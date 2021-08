Interview Oltner Bühnenpoetin und Autorin Lisa Christ: «Ich würde mich gern selbst von aussen sehen» Im Interview spricht Lisa Christ über ihre Bühnenpersona, Social Media und darüber, sich in der Öffentlichkeit verletzlich zu machen. Sophie Deck 07.08.2021, 05.00 Uhr

Lisa Christ sagt, sie verdiene mit ihren Gedanken Geld. Sophie Deck

Das Gespräch mit Lisa Christ findet in ihrem Atelier in Zürich statt. Sie hat den offenen, hellen Raum im 4. Stock kürzlich gemeinsam mit elf anderen Künstlerinnen und Künstlern gemietet; darunter sind zum Beispiel zwei Frauen, die Schmuck machen, und zwei Tattoo-Artists.

Lisa kommt mit dem Fahrrad vor dem Eingang an. Die ehemalige Oltnerin wohnt seit zwei Jahren in Zürich. Ursprünglich als Slam-Poetin bekannt geworden, hat ihre Arbeit inzwischen mehrere Facetten.

Die 30-Jährige schreibt Bücher («Im wilden Fruchtfleisch der Orange») und satirische Texte, moderiert die «Comedy Talent Show» auf SRF 1 und hat zwei Podcasts. Zudem moderierte sie im Youtube-Kanal Karl der Grosse die Talk-Reihe «Karla die Grosse», in der sie mit Frauen aus verschiedensten Bereichen über deren Aktivitäten sprach.

An ihrem Arbeitsplatz, von dem sie sagt, sie hätte ihn noch kaum eingerichtet, steht sogar noch ein kleines Gemälde von ihr. «Aber ich male nicht so oft», sagt sie. Sie würde dann schon die Worte bevorzugen. Über diese und auch andere Aspekte ihres Berufs spricht sie im Interview.

Lisa, in einem deiner Instagram-Videos sagst du, dass du nicht so oft gefragt werden möchtest, wie es ist, gewisse Dinge «als Frau» zu machen. Du verweist dabei auf das Buch «Sprache & Sein» von Kübra Gümüşay, in dem es um Identität und Gruppen geht. Du sagst, du möchtest einfach als «Lisa» auf der Bühne stehen und Interviews geben, und nicht als Repräsentantin einer Gruppe. Wer ist denn für dich «Lisa»?

Lisa Christ: «Ich stehe als Lisa auf der Bühne» ist vielleicht etwas schwierig, denn ich stehe ja nicht als Privatperson dort. Die Person auf der Bühne ist nur ein Aspekt von mir und ich glaube, dass wir alle in verschiedenen Kontexten verschiedene Seiten von uns zeigen. Ich bin eine andere Lisa, wenn ich mit meiner Familie zusammensitze. Und noch einmal eine andere, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden in den Ausgang gehe. Aber es gibt trotzdem Merkmale, die ich an meinem eigenen Charakter erkenne.

Was sind das für Merkmale?

Ich glaube, ich bin recht impulsiv. Auf eine Art auch judgy, aber trotzdem probiere ich mein Gegenüber zu verstehen. Meistens kann ich das auch. Es gibt immer einen Grund, warum jemand bestimmte Dinge tut oder sagt. Das ist etwas, was mich schon immer interessiert hat: Warum funktionieren Menschen so, wie sie funktionieren?

Du hast vorhin angesprochen, dass du nicht als Privatperson auf der Bühne stehst. Inwiefern ist das, was du auf der Bühne zeigst, eine Persona, und wie viel davon ist deine «wahre Persönlichkeit»?

Verschiedene Aspekte meiner Persönlichkeit sind auch in meiner Bühnenpersona drin. Dabei versuche ich, mich nicht nur auf etwas zu beschränken, auch wenn sich das leichter verkaufen würde.

Und was verkauft sich?

Es gibt eine Seite an mir, die sehr akzentuiert ist und sehr klare, straighte Botschaften senden kann. Das ist ein wichtiger Teil von mir, den ich brauche und gleichzeitig auch ein Teil, der auf der Bühne und in der Öffentlichkeit gut funktioniert. Vor allem in der momentanen Welt, weil es sich schlagzeilenmässig gut aufbereiten lässt. Ich arbeite aber momentan auch daran, noch andere Aspekte von mir in meine Bühnenpersona und in mein Werk reinzubringen. Dinge, die näher an mich rangehen – so wie Liebe und Sexualität.

Wie ist das für dich?

Ich knabbere schon daran. Man überlegt sich auf eine Art: Will ich überhaupt, dass das in der Öffentlichkeit stattfindet? Man macht sich damit halt angreifbar. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es in diesem Bereich zu viele Tabus gibt. Am Ende bin ich auch nur eine von vielen und habe halt das Glück, dass mir Leute zuhören. Deswegen sehe ich es auch als meine Aufgabe, meine Erfahrungen so zu teilen, dass sich andere dadurch vielleicht verstanden und weniger allein fühlen. Ich habe mich selber oft allein gefühlt in meiner Jugend mit meinen Gedanken und Problemen. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich nicht verletzlich machen kann, dann ist Kunst eh nicht so viel wert. Zugänglichkeit entsteht dann, wenn man diese Schutzmauern mal durchbricht.

Hast du das Gefühl, die Grenzen zwischen deiner Bühnenpersona und deiner Privatperson zu verwischen, wenn du diese Schutzmauern durchbrichst?

Für mich ist schwer zu sagen, ob es da überhaupt so eine klare «Grenze» gibt. Auf Instagram zum Beispiel bin ich eigentlich sehr offen und gebe vieles von mir preis. Ich achte da auch nicht darauf, ein bestimmtes Bild von mir zu zeigen. Deswegen habe ich schon eher das Gefühl, dass die Grenze bei mir fliessend und alles eins ist. Ich wäre aber mega gern mal jemand anders und würde mich selbst von aussen sehen – und wie ich wirke, wenn man mich auf der Strasse trifft.

Triffst du öfter Leute auf der Strasse, die dich kennen?

Ab und zu treffe ich Leute auf der Strasse oder in einer Bar, die mich von Instagram kennen. Das ist für mich schon merkwürdig.

Warum?

Wenn jemand mich so anspricht, dann kennt mich diese Person ja schon und weiss recht viel über mich. Für mich ist das aber im ersten Moment einfach eine Fremde – ich weiss nicht einmal, wie viel genau sie oder er über mich weiss. So entsteht eine Art Ungleichgewicht. Ich freue mich immer, mit jemandem kurz so zu reden. Und meine Instagram-Community gibt mir auch unglaublich viel Kraft. Aber manchmal entstehen so einfach merkwürdige Begegnungen. Auch ich selbst kenne das natürlich, wenn ich jemanden treffe, den ich mega toll finde und dann nicht weiss, was ich sagen soll.

Du sagst, du wirst von vielen angesprochen wegen deines Instagram-Accounts. Ist diese Onlinepräsenz für dich Teil deiner Arbeit?

Mein Instagram-Account ist ein riesiger Teil meines Alltags geworden. Ich investiere viel Zeit ins Posten. Von daher ist es schon Arbeit, aber nicht nur. Es ist auch etwas, was mir einfach Spass macht. Wenn es das nicht würde, würde ich es auch nicht machen.

Dann sind die «persönlichen Dinge», die du auf Instagram erzählst, also auch wirklich persönlich?

Grundsätzlich schon. Man muss noch ein bisschen unterscheiden zwischen meinen Posts und meinen Storys. Bei meinen Posts überlege ich mir schon, wie ich mich ausdrücke, dass alles Sinn macht und gut klingt. In den Storys poste ich einfach alles, was ich gerade so mache. Wenn es dann wirklich privat ist, dann gibt es ja noch die «enge Freunde»-Funktion.

Du hast auf Instagram auch schon darüber gepostet, dass du in einem psychischen Tief warst und manchmal depressive Phasen hast. Ist es schwer, das so preiszugeben?

Das ist für mich gar nicht ein so krasser Einblick in mein Leben. Meiner Meinung nach hat fast jeder Mensch psychische Lows oder gar depressive Phasen. Darüber sollte man auch mehr reden, um es zu normalisieren. Denn dann merken alle, dass nicht nur sie das haben. Und Leute, die es wirklich nicht haben, denken sich vielleicht: «Jo, das hani nid, ah chillig!» Aber es schult ihr Auge dafür, dass es das eben gibt und dass es vielleicht nicht nur eine Ausrede ist, wenn jemand sagt: «Mir geht es nicht gut.»

Es ist also nicht etwas, womit du stark kämpfst?

Es gab auf jeden Fall eine Zeit, in der es schlimmer war. Aber es ist viel besser als früher.

Nun performest du deine Texte, du moderierst, schreibst, und mit «Karla die Grosse» gehst du sogar eher in eine journalistische Richtung. Als was siehst du dich jetzt in erster Linie?

Ich hatte kürzlich einen Vortrag an einer Berufsschule. Da hat mich ein Schüler gefragt: «Könnte man sagen, dass du mit deinen Gedanken Geld verdienst?» Ich würde sagen, das trifft es recht gut. Ich denke über Dinge nach und gebe dann meine Erkenntnisse weiter, indem ich sie in Worte fasse. Wenn die Worte dann auch wirklich das herüberbringen, was ich meine, dann ist das für mich magic. Mit «Karla die Grosse» gehe ich jetzt aber noch in einen anderen Bereich, in dem ich statt immer zu reden mehr zuhöre. Das ist etwas, was ich üben musste, und ich finde es auch gut, mal auf der anderen Seite zu sein.

Könntest du dir vorstellen, dass sich deine ganze Arbeit mehr in diese Richtung bewegt?

Das könnte sein. Mal sehen, was noch kommt. Ich finde es spannend, solche Einblicke zu gewinnen in andere Menschen und andere Arten, sich auszudrücken. Solange es ein offenes Gespräch ist und man wirklich Interesse hat am Gegenüber, kann man davon nur profitieren.