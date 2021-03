Interview SoBa-CEO Jürg Ritz: «Wir verschicken pro Monat 30 bis 40 Couverts mit Bargeld – per Post» 2020 schloss die Baloise Bank SoBa fünf Filialen in der Region Solothurn. Zugleich wurde sie national ausgerichtet. Im Interview erklärt CEO Jürg Ritz, warum es heutzutage noch Tresorräume braucht, wie die Kunden auf den Abbau reagierten und warum der Gewinn schrumpfte trotz Filialabbau. Sébastian Lavoyer 31.03.2021, 05.00 Uhr

Jürg Ritz, CEO Baloise Bank SoBa, blickt trotz rückläufigem Gewinn optimistisch in die Zukunft. Weil die SoBa als Bank-Versicherung einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz habe. Hanspeter Bärtschi

Jürg Ritz lässt die Gäste zuerst eintreten. Gleissendes Neonlicht, zwei kleine Tische mit Stühlen und Hunderte von silbrig glänzenden Schliessfächern, das ist der Tresorraum am Hauptsitz der Baloise Bank SoBa in Solothurn. «Eigentlich ist dieser Raum ein Relikt aus der Zeit vor der Digitalisierung», sagt der SoBa-CEO.

Wie meinen Sie das?

Jürg Ritz: Früher brachte man sein Geld zur Bank, weil es dort sicher war. Der klassische Bankstandort musste einen Tresor haben, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden.

Wozu braucht man heutzutage noch einen Tresor?

Diese Funktion nimmt heutzutage immer mehr das E-Banking ein. Ich sage immer, das E-Banking ist zu unserer meistfrequentierten Filiale geworden. Dank unserem Geschäftsmodell – der starken Vernetzung von Bank und Versicherung – können wir bei digitalen Transaktionen einen zusätzlichen Schutz anbieten.

Warum macht es Sinn, dass Bank und Versicherung enger zusammenzuarbeiten?

Weil es Fragen gibt, die jeder Schweizer hat, wo Bank- und Versicherungsfragen ineinander verwoben sind.

Zum Beispiel?

Die Vernetzung von Vorsorge- und Vermögensthemen ist essenziell für jeden Schweizer. Nur die wenigsten Banken sind in der Lage, ihren Kunden eine Beratung aus einer Hand zu bieten. Dasselbe gilt für Fragen rund um den Hauskauf.

Sie haben 2020 beschlossen das Bankgeschäft national auszurollen. Wo stehen Sie ?

Wir wollen Banking-Kompetenz in die 29 Generalagenturen der Basler Versicherung in der Schweiz bringen. Zugleich haben wir im vergangenen Jahr fünf Filialen im Kanton Solothurn geschlossen und sind aktuell dabei fünf weitere in bargeldlose Filialen umzuwandeln. Wir haben als erste Bank in der Schweiz einen Messenger-Dienst, ähnlich wie Whatsapp, in unserem E-Banking etabliert. Und wir haben den Service «cash@home» aufgezogen.

Um die Filialschliessungen und das in der Regel damit verbundene Unverständnis abzufedern, nehme ich an. Wird das Angebot genutzt?

Ja, es wird genutzt. Nicht in Massen, aber wir verschicken pro Monat zwischen 30 bis 40 Couverts mit Bargeld.

Wie?

Per Post. Natürlich versichert (schmunzelt). Ein weiteres Beispiel, was unsere Strategie für Vorteile bringt. Und übrigens haben wir nicht nur diesen Service aufgegleist, um den Verlust der Filialen erträglicher zu gestalten. Unsere Kunden können schweizweit kostenlos an jedem Bancomaten Geld beziehen.

Trotzdem ist der Gewinn der SoBa um rund 25 Prozent geschrumpft. Haben die Leute der Bank den Rücken gekehrt wegen des Umbaus?

Natürlich gab es vereinzelte Reaktionen. Von Kunden, aber auch von Gemeindepräsidenten aus Orten, wo wir Filialen schlossen. Wir haben mit allen gesprochen und ihnen erklärt, warum wir so handeln. Die Zahlen sprechen für sich.

Der Gewinn nicht, was dann?

Wir hatten über das ganze Jahr einen ganz normalen Zufluss von rund 655 Millionen Franken. Wir verwalten 219 Millionen Depotvolumen mehr, die Kreditsumme wuchs um fast 300 Millionen und die Kundengelder um rund 150 Millionen. Es sind neue Kunden hinzugekommen.

Welche Gründe hat dann der rückläufige Gewinn?

Wir haben Rückstellungen von über 4 Millionen Franken gegründet, um unseren Umbau und nationalen Ausbau finanzieren zu können. Zum Beispiel für den Umbau der Filialen, aber auch für die Rekrutierung von Personal in der ganzen Schweiz und für Frühpensionierungen.

Das allein erklärt den Gewinnrückgang von rund 6 Millionen Franken noch nicht.

Dazu kommt ein Einschuss in die Pensionskasse von 1,7 Millionen Franken. Eigentlich sind beides Investitionen in die Zukunft.

Sie haben Filialen während der Krise geschlossen. Wie haben Sie die betroffenen Mitarbeiter informiert?

Das war eine der grossen Herausforderungen von Corona. Aber ich habe versucht, mit allen persönlich zu sprechen. Ich habe ihre Fragen angehört, geschaut was möglich ist. Zum Teil konnten wir auch Zwischenlösungen finden, zum Beispiel mussten wir 2020 unsere Telefonservices temporär ausbauen. Wir haben eben für die letzten beiden Mitarbeitenden einen neuen Platz gefunden. Alles ging ohne Kündigung.

Wie viele Leute sind betroffen?

Rund 35 Leute oder zehn Prozent des Personalbestandes.

Mussten Leute umziehen, um in einer der 29 Filialen der Basler Versicherung im Rest der Schweiz als Banker zu arbeiten.

Im Grundsatz versuchen wir mit jedem Mitarbeitenden eine geeignete Lösung zu finden. Umziehen musste bisher niemand. Da helfen oft Zwischenlösungen wie die hochgefahrenen Telefonservices und natürlich die Fluktuation, die es in jedem Unternehmen gibt. Wenn man solche Umstellungen langfristig plant, klappt das für alle.

Als Bankversicherung sind Sie noch allein. Fürchten Sie nicht, dass die Konkurrenz bald nachzieht?

Die Konkurrenz kann uns nicht einfach imitieren (schmunzelt). Grund dafür ist unser Vorsorge- und Vermögensmodell, mit dem wir ganz individuelle Kundenbedürfnisse abdecken. Es gibt bereits Bestrebungen von anderen Banken und Versicherungen in diese Richtung. Aber das sind immer noch zwei Rechtseinheiten, zwei Berater, bei uns kommt alles aus einer Hand.