Interview Nähe und Distanz im Gleichgewicht halten: Gespräch mit der Kinder-Pflegefachfrau Mirjam Guldimann Seit bald neun Jahren begleitet die Pflegefachfrau aus Horriwil in der Kinderspitex junge Patienten und Patientinnen. Sie erzählt von «unbezahlbaren Momenten», wie sie mit schwierigen Situationen umgeht und warum es die Kinderspitex braucht. Daniela Deck 11.06.2022

Mirjam Guldimann hilft Niklas von Burg beim Essen. Hanspeter Bärtschi

Wozu braucht es die Kinderspitex und was leistet sie?

Mirjam Guldimann: Wir leisten daheim fachgerechte medizinische Pflege bei kranken und verunfallten Kindern. Damit vermeiden und verkürzen wir Spitalaufenthalte. Die Kinderspitex wird immer wichtiger. Erstens reduziert sich die Dauer des Aufenthalts im Spital und zweitens werden immer komplexere Fälle an die externe Pflege delegiert, zum Beispiel die Beatmung mit Luftröhrenschnitt. Voraussetzung für unsere Arbeit sind die Ausbildung zur Pflegefachperson auf Stufe HF sowie Berufserfahrung und persönliche Reife. Denn bei der Arbeit in der Familie sind wir in der Regel allein unterwegs und müssen wichtige Entscheidungen treffen.

Wie kommt es, dass sich die Geschäftsstelle für die drei Kantone in Oberdorf befindet?

Seit der Gründung der Kinderspitex Nordwestschweiz 1997 arbeiten alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle von daheim aus. Laut unserer Geschäftsführerin, der in Oberdorf wohnhaften Lucia Vogt, funktioniert das gut. Sie sehen also: Die Kinderspitex funktionierte schon immer im Homeoffice. Das war ein gewaltiger Vorteil für uns, als die Pandemie begann. Jede Mitarbeitende verfügt über ein Tablet, auf dem sie ihre Fälle führt und ihre Arbeit erfasst.

Hat es durch die Pandemie Veränderungen in der Arbeit gegeben?

Dass wir unsere Ausfälle überbrücken und alle Patienten betreuen konnten, auch in erkrankten Familien, zeigt den Zusammenhalt und die Leidenschaft, mit der unser Team arbeitet. Die Maskenpflicht hat die Kommunikation mit den Kleinsten und mit kognitiv beeinträchtigten Patienten erschwert, doch ohne Schutzkonzept hätten wir nicht arbeiten können.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit den Kindern und deren Familien?

In meinen 25 Berufsjahren als Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Kinder hat es nie eine Minute gegeben, in der ich mir überlegt hätte, den Beruf zu wechseln. Ich bin in Solothurn am Spitalhügel aufgewachsen. Schon als kleines Mädchen stand der Berufswunsch fest. Wenn die Ambulanz ausrückte, sass ich auf einem Schemel am Fenster und wartete auf ihre Rückkehr zum Bürgerspital.

Was beeindruckt Sie besonders?

Pflegefachfrau Mirjam Guldimann ist seit bald neun Jahren für die Kinderspitex im Einsatz. Hanspeter Bärtschi

Von der Art, wie Kinder Krankheit annehmen, können wir Erwachsene immer lernen. Sie wollen eine Geschichte? Da war ein Bub mit offenem Rücken, bei dem unklar war, ob er je laufen lernt. Mit einem Rollator kam er mühsam auf die Füsse und eines Tages überraschte er mich völlig. Er verlangte von mir, fünf Meter von ihm entfernt in die Hocke zu gehen, stellte die Gehhilfe weg und marschierte triumphierend in meine Arme. Solche Momente sind unbezahlbar. Nachher dämmerte mir, dass dieses Kind von den Zweifeln an seinen Fähigkeiten völlig unberührt geblieben war.

Manche der Patienten und Patientinnen erreichen das Erwachsenenalter nicht. Wie gehen Sie mit dieser Realität um?

Sterben gehört zum Leben. Der Abschied hat viel mit Vertrauen zu tun und mit Mitgefühl. Dennoch bleibt es ein Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Denn auch wenn Sterben alltäglich ist, so ist es alles andere als normaler Alltag in der individuellen Situation.

In unseren Teams fangen wir Trauer im Gespräch auf, mindestens in der abschliessenden Fallbesprechung. Für belastende Situationen haben wir die Möglichkeit, eine Supervisorin beizuziehen. Jedes verstorbene Kind bekommt eine Doppelseite in unserem grossen Sternenbuch, wie wir es nennen. Da halten wir Erinnerungen in Bild und Text fest, kleben auch einmal ein selbstgefertigtes Andenken ein.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Kinderspitex zum Einsatz kommt?

Meistens wird der Kontakt zu uns über das Spital oder den Kinderarzt hergestellt. Dann treffen wir die Familie für die Bedarfsabklärung. Ist ein medizinisch-pflegerisch ausgewiesener Bedarf gegeben, beantragen wir die Kostengutsprache von Krankenkasse oder IV.

Wer zahlt für die Leistungen?

Krankenkassen, die IV und die öffentliche Hand zahlen uns rund 94 Prozent des Aufwands. Den Rest müssen wir über Spenden decken. Bei einem Umsatz von fast sechs Millionen Franken ist dies ein recht hoher Betrag. Das Engagement für Kinder geniesst hohes Ansehen in der Gesellschaft. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die noch nie von der Kinderspitex gehört haben.

Wofür benötigt der Verein Spenden?

Zum Beispiel zur Nachbetreuung von Familien nach einem Todesfall, für pflegende Eltern in Not, wenn sie selbst krank werden oder einen Unfall haben. Für den Aufbau des Fachbereichs Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden ebenfalls Spendengelder eingesetzt.

Ein gutes Stichwort. In der Pandemie hat sich bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Notstand gezeigt. Wie sieht das bei der Kinderspitex aus?

Wir haben das Standbein der psychiatrischen Pflege schon vor acht Jahren aufgebaut und das zahlt sich aus. Heute sind drei Mitarbeiterinnen nur in diesem Bereich tätig, zehn weitere teilen sich die Arbeit zwischen somatisch und psychiatrisch auf. Während der Pandemie konnten wir überall, auch in der Psychiatrie, den Bedarf decken. Damit das so bleibt, rekrutieren wir laufend Personal. Unser Vorteil: Anders als manche Spitäler stellen wir Familienfrauen auch mit kleinen Pensen an und binden sie in stabile Teams ein.

Die Arbeit in den Familien wird von Frauen geleistet. Gibt es in dieser Funktion keinen Platz für Männer?

Pflegefachmänner sind bei uns höchst willkommen. Es gab sie auch schon bei den Mitarbeitenden und sie werden von den Familien ebenso gut akzeptiert wie die Frauen. Gerade männliche Jugendliche profitieren sehr von der gleichgeschlechtlichen Pflege.

Mirjam Guldimann auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Hanspeter Bärtschi

Ein Aufgabenbereich ist die Palliative Care. Welche Unterschiede gibt es hier zur Betreuung von Erwachsenen?

Am Lebensende mündet die palliative Pflege in den Tod. Natürlich gibt es diesen Verlauf auch bei Kindern, etwa im Fall von Krebs. Doch der Löwenanteil unserer Palliativpflege kommt Kindern und Jugendlichen zugute, die noch viele Lebensjahre vor sich haben. Im Vordergrund steht die Lebensqualität und dazu trägt die gute Pflege bei.

Im Spital gibt es für kleine Patienten Clowns. Profitiert die Kinderspitex von diesem Angebot?

Wir haben schon mit Clowns zusammengearbeitet. Wesentlich häufiger ist bei uns aber der Einsatz von Therapiehunden. Die Kinder profitieren sehr vom Kontakt zu Tieren.

