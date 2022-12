Strompreise Jetzt fordert Roberto Zanetti Hilfe vom Bund: «Alleine in der Region sind Hunderte Jobs direkt vom Stahlwerk Gerlafingen abhängig» Der Bundesrat soll der Stahlbranche unter die Arme greifen, das fordert eine Motion von Mitgliedern des Bundesparlaments. Zentraler Motor hinter der politischen Aktion ist der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti. Im Interview spricht er über die Hintergründe des politischen Vorpreschens. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die hohen Strompreise machen dem Stahlwerk in Gerlafingen zu schaffen. Vor allem, weil die Konkurrenz im Ausland von Subventionen profitiert. Michel Lüthi

Sie haben eine Motion eingereicht, die im Kern auf die Unterstützung von Stahl Gerlafingen abzielt. Zwei Drittel des Ständerates haben unterzeichnet. Wie ist es Ihnen gelungen, so viel Unterstützung zu finden?

Roberto Zanetti: Zuerst einmal geht es nicht um einzelbetriebliche Hilfe, sondern um die Unterstützung der Metallbranche ganz allgemein. Da nimmt Stahl Gerlafingen einfach eine sehr zentrale Rolle ein. Genauso wie im Recyclingprozess von Schrott. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass es kompletter Unsinn ist, Hunderttausende Tonnen Schrott zu exportieren, um dann die gleiche Menge Baustahl zu importieren.

Das war Ihr Hauptargument?

Ja, neben anderen. Wir haben während Covid gesehen, was in einer Krisensituation passiert: Jedes Land schaut zuerst für seine eigenen Bedürfnisse. Daher geht es auch um die Grundversorgung. Zudem wäre es rein logistisch nicht möglich, so viel Schrott aus dem Land zu schaffen und dann die rund 700’000 Tonnen Baustahl, die jetzt aus Gerlafingen kommen, zusätzlich aus dem Ausland einzuführen.

Der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti. KEYSTONE

Sie mussten also gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten?

Nein, das war wirklich ein bisschen ein Selbstläufer. Ich hatte ja nur einen Tag Zeit. Zwei Drittel des Ständerates kann man nicht in so kurzer Zeit überzeugen, wenn man jeder und jedem alles ausführlich erklären muss. Als ich die Motion meinem Solothurner Kollegen Pirmin Bischof (Die Mitte) zum Unterschreiben hinlegte, haben zum Beispiel seine Sitznachbarn ohne mein Zutun mitunterzeichnet.

Haben Sie das schon einmal erlebt?

Ich habe mal eine Motion eingereicht, die von 44 von 46 Ständeräten unterzeichnet wurde. Da ging es darum, dass Trisomie 21 in die Liste der Geburtsgebrechen aufgenommen wird, was vorher nicht der Fall war. Da haben mich die Leute sogar gefragt, ob sie mit unterschreiben dürfen.

Zurück zum Stahlwerk und Ihrer Motion zur Sicherung der Metall-Kreislaufwirtschaft in der Schweiz: Zeitgleich wurde die wortwörtlich gleiche Motion von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr eingereicht, unterschrieben von sämtlichen Parteipräsidentinnen und -präsidenten im Nationalrat. Eine abgestimmte Aktion?

Ja, das ist auch nötig, um das Verfahren zu beschleunigen. Im Ständerat wird die Motion in der nächsten Session traktandiert, im Nationalrat könnte es sehr, sehr lange dauern, bis das der Fall ist. Deshalb hat mich Lukas Stuber, der Finanzchef des Stahlwerks, kontaktiert und gebeten, die Motion auch im Ständerat einzubringen. Wir haben seit Mitte der 1990er-Jahre einen regelmässigen und vertrauensvollen Austausch. Selbstverständlich habe ich also zugesagt.

Die Initiative ging also vom Stahlwerk und der Branche aus?

Wie es so oft ist. Stuber hat mich informiert, dass Diana Gutjahr im Nationalrat Unterschriften sammelt. Ich habe bis dahin im Hintergrund gearbeitet und versuchte, in informellen Gesprächen mit dem Seco oder mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Bedeutung des Stahlwerks hervorzuheben. Davon hat die Öffentlichkeit nicht viel mitbekommen.

Dann drängt also die Zeit?

Schauen Sie, sämtliche Stahlwerke im angrenzenden Ausland profitieren von der Unterstützung ihrer Regierungen. Sei es durch Preisdeckel bei der Energie oder anderweitige Unterstützungsmassnahmen. Das verzerrt den Wettbewerb zum Nachteil von Gerlafingen – das Stahlwerk ist ja jetzt schon eine Abteilung in Kurzarbeit.

Mittelfristig wären also die rund 600 Arbeitsplätze in Gerlafingen gefährdet?

Ja, das kann man so sagen. Aber es geht nicht nur um diese Arbeitsplätze, die mir als Gerlafinger natürlich besonders am Herzen liegen. Als ich noch zur Schule ging, arbeiteten auf dem damaligen Von-Roll-Gelände 3000 Menschen. Die hatten eine eigene Bauabteilung, eine Elektroabteilung und so weiter. All diese Aufgaben sind heute outgesourct. In der näheren Region sind mindestens 600 Jobs vom Stahlwerk abhängig, im nachgelagerten Gewerbe und in der Industrie schweizweit sind es Tausende von Stellen.

Welche Lösungen schweben Ihnen denn vor?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte den Strompreis für Basisindustrien deckeln. Es ist nun einfach so, dass Stahlkochen kein Niedergarprozess ist. Die Sparmöglichkeiten sind beschränkt, wenn man weiterhin mit Strom arbeitet, was im Sinne der Umwelt ist. Auch könnte man den Umstieg auf energieeffiziente Technologien mit Investitionsbeiträgen unterstützen. Aber wir haben die Motion bewusst offen formuliert, damit der Bundesrat Gestaltungsfreiheit hat. Am besten in Zusammenarbeit mit der Branche, die Leute wissen, was am besten und wirkungsvollsten ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen