die Fläche reduzieren wollen, 80 Prozent wollen gleich viel Fläche behalten und 15 Prozent wollen sogar ausbauen.

Wie kommt das?

Weil das Büro mehr ist, als der Ort, wo man seinen Laptop aufstellt und arbeitet. Man trifft dort auf Kolleginnen und Kollegen, diskutiert zusammen, sucht und findet neue Ideen. Solche Dinge passieren nicht nur, aber viel einfacher, wenn man sich trifft. Zudem sind die Wege für Pendler in der Schweiz mit rund 30 Minuten im Schnitt sehr attraktiv. Vergleicht man dies mit den Grossregionen London, Paris oder New York, ist man schnell bei 90 Minuten pro Weg. Dass dort die Homeoffice-Rate viel höher ist, scheint verständlich.

Aber Homeoffice ist für viele nicht mehr wegzudenken.

Die Flexibilität, die es ermöglicht, schätzen wir alle. Aber die wenigsten werden nun komplett von daheim arbeiten. Es ist ja durchaus auch karrierefördernd, sich regelmässig im Büro zu zeigen. Es kann dann Tage geben, an denen alle präsent sind und Tage, an denen fast niemand da ist, weil man sich so einigt. Für uns macht es keinen Unterschied, die Unternehmen richten den Bedarf daran aus, was sie zu Spitzenzeiten an Platz brauchen.

Und dieser Bedarf scheint zuzunehmen, wenn ich Ihre Umfrage richtig deute, oder?

Es geht wie gesagt nicht mehr nur um einen Arbeitsplatz, wie das noch in den 80er-Jahren der Fall war. Da hatte man einen Flur, links und rechts Büros und Teppichboden. Das wird es nie mehr geben. Heute sind offene Räume gefragt, Begegnungszonen, die Leute wollen sich wohlfühlen bei der Arbeit.

Weil Sie auch zu Hause bleiben könnten.

Genau. Das Büro konkurriert immer mehr mit der Wohnung der Angestellten. Neben dem Austausch mit Kollegen will man sich im Büro auch wohlfühlen. Deshalb werden nachhaltige Baustoffe und ein angenehmes Büroklima zunehmend wichtiger.

Erklären Sie, bitte!

Nehmen Sie zum Beispiel unser Projekt an der Müllerstrasse in Zürich. Dort wird Google 2023 als Alleinmieterin einziehen. Wir wenden einen zirkularwirtschaftlichen Ansatz an und recyceln zahlreiche Materialien aus dem Gebäude, das wir jetzt abbauen und nach den Bedürfnissen von Google neu bauen. Beton, Fensterglas, Gussaluminium – wir können zahlreiche Stoffe wiederverwenden. Und was wir nicht selbst wiederverwenden können, versuchen wir zu verkaufen.

Und was meinen Sie mit Büroklima?

Da geht es einerseits darum, in einer modernen Umgebung mit genügend Platz und Rückzugsmöglichkeiten zu arbeiten. Andererseits geht es aber auch darum, sich in einer möglichst gesunden und physisch angenehmen Umgebung aufzuhalten. «Healthy Buildings» sind in diesem Zusammenhang das Stichwort.

Eine Marketing-Wortschöfpung. Was soll das sein?

Für ein «gesundes Gebäude» braucht es Pflanzen, viel Tageslicht, natürliche Materialien und ein angenehmes Klima über die Jahreszeiten hinweg. Dafür sorgen gute Lüftungs- und Heizungslösungen. Oft aber bereits auch nachhaltige Systeme wie Wärmepumpen und Eisspeicher.

Wie funktioniert das Heizen über einen Eisspeicher?

Bei einem Entwicklungsprojekt in Bern haben wir für 200 Wohnungen drei 6x6x6 Meter grosse Tanks gebaut, die mit Tausenden Litern Wasser befüllt sind. Im Winter entzieht man dem Wasser über Heizspiralen die Wärme, bis es zu Eis gefriert. Das wiederum wird im Sommer geschmolzen und die Kälte in die Wohnungen geleitet. Sonnenenergie wird zusätzlich genutzt, um notfalls das Eis schon im Sommer wieder zu schmelzen, sollte es nötig sein.

Wird ein solches System auch in das jetzt in Olten entstehende Gebäude eingebaut?

Nein, in Olten wird mittels Erdsonde geheizt, was im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen auch einen Vorteil darstellt. Aber hier in Zürich im Prime Tower haben wir einen Eisspeicher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen