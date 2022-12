Solothurner Industrie-Präsident warnt vor Fachkräftemangel

Interview Solothurner Industrie-Präsident: «Fehlende digitale Fachleute sind eines der grössten Wachstumshemmnisse am Jurasüdfuss» Alex Naef ist CEO des Bellacher Busbauers Hess und Präsident des Industrieverbandes Solothurn. Seine Firma hat in den letzten Jahren erfolgreich auf die Elektromobilität gesetzt und liefert nun E-Busse in die ganze Welt. Zu denken geben ihm aber die fehlenden Fachleute. Das werde zum Problem bei der Digitalisierung, warnt Naef. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Alex Naef, CEO der Carrosserie Hess, in der Bellacher Produktionshalle. Hanspeter Bärtschi

Vor dem Gespräch geht's direkt in die Werkhalle. Hier sind die Gerippe von Bussen zu sehen, die dereinst auf Schweizer Strassen – oder in der ganzen Welt – unterwegs sein werden. Derzeit arbeiten hier auch Männer aus Minsk – und Portugal. Denn im März musste Hess die Produktion in Belarus herunterfahren – und Lösungen für die Mitarbeitenden finden. Gleichzeitig wird ein zusätzliches Werk in Portugal in diesen Tagen heraufgefahren.

Alex Naef, CEO und Mitinhaber des Familienbetriebes, hat in den letzten Jahren stark auf die Elektromobilität gesetzt. Das hat sich ausbezahlt: Die Technologie setzt sich gerade durch. Die Auftragsbücher in Bellach sind gut gefüllt.

2022 endet bald. Wie blicken Sie auf das Jahr zurück?

Alex Naef: Es war ein spannendes, aber auch turbulentes und herausforderndes Jahr. Unter dem Strich lief 2022 für uns zwar recht gut. Dies war jedoch keine Selbstverständlichkeit. Es brauchte einen riesigen Einsatz des ganzen Teams. Der fromme Wunsch ist, dass es 2023 ein bisschen ruhiger wird.

Kaum war Covid vorbei, kamen der Krieg und die Energiekrise. Was hat Sie am meisten gefordert?

Bedingt durch den Krieg in der Ukraine mussten wir unser Werk in Minsk im März herunterfahren. Dies war sehr einschneidend.

Können Sie etwas zu den Hintergründen sagen?

Wir mussten schlagartig begreifen, dass unsere Kundschaft nicht mehr bereit ist, Fahrzeuge zu erhalten, die in Minsk hergestellt werden. Zwei Monate später wäre es aufgrund der Sanktionen dann auch effektiv nicht mehr möglich gewesen, dort das erforderliche Material zu importieren und die Rohbauten zu exportieren. Dadurch haben wir Produktionskapazitäten verloren, die wir temporär in Bellach aufbauen mussten. Wir haben hier Zelte aufgestellt und Mitarbeiter aus Minsk hierhin geholt. Es war auch logistisch eine riesige Herausforderung. Aber letztlich konnten wir einen grossen Teil der ausgefallenen Produktionskapazität kompensieren.

Was passierte mit den 60 Mitarbeitenden in Minsk?

Sie sind nach wie vor bei uns angestellt. Ein Teil von ihnen wird auch künftig in Bellach arbeiten oder an unserem zusätzlichen Standort in Portugal, den wir nun aufbauen. Wir hatten sehr gute Fachleute in Minsk. Sie hatten plötzlich Existenzängste und wussten nicht, ob sie arbeitslos werden oder ins Militär eingezogen werden. Dies war für uns der tragische Aspekt. Aber alle haben die Möglichkeit, zu uns zu kommen, sofern dies aufgrund der Visa-Bestimmungen möglich ist.

Die Produktion in die Schweiz zurückzuholen, dürfte sehr teuer sein.

Das war nicht das erste Thema. Wir haben eine stark ansteigende Nachfrage, die wir zufriedenstellen müssen. Im Vordergrund stand, die Lieferfristen einhalten zu können.

Mit dem Werk in Minsk sorgte Hess für Schlagzeilen. Viel öfter aber hörte man von Aufträgen, die Sie aus der ganzen Welt erhielten. Von Zürich über Brisbane, Salzburg oder Clermont-Ferrand. Wie gelangen Ihnen als Schweizer KMU diese Erfolge?

Die Elektrifizierung des Busbetriebs ist seit Jahrzehnten ein Kerngebiet von uns. Nach dem Klimaabkommen von Paris schreitet sie nun rund um den Globus voran. Wir haben uns mit sehr leistungsfähigen Elektrobussystemen schon vor einiger Zeit konsequent darauf ausgerichtet.

Zuletzt haben im November die Verkehrsbetriebe Zürich ihre neue Trolleybus-Flotte bei Hess bestellt. zvg

Was haben Sie der Konkurrenz voraus?

Als Schweizer Unternehmen sind wir immer unter Druck, bessere und effizientere Lösungen anzubieten. Wir müssen mit Innovation und Leistung punkten, mit mehr und attraktiverer Transportkapazität, mit tieferen Energie- und Unterhaltskosten über 20 Jahre Lebensdauer oder mit der schnellen Lademöglichkeit. Die Schweiz ist ein wenig das Silicon Valley des öffentlichen Verkehrs. Wir haben einen politischen und gesellschaftlichen Nährboden in der Schweiz, der dem ÖV gut gesinnt ist und die Gelder zur Verfügung stellt, um das System weiter zu perfektionieren. Mit einer Verzögerung von zwei bis zehn Jahren sind diese Bedürfnisse jeweils auch im grösseren Markt gefragt.

Können Sie Beispiele nennen?

Etwa die grossen, 25 Meter langen Fahrzeuge, die wir vor 20 Jahren nach Genf geliefert haben. Solche können wir nun nach Australien liefern. Es gibt sie dort noch nicht. Rund 70 Prozent der Kosten macht der Fahrer aus. Und wenn der längere Bus doppelt so viele Leute mitnehmen kann, sinken die Kosten. Gerade in diesem Segment haben wir ein unheimliches Wachstum. Ein Teil des Erfolges ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass wir in dieser Klasse der ganz grossen Fahrzeuge schon seit über 20 Jahren Marktführer sind. Und auch mit sehr leistungsfähigen Ladetechnologien haben wir bereits vor rund zehn Jahren in der Schweiz begonnen. Die elektrischen Bussysteme, bestehend aus Fahrzeug- und Ladeinfrastruktur, können wir nun im grösseren Stil nach Frankreich oder Australien exportieren.

Aus dem Archiv: Alex Naef 2003 vor einem Bus für Genf. Bei den langen Bussen ist Hess Marktführer. Konnten sie vor 20 Jahren nach Genf geliefert werden, sind sie heute aufgrund der Effizienz auch in Australien gefragt. Oliver Menge

Heute sind Teslas fast überall zu sehen. Sie haben bereits früh auf die Elektromobilität gesetzt, als diese noch nicht so verbreitet war. Wie risikoreich war dieser Entscheid?

Aus unserer Sicht war der Entscheid nicht sehr risikoreich. Wir haben die vielen grossen Vorteile gesehen, die ein elektrisches Fahrzeug im urbanen Umfeld bringt, etwa punkto Emissionen oder Lärm. Dagegen hat der Verbrennungsmotor keine Chance. Wir haben auch gespürt, dass die Verkehrsbetriebe Richtung Elektromobilität drängen. Nur haben die grossen Anbieter, die selbst Verbrennungsmotoren anbieten, lange dagegen gekämpft. Da haben wir unsere Lücke gesehen: Wir haben gemerkt, dass es der Markt eigentlich will, aber die Anbieterschaft bremst.

Wie sehen Sie die Zukunft des Verbrennungsmotors?

Im Bus und im öffentlichen Verkehr hat er ganz klar ein Ablaufdatum. Die Elektrifizierung des Busses ist eine ausgemachte Sache. Dies wird in den nächsten zehn Jahren geschehen. Der Verbrennungsmotor wird, etwa im Fernverkehr, nicht ganz verschwinden. Aber er wird immer mehr zum Nischenprodukt.

Probleme im Alltag gibt es keine mehr?

Für die Betriebe ist es eine Herausforderung. Sie müssen mehr planen, weil die Reichweite bei den Bussen, die ans Ladekabel müssen, geringer ist als beim Dieselbus. Die Alternative sind Ladesysteme entlang der Linie, wie wir sie beispielsweise in Genf oder Baden im Einsatz haben. Oder der Trolleybus. Wir haben einen Coup gelandet, weil unser Trolleybus heute weniger als 50 Prozent Oberleitungen braucht. Das hat die Reichweite stark erhöht und neue Absatzmärkte eröffnet.

Ein neuer Hess-Trolleybus, unterwegs in St.Gallen. Ralph Ribi

Sie liefern weltweit Busse, nur vor der Haustüre in Solothurn klappt es nicht.

Da gab es ja gute Nachrichten. Ein Innovationsprojekt für einen Elektrogelenkbus ist in der Region Solothurn aufgegleist.

Was wollen Sie da testen?

Es geht darum, den Elektrobus noch energieeffizienter zu machen. Mehr als 50 Prozent der Energie gehen in die Komfortsysteme wie Heizen, Türen, Klima, Informationssysteme. Dort sehen wir ein Sparpotenzial, das wir testen wollen. Es gibt viele Ansätze. Von der besseren Isolation des Wagenkastens bis hin zu intelligenten Steuerungen, die mit Wetterdaten kommunizieren. Kommt in einer halben Stunde ein Gewitter, kann ich die Klimaanlage bereits zurückfahren.

Wann werden Hess-Busse autonom fahren?

Vom autonomen Fahren lassen wir die Finger. Wir sehen, dass dies in unserem Einsatzgebiet nicht realistisch ist. Es ist kein technisches Problem. Es geht ums Umfeld. Wenn ein Bus kommt und ein Trottinett am Boden liegt, so muss einer aussteigen und dies innert Kürze wegräumen. Das kann nur die Person vorne links. Sie ist quasi der Tempomacher im Bus. Die Fahrgäste wollen pünktlich am Bahnhof sein. Autonome System werden die Fahrer unterstützen. Aber sie werden sie nicht wegrationalisieren können.

Zum zusätzlichen Werk in Portugal: Können Sie mehr dazu sagen?

Nach Minsk haben wir unseren geografischen Blick quasi um 180 Grad gedreht. Polen, Ungarn oder der Balkan haben eine hohe Teuerung oder sind politisch nicht allzu stabil. Wir haben eine sehr lange, über 60-jährige Verbundenheit mit portugiesischen Busherstellern. Auch der Flughafenbus Cobus wird seit über 30 Jahren in Portugal in Lizenz hergestellt. Nun haben wir uns entschieden, selbst ein Werk zu eröffnen, auch wegen der guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, und weil wir die Stabilität dort schätzen.

Wie findet man die richtigen Kontakte, um innert Kürze ein Werk aufzubauen?

Hier sieht man, was eine gute Standortförderung ist. Wir haben verschiedene Länder und Regionen kontaktiert. Es gab Regionen, die sich nie gemeldet haben. Andere haben sich sehr schnell und professionell um unser Anliegen gekümmert.

Portugal hatte also das beste Angebot?

Es ist nicht so, dass man uns Gelder nachwerfen würde. Aber wir wurden professionell betreut. Innert Wochenfrist lagen Vorschläge für Liegenschaften und Mitarbeitende auf dem Tisch. Es ist extrem wichtig, dass man sich rasch ein Bild machen kann.

Wie viele Leute werden in Portugal arbeiten?

Bis Ende Februar werden wir bei etwa 70 Leuten sein, also etwa auf dem Niveau, das wir in Minsk hatten. Im Verlaufe des nächsten Jahres werden wir die Zahl der Stellen dort auf 100 Leute erhöhen. Portugal ist für uns ein Türöffner, um grössere Aufträge annehmen zu können. Es erlaubt uns nun ein Wachstum, das nötig geworden ist, um der substanziell angewachsenen Nachfrage gerecht zu werden.

Heisst dies, dass der Standort Bellach an Bedeutung verliert?

Hier am Standort Bellach haben wir rund 350 Mitarbeitende. Das ist deutlich mehr als vor zehn, fünfzehn Jahren. Wir möchten aber nicht, dass diese Zahl weiter anwächst. Denn wir haben ein Platz- und ein Fachkräfteproblem. Und es ist eine Kostenfrage. Aber Bellach bleibt unser Epizentrum. Als Familienbetrieb haben wir eine Verbundenheit mit dem Standort. Wir haben bewiesen, als wir nach Minsk expandierten, dass wir den Mitarbeiterbestand in Bellach nochmals um 50 bis 70 Stellen steigern konnten. Wir können auch jetzt dank des Werks in Portugal Aufträge reinnehmen, die wir vorher aus Kapazitäts- und Kostengründen nicht annehmen konnten.

Mit dem Standort Bellach stark verwurzelt: Alex Naef, CEO von Carrosserie Hess, im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Aber die Schweiz ist grundsätzlich zu teuer.

Ja, für gewisse Marktsegmente ist die Schweiz zu teuer. Je mehr man ins Grossvolumen und hin zu Standardprodukten geht, umso höher ist der Preisdruck. Es tut uns weh, wenn wir in einem Bereich eine gewisse Vorreiterrolle hatten, zwei Jahre später aber ein Konkurrent aus einem Billiglohnland kommt und uns das Volumen abräumt. Dort möchten wir künftig mit einem günstigen Standort klar Paroli bieten können.

Anderes Thema: Sie sind Präsident des Industrieverbandes in der Region Solothurn. Wie geht es der Solothurner Industrie?

Sie ist krisenerprobt, hat sie sich doch in den letzten Jahrzehnten immer wieder sehr schnell anpassen müssen. Man ist sicher mit einer gewissen Vorsicht ins 2022 gestartet und ist für 2023 nicht euphorisch, sondern leicht vorsichtig. Eine gewisse Sorge ist da um die Entwicklung auf globalen Absatzmärkten. Auch die Lieferketten bereiten Sorge, gerade mit Blick auf China und Taiwan. Aber eine gewisse Grundzuversicht ist ebenso da. Wir sind sehr divers und robust aufgestellt und haben den einen oder anderen Champion, der weltweit zu den besten gehört. Doch ...

Bitte.

Eines der grössten Wachstumshemmnisse am Jurasüdfuss ist, dass uns die Fachkräfte fehlen und dabei insbesondere die digitalen Fachleute. Es gibt Firmen, die ihre IT ins Ausland auslagern, weil die Fachleute in zu geringer Zahl vorhanden sind. Das ist ein Problem. Denn die Solothurner Industrie ist stark auf die Digitalisierung aufgesprungen und ist sehr innovativ.

Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf gegen den Fachkräftemangel?

Wir müssen mehr Fachleute ausbilden. An der Fachhochschule Luzern tut man dies sehr erfolgreich. Aber an der Fachhochschule Nordwestschweiz gibt es derzeit keine Hochschule für Informatik. Auch an den Berufsschulen hat man das Potenzial der angewandten Digitalisierung erkannt und Massnahmen eingeleitet.

Wie kann dies geändert werden?

Wir müssen genügend Bewilligungen für Leute aus Drittstaaten erhalten. Das ist politisch sensibel, es soll auch nicht überborden. Aber wir brauchen diese Leute. Und wir dürfen Schulabgänger nicht verlieren. Unser Anliegen ist, dass man im Kanton Solothurn das Schulsystem anpasst.

Sie sprechen die zweijährige Sek P an, die es so in keinem anderen Kanton gibt.

Mit ihr verlieren wir viele junge Leute für die Berufslehre. Sie landen mit zwölf Jahren fast automatisch auf dem gymnasialen Weg, ohne sich bewusst zu entscheiden, ob sie eigentlich eine Berufslehre machen wollen oder ob sie aufs Gymnasium möchten. Ebenso wenig gibt es im Gymnasium eine obligatorische Berufskunde. Wenn wir diese sehr notenstarken Schüler frühzeitig auf die Universitätskarriere bringen, fehlen sie in den Berufslehren, den Berufsschulen, den Weiterbildungskursen der Branchen, den Fachhochschulen – und letztlich fehlen sie als begabte Fachkräfte in den Unternehmen. Ebenso fehlt im Gymnasium eine obligatorische Berufskunde. Das ist für unsere Volkswirtschaft nicht gut.

Wie beurteilen Sie die Standortstrategie des Regierungsrates?

Es ist ein gutes Dokument. Aber es muss noch stärker mit Leben erfüllt werden. Aus unserer Optik ist es noch sehr viel Theorie. Von der konkreten Umsetzung spüren wir zu wenig.

Zum Beispiel?

Die Strategie sieht vor, dass die Arbeitsgebiete gut erreichbar sind. Dort sehen wir grosse Defizite. Viele Arbeitsgebiete sind mit dem öffentlichen Verkehr nicht gut erschlossen. Im Raum Solothurn zeigt sich dies besonders: Wenn man nach Biberist oder Bellach will, muss man am Hauptbahnhof Solothurn 15 Minuten warten. Wenn man einen privaten Ausflug macht, spielt dies keine Rolle. Wenn ein Pendler aber jeden Tag zweimal 15 Minuten warten muss, ist das ein Nachteil für uns. Und …

Ein Ärgernis für Pendler – und die Wirtschaft: Die Solothurner Westtangente, auf der es zu viel Stau gibt. Simon Dietiker

Bitte.

Auch beim Individualverkehr haben wir rund um Solothurn verschiedene Nadelöhre, die den Standort unattraktiv machen. Ein richtiges Handicap für den Wirtschaftsstandort ist die Westtangente, in der Güter feststecken und Hunderte Autofahrer warten müssen. Es ist ein grosses Anliegen, dass wir das beseitigen können. Das Gros der Mitarbeitenden kommt zwar aus der Region. Aber wir verlieren wichtige Arbeitnehmer oder Bewerber aus dem Mittelland, die nicht mehr am Hauptbahnhof warten oder im Stau stehen wollen.

Nun setzen Sie sich als Hersteller von Bussen fürs Pendeln mit dem Auto ein.

Auch die Industrie ist sehr interessiert, dass die Arbeitnehmenden nicht mit dem Auto kommen. Denn Parkplätze brauchen Platz und kosten Geld. Wir haben jetzt als erster Betrieb in der Bellacher Industriezone mit der Parkplatzbewirtschaftung begonnen und fördern damit das Anreisen mit dem Velo oder dem ÖV. Aber in Drei-Schicht-Betrieben ist es wesentlich schwieriger, mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit zu kommen.

Wie sieht es an der Lohnfront aus?

Es gibt ein breites Bewusstsein in der Industrie, dass die Kosten für alle gestiegen sind – vom Heizen bis zu den Nahrungsmitteln. Man will deshalb etwas machen – im Rahmen von 2 bis 2,5 Prozent.

