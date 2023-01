Interview Simone Lüthy: «Der Buchhandel ist ein anspruchsvolles Umfeld für einen Familienbetrieb, wie wir einer sind» Während viele kleinere Buchhandlungen eingehen, wachsen die Grossen. Dazu gehört unterdessen längst auch die aus Solothurn kommende Lüthy-Gruppe. Im Interview spricht Geschäftsführerin Simone Lüthy über die Konkurrenz, die nächste Generation im Familienbetrieb und Bücher auf Tiktok. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Simone Lüthy, Geschäftsführerin der Lüthy Group, zu der rund 20 Buchhandlungen gehören, posiert im Buchladen in Solothurn, wo das Unternehmen seinen Sitz und seine Wurzeln hat. Bruno Kissling

Während viele familiengeführte Buchhandlungen kämpfen, floriert Bücher Lüthy aus Solothurn. Mit mittlerweile 20 Buchhandlungen von Fribourg über Solothurn und Zürich bis nach Chur ist die Lüthy Group im Sortimentsbuchhandel die Nummer 2 des Landes. Deutlich hinter Orell Füssli Thalia. Rund 50 Ableger hat die Zürcher Buchhandlung, die mehrheitlich in deutschem Besitz ist. In den nächsten drei bis fünf Jahren sollen es 60 sein. Expansion im Eilzugtempo, und zwar bis in die Stammlande von Bücher Lüthy.

Simone Lüthy, im Frühling eröffnet der Branchenprimus Orell Füssli eine Filiale im Ladedorf in Langendorf. Was halten Sie davon?

Simone Lüthy: Was soll ich dazu sagen? Natürlich haben wir keine Freudensprünge gemacht. Aber wir werden alles daransetzen, dass die Kundinnen und Kunden uns die Treue halten. Orell Füssli Thalia ist sehr expansiv unterwegs, daran können wir nichts ändern.

Zehn weitere Filialen in drei bis fünf Jahren sind eine Ansage.

Wir wollen verdoppeln (schmunzelt). Im Ernst, wir nennen keine Zahlen. Es gibt Standorte, wo wir wissen, dass sich eine weitere Filiale für uns als Gruppe rechnen könnte. Aber wir analysieren jeden Standort ganz genau.

Wo wollen Sie ausbauen?

Da, wo es Sinn macht. Ich nenne jetzt nicht einzelne Standorte, aber wir sind in der Deutschschweiz unterwegs und da bleiben wir aufmerksam.

Zum Beispiel im Wynecenter in Buchs im Kanton Aargau.

Das ist kein Ausbau, das ist ein Ersatz für die Buchhandlung im Bahnhof Aarau, wo wir uns entschlossen haben, uns zurückzuziehen.

Während Orell Füssli dorthin geht.

Da gibt es keinen Zusammenhang. Als klar war, dass der Bahnhof in Aarau komplett neu gemacht wird, war auch schon festgelegt, dass die Buchhandlung ins Untergeschoss kommt. Das wollten wir nicht, deshalb haben wir uns gar nicht neu beworben, sondern haben im Wynecenter eine für uns stimmigere Lösung gefunden.

Der Wettbewerb mit Orell Füssli wird aber intensiver.

Letztlich fordern uns alle Mitbewerber. Gerade auch Discounter wie die Migros-Tochter Exlibris oder der Weltbild-Konzern. Es ist ein anspruchsvolles Umfeld für einen Familienbetrieb mit klaren Werten.

Wieso?

Wir sind finanziell gut aufgestellt, stehen aber in Konkurrenz mit grossen Konzernen. Aber ich glaube, wir haben eine wichtige Funktion auf dem Schweizer Markt. In unseren Läden findet sich ein sehr vielseitiges Sortiment. Das zentral vorgegebene Pflichtsortiment ist sehr klein und auf das beschränkt, was wir bewerben. Ansonsten verstehen wir eine Buchhandlung schon als das, was sie auch früher war.

Mit Simone Lüthy ist bei Bücher Lüthy die vierte Generation am Ruder. Die Übergabe an die nächste Generation ist aber ein Thema. Bruno Kissling / Solothurner Zeitung

Das wäre?

Die einzelnen Buchhandlungen sind geprägt von den Mitarbeitenden vor Ort, die auf die lokalen Bedürfnisse und Möglichkeiten reagieren und gerne beraten. Sie haben viel Verantwortung, aber so verstehen wir den Beruf des Buchhändlers.

Das tönt sehr traditionell.

Das sind wir auch, auch wenn wir mit der Zeit gehen. Unser Unternehmen hat eine lange Geschichte.

Die Buchhandlung ist seit 1898 im Besitz Ihrer Familie. Die wievielte Generation sind Sie?

Die Vierte. Und ich bin auch schon 30 Jahre dabei. Ich hatte das Glück, dass mein Vater die Nachfolge sehr zeitig angegangen ist. Als klar war, dass ich und mein Mann einsteigen werden, hat er eine Lösung gesucht mit seinem Bruder.

War immer klar, dass Sie und Ihr Mann das zusammen machen werden?

Das war mein Wunsch. Wir wohnten damals auch noch in Zürich und es war klar, dass wir viel Zeit in Solothurn verbringen werden, wenn wir das machen. Ein Umzug war eigentlich programmiert und so war es ein Familienentscheid. Zwei Jahre nachdem wir eingestiegen sind, war alles geregelt. Mit dem Bruder meines Vaters, mit meinen Schwestern. Ich finde es wirklich stark, wie mein Vater das gemacht hat. Auch meine Mutter.

Auch sie war ja im Geschäft.

Ja, sie waren beide sehr engagiert. Ich bin beeindruckt, wie sie das gemeistert haben, das Loslassen. Zugleich waren sie auch eine grosse Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Und meine Mutter denkt bis heute mit. Sie ist immer noch sehr belesen, empfiehlt vielen Leuten Bücher, verschenkt sie.

Und Sie, denken Sie ans Aufhören?

Nein, das nicht. Aber die Nachfolge ist natürlich ein Thema. Nicht nur, weil ich da vieles von meinen Eltern lernen durfte, sondern auch, weil wir immer wieder zu neuen Filialen gekommen sind, weil andere keine Nachfolgelösung fanden. Man muss sich rechtzeitig damit auseinandersetzen.

Damit das Unternehmen in der Familie bleibt?

Das ist eine Möglichkeit. Unsere Kinder sind alle noch in Ausbildung und wir wollen sie nicht unter Druck setzen. Aber sie haben alle schon bei uns ausgeholfen, Geschenke verpackt, in der Buchhaltung gearbeitet. Interesse ist da, aber keine Verpflichtung. Zudem sind mein Mann und ich ja nicht allein. In der Geschäftsleitung sind wir zu dritt und in der erweiterten Geschäftsleitung sind wir acht Personen. Da könnten sich weitere Wege auftun.

Wie sehr kommen Sie als engagierte Unternehmerin mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast der ganzen Deutschschweiz selbst noch zum Lesen?

Weniger, als ich das gerne würde. Ich lese natürlich in viele Bücher rein, aber ich denke nicht, dass ich mehr als 25 so richtig durchlese, was mich eigentlich ziemlich bescheiden dünkt. Ich liebe es, in den Ferien zu lesen, aber im Alltag ist es manchmal schwierig. Ich versuche aber, jeden Abend zu lesen, auch wenn es je nach Müdigkeit nur ein paar Seiten sind.

Lesen Sie eigentlich Bücher oder E-Reader?

Ich habe einen E-Reader und nutzte den anfänglich auch ziemlich intensiv. Aber ich verbringe sonst schon so viel Zeit am Computer und am Handy, sodass ich ein Buch eigentlich vorziehe. Das höre ich übrigens von vielen Leuten, gerade auch Buchhändlerinnen. Die Pflicht lesen sie auf dem E-Reader, aber wenn sie geniessen wollen, dann greifen sie zum Buch.

Simone Lüthy liest lieber Bücher als E-Books: «Ich verbringe sonst schon so viel Zeit am Computer und am Handy.» Bruno Kissling / Solothurner Zeitung

Sie glauben also trotz gestiegener Papierpreise und Digitalisierung ans Buch?

Ohne jeden Zweifel. Da geht es auch um das haptische Erlebnis, aber bei weitem nicht nur. Ich bin überzeugt, dass das Buch zum Beispiel in der Bildung unabdingbar bleiben wird.

Trotz des Trends an den Schulen, dass immer mehr mit Laptop und Onlinetools gearbeitet wird?

Ja, auch wenn der Unterricht immer modularer wird und man heute keinen «Faust» mehr auswendig lernt. Es bleibt wichtig, gewisse Dinge inhaltlich zu lernen, und da hat das Buch den grossen Vorteil, dass es keine Ablenkungen bietet, dass nicht der eine Link zum nächsten führt. Man bleibt fokussiert. Und wissen Sie, was mich richtig optimistisch stimmt?

Nein, sagen Sie bitte!

In der Kleinkindererziehung sind Bücher enorm wichtig. Die Wahrnehmung kleiner Kinder ist sehr offen, bewegte Bilder führen bei ihnen schnell zu einer Reizüberflutung. Das Buch dagegen ist ruhig. Und zugleich bietet es ganz unterschiedliche Sinneserfahrungen. Die Stimme der Mutter oder des Vaters, das Bild, das Anfassen der Seiten. Das sind gemeinsame Erlebnisse, die für Eltern und Kind sehr zentral sind.

Okay, das Buch ist dann etwas für kleine Kinder. Aber Teenager wollen doch Instagram und Tiktok, Social Media raubt Ihnen doch den Nachwuchs, oder nicht?

Da täuschen Sie sich. Das eine schliesst das andere überhaupt nicht aus. Es gibt auf Tiktok Kanäle, auf denen Bücher besprochen werden. Und das mit grossem Erfolg. Die Jungen kommen dann in die Läden und wollen diese Bücher selbst in ihren Händen halten, wollen sie selbst lesen. Ich glaube an die nächste Generation.

Das müssen Sie sagen. Aber mit all den Ablenkungen heute droht das Buch doch unterzugehen.

Wir haben viele Zeitfresser in unserem Alltag, das ist zweifelsohne so. Aber auch Bücher sind sehr unterhaltsam – und ja, auch Bücher können einen Suchtfaktor haben. Zudem holen wir die Jungen ja auch auf den Plattformen ab, auf denen sie sich aufhalten. Wir haben zwei Leute in Teilzeit, die sich für uns um Instagram und Tiktok kümmern. Sie machen Reels und Filme, kurze Interviews, Buchempfehlungen oder kleine Wettbewerbe.

Arbeiten Sie auch mit Influencern zusammen?

In der Schweiz gibt es zwar niemanden, der oder die wirklich berühmt wäre, aber es gibt Leute mit regionaler Ausstrahlung und mit solchen haben wir auch schon zusammengearbeitet. Zum Beispiel um neue Filialen bekannter zu machen. Es geht nicht darum, das Digitale zu verteufeln, da steckt auch ein sehr grosses Potenzial. Wir haben ja auch schon Mitte der 90er-Jahre angefangen, Bücher online zu verkaufen.

Was Ihnen und den anderen grösseren Buchläden während Corona ja stark geholfen hat.

Wir hatten wahnsinnige Zuwächse während dieser Jahre. Aber die haben natürlich nie kompensiert, was wir durch die Schliessung der Läden verloren haben. Und die Onlineverkaufszahlen sind seit der Öffnung auch wieder gesunken, die hätten wir gerne gehalten. Dafür sind die Menschen zurück in die Buchhandlungen gekommen, das Bedürfnis war riesig.

Wieso eigentlich? Man kriegt ja online die gleichen Bücher, oft sogar noch billiger.

Buchhandlungen sind Treffpunkte und Begegnungsorte. Und das Buch wird im Laden anders wahrgenommen. Ich glaube fest daran, dass es das auch braucht. Online werden wir von Algorithmen in unsere Bubble geführt, kriegen immer wieder das zu sehen, was wir schon kennen. Im Laden wird man mit dem Unbekannten konfrontiert, dem No-Name-Autor, den noch kaum jemand kennt. Hier kann man wirklich entdecken. In der digitalen Welt wird gesehen, wer das Geld dafür hat, dass er Aufmerksamkeit generieren kann. Oder er hat Glück und landet einen Social-Media-Hit.

Sie haben selbst mit Bookseller.ch gerade einen zweiten Onlineshop lanciert neben Buchhaus.ch. Dort sind die Bücher billiger und erst noch schneller geliefert.

Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Bookseller ist die schnelle Schiene. Hier verkaufen wir nur, was wir vorrätig haben. Man kann nichts fragen, es gibt keine Beratung, keinen Bibliografieservice. Da funktioniert Buchhaus ganz anders.

Aber Sie wollten im Bestsellerbereich nicht alles an die Discounter verlieren?

Sie können das auch so sagen. Es geht hier um ein ergänzendes Angebot.

Wenn wir schon beim Thema Bestseller sind: Was halten Sie von Kim de l'Horizons «Blutbuch»?

Kim de l’Horizon bei einer Lesung seines Buches «Blutbuch» in Zug Anfang dieses Jahres. Bild: Maria Schmid (Zug, 10. Januar 2023)

Ich habe es leider noch nicht gelesen. Wenn ein Buch so gehypt wird, dann verkauft es sich wie von selbst. Man muss es eigentlich gar nicht empfehlen. Aber es hat mich schon interessiert, was unsere Leute davon halten.

Und?

Wirklich lesenswert, sprachlich sehr interessant, sehr intim. Zugleich finde ich es einfach auch schade, wenn ein Buch gleich zwei so wichtige Preise gewinnt. Bitte nicht falsch verstehen, ich finde es gut, wenn neue Themen Gewicht finden. Und es ist wahnsinnig schön, wenn ein Schweizer in Deutschland einen solchen Erfolg hat. Aber zugleich gibt es so viele andere Autorinnen und Autoren, die auch einen Preis verdient hätten.

Der Schweizer Buchmarkt und Bücher Lüthy Boom in der Pandemie, leichte Ernüchterung danach Die Pandemie bescherte dem Buch einen Boom. So wuchsen der Bereich stationärer Buchhandel und Onlineshops 2021 zum dritten Mal in Folge, und zwar um satte 6,5 Prozent in besagtem Jahr. Insgesamt setzte die Branche in der Deutschschweiz rund 387 Millionen Franken in Läden und Onlineshops um, so eine Hochrechnung des Marktforschungsunternehmens GFK Entertainment. Dazu kamen weitere Umsatztreiber wie E-Books, die insgesamt 47,5 Millionen Franken einbrachten. Verhältnismässig noch klein, aber von langfristig wachsender Bedeutung war dagegen der Hörbuch-Umsatz mit 3,5 Millionen Franken. Insgesamt hat der Verkauf an Privatpersonen also rund 438 Millionen Franken eingebracht (der Verkauf an Unternehmen und weitere Institutionen hat zusätzliche 148 Millionen Franken generiert). Die Onlineumsätze schossen in den zwei Pandemiejahren auch wegen der Lockdowns in die Höhe und machten laut Schätzungen des Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband (SBVV) rund die Hälfte des Gesamtumsatzes aus (Bücher Lüthy macht bisher bloss rund 20 Prozent des Umsatzes mit dem Onlinegeschäft). Als weiteren Grund für die positive Entwicklung machte der SBVV den zeitweiligen Wegfall des Einkaufstourismus aus. Die Pandemie ist vorbei und damit auch das Hoch des Buches, diesen Schluss wenigstens lassen die ersten Hochrechnungen zu. Laut einer Mitteilung des SBVV seien die Umsätze des stationären Buchhandels und der Onlineshops 2022 um 3,6 Prozent zurückgegangen. Die Umsätze lägen aber immer noch über dem Vorpandemiejahr 2019. Laut Simone Lüthy hat auch ihr Geschäft einen leichten Rückgang verspürt, allerdings nicht in dem Ausmass wie die Branche als Ganzes. (sel)

Bestsellerliste 2022 – Hardcover Belletristik 1. Bonnie Garmus: «Eine Frage der Chemie», Piper

2. Kim de l’Horizon: «Blutbuch», Dumont

3. Jean-Luc Bannalec: «Bretonische Nächte», Kiepenheuer & Witsch

4. Alex Capus: «Susanna», Hanser

5. Thomas Hürlimann: «Der Rote Diamant», S. Fischer

6. Christine Brand: «Der Unbekannte», Blanvalet

7. Donna Leon: «Milde Gaben», Diogenes

8. Silvia Götschi: «Tod an der Goldküste», Emons

9. Lucinda Riley: «Die Toten von Fleat House», Goldmann

10. Philipp Gurt: «Bündner Abendrot», Kampa

Bestsellerliste 2022 – Hardcover Sachbuch 1. Stefanie Stahl: «Das Kind in dir muss Heimat finden», Kailash/Sphinx

2. Brianna Wiest: «101 Essays, die dein Leben verändern werden», Piper

3. John Strelecky: «Überraschung im Café am Rande der Welt», DTV

4. Tanja Grandits: «Tanja vegetarisch», AT-Verlag

5. Gitta Jacob: «Raus aus Schema F», Beltz

6. Petra Bracht, Roland Liebscher-Bracht: «Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter», Mosaik

7. Catherine Belton: «Putins Netz – Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste», Harper-Collins

8. Nina Kunz: «Ich denk, ich denk zu viel», Kein & Aber

9. Franziska Schutzbach: «Die Erschöpfung der Frauen», Droemer/Knaur

10. Yuval Noah Harari: «Eine kurze Geschichte der Menschheit», Pantheon

