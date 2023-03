Solothurner Gesundheitsdirektorin um Spitalpersonal besorgt

Interview Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner: «Es ist auch ein Zeichen der Wertschätzung an das Personal in den Solothurner Spitälern» Die Regierungsrätin freut sich über die deutliche Zustimmung der Solothurner Stimmbevölkerung zu den Corona-Abgeltungen an die Spitäler und Kliniken. Neben der finanziellen Situation ist die SP-Frau auch über die dünne Personaldecke besorgt. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.03.2023, 17.35 Uhr

Für die Solothurner Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner ist das deutliche Ja auch ein Vertrauensbeweis für das Spitalpersonal. Carole Lauener

Sind Sie erfreut über die nun doch deutliche Zustimmung zu den Corona-Abgeltungen?

Susanne Schaffner: Ja, es ist ein gutes Resultat. Es ist nicht zuletzt auch ein Zeichen der Wertschätzung an das Personal in den Spitälern, das tagtäglich hervorragende Arbeit leistet. Dies zeigt sich gerade auch in der grossen Zustimmung in den drei Standortgemeinden der Spitäler und Kliniken Dornach, Olten und Solothurn.

Es war bereits die dritte solche Abstimmung, die Zustimmung ging von 71 auf 66 und nun 58 Prozent zurück. Wie ordnen Sie dies ein?

Es hat sicherlich mit einer gewissen Ermüdungserscheinung zu tun, das zeigt sich auch an der tiefen Stimmbeteiligung. Ich habe auch in meinem eigenen Umfeld festgestellt, dass das Interesse zurückging. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Pandemie im Winter 2021, auf den sich die Abgeltungen beziehen, noch sehr präsent war. Für viele Leute ist Covid aber bereits weit weg. Umso mehr schätzt der Regierungsrat das Engagement von jenen, die an die Urne gegangen sind. Voraussichtlich war es nun das letzte Mal.

Finanziell stehen die Solothurner Spitäler vor unsicheren Zeiten. Muss dies den Kanton als Eigentümer beunruhigen?

Mit dem Ja an der Urne vom Sonntag werden die Solothurner Spitäler und Kliniken für die Hälfte ihrer Ertragsausfälle und Mehrkosten aufgrund der Covid-19-Pandemie entschädigt. Doch es zeigt sich nicht nur im Kanton Solothurn, dass die Personal- und Energiekosten steigen und sich die Spitäler auch aufgrund der tiefen Tarife in einem engen finanziellen Korsett bewegen.

Nicht nur die finanzielle, auch die personelle Situation ist angespannt.

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Situation in der Pflege verbessert werden muss und es zusätzliche Anstrengungen braucht. Die Arbeiten für die Umsetzung der Pflegeinitiative im Kanton Solothurn laufen. Der Regierungsrat wird die Öffentlichkeit in den nächsten Wochen über die geplante Ausbildungsoffensive im Pflegebereich informieren. Diese wird neben den Spitälern und Kliniken auch die Alters- und Pflegeheime sowie die Spitex-Organisationen umfassen.