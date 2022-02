Interview ETH-Professor sieht grosses Potenzial im Gäu: «Eigentlich müsste hier Goldgräberstimmung herrschen» ETH-Architekturprofessor Hubert Klumpner sieht im Gäu nicht nur riesiges Wachstumspotenzial. Er sagt auch, die Form, wie man hier Stadt- und Landleben vereine, könnte zu einem neuen Wohntyp werden – mit Vorbildcharakter in der ganzen Welt. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 22.02.2022, 14.00 Uhr

Das Gäu boomt schon heute, hat aber laut Experten noch viel Potenzial. Bruno Kissling

Er hat sich mit der Stadtentwicklung in Entwicklungsländern ebenso befasst wie mit dem Gäu. Hubert Klumpner (57) ist Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich. 2017 untersuchte er die Entwicklung im Gäu genauer - und sieht ein riesiges Potential.

Wenn Sie vom Gäu hören, woran denken Sie?

Hubert Klumpner: An einen auch nach internationalen Standards gesehen – hervorragenden Standort. Will sich jemand in der Schweiz ansiedeln, muss man ihm das Gäu vorschlagen. Es gibt gut ausgebildete Arbeitskräfte und eine exzellente Verkehrslage. Das haben inzwischen viele Unternehmen realisiert. Deshalb haben wir eine Dynamik, die wir auch am Bevölkerungswachstum festmachen können. Dennoch wird das Gäu in seinem Potenzial unterschätzt.

Im Gäu selbst spricht man fast nur über die Nachteile der rasanten Entwicklung.

Die lokale Bevölkerung hat traditionell und auch aus berechtigten Gründen gewisse Vorbehalte mit den Entwicklungen. Die Egerkinger haben schon vor längerer Zeit versucht, mit der Autobahn auf Distanz zu gehen; man wollte sie nicht so nahe bei sich haben. Wir sehen hier ein Paradox: Einerseits ist die wirtschaftliche Entwicklung erwünscht. Andererseits handelt man sich damit Herausforderungen ein, die einen aus der Komfortzone holen. Das ist nicht nur ein Schweizer Phänomen.

Weshalb?

Wir haben in der Schweiz – und gerade im Mittelland – eine Bevölkerung, die sich in ihrem Selbstbild immer noch als Dorfbevölkerung versteht, in Einfamilienhäusern wohnt und die Vorteile des Ländlichen geniesst. Aus internationaler Perspektive gesehen ist die ganze Schweiz jedoch ein globaler, kosmopolitischer Ort, ein urbanisierter Raum. Dies führt unweigerlich zu Konflikten.

Es gibt den Satz, dass das ganze Mittelland eine Stadt ist. Dies würde zu Ihrer Analyse passen.

Bereits Rousseau sagte «Die ganze Schweiz ist wie eine Stadt,...». Heute sage ich, die ganze Schweiz ist ein urbanisierter Raum, und hier liegt der Unterschied zum Bild der Stadt. Die Menschen im Mittelland wollen auch nicht als Stadt bezeichnet werden. Aber tatsächlich leben sie in diesem urbanisierten Raum. In der Schweiz muss man, ganz anders als in vielen anderen Ländern, nicht in einer Stadt leben, um die Vorteile des Urbanen zu haben, die es anderswo nur in Städten gibt. Man kann sein, wo man will: Überall gibt es den Service public. Das Telefon funktioniert und der Bus hält. Wenn Sie in den USA aus einer urbanisierten Gegend rausfahren, kommt 800 Kilometer lang nichts. Und...

...bitte.

Ich telefoniere gerade aus Bayern mit Ihnen. Hier soll München Hightech-Hauptstadt werden. Die Regionen im Bayerischen Wald oder in den Alpen sind abgekoppelt von dieser Entwicklung. Das ist in der Schweiz nicht der Fall, es gibt keine Hightech-Elite. Man ist besorgt, dass die ganze Bevölkerung an der Entwicklung teilhaben kann. Sie können im Gäu genauso ein Start-up gründen wie in Zürich.

ETH-Professor Hubert Klumpner hat zum Gäu geforscht, ist aber international tätig. Hier zeigt er Aussenminister Ignazio Cassis ein Projekt in Südafrika. (2019) Nic Bothma/Keystone

Wie könnte man das auf Probleme fokussierte Wahrnehmung im Gäu verändern?

Wir müssten anders über den Ort reden. Man müsste die Qualitäten und Vorteile der Gegend, die oft nicht gesehen werden, hervorheben – und nicht die Probleme.

Wo sehen wir die Qualitäten dieses Gebiets?

Man hat die Vorteile des ländlichen und des urbanen Lebens: die Natur oder Lebensmittel auf höchster Qualität. Und während in Zürich Bäckereien und Beizen durch Ketten ersetzt werden, gibt es hier noch Eigentümer-geführte handwerkliche Betriebe. Und dann hat man eben diese unglaublich dynamische Entwicklung und sogar noch mehr Potenzial. Es müsste im Gäu eigentlich eine Goldgräberstimmung herrschen.

Warum?

Egerkingen hat, Stand 2017, 3233 Vollarbeitsplätze bei über 4000 Einwohnern. Nach sämtlichen Standards ist dies eine Boomtown. Ein solches Verhältnis wäre in Zürich gar nicht mehr vorstellbar, das wäre wie zu Zeiten der Industrialisierung. Denn üblicherweise gibt es einen Vollarbeitsplatz auf drei Personen. In Egerkingen gibt es aber so gesehen mehr Arbeitsplätze als Einwohner dazu. Die Leute pendeln hierhin. Dies ist ein struktureller Strickfehler, der uns Sorgen machen müsste. Wohnen und Arbeiten sollnahe beieinanderliegen, weil nur so Verkehrs- und Pendlerströme vermieden werden.

Das heisst, es müsste noch mehr gebaut werden, noch mehr verdichtet. Obwohl dies doch bereits zu Problemen führt.

Das ist ein grosses Missverständnis beim Thema Verdichtung. Verdichtung heisst nicht primär mehr Häuser. Verdichtung heisst vor allem: mehr Programm und Durchmischung, etwa von der Industrie- und Wohnzone. Die grossen «Kisten», die Lagerhallen, sollten sich öffnen. Es sollte keine Zäune darum geben, sondern öffentlich zugängliche Räume. Diese Gebäudetypologie muss mit der Landschaft und mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Das würde für mehr Akzeptanz sorgen. Eine Anekdote dazu.

Bitte.

Beim Bau einer Grosshalle verhandelte man die Farbgebung so, dass man die Halle möglichst nicht sehen kann. Dies zeigt: Man hat das riesige Potenzial dieses Ortes selbst noch nicht wahrgenommen.

Wenn Sie das Gäu mit anderen Regionen vergleichen: Wo gibt es ähnliche Entwicklungen?

Die britischen Midlands oder Teile der Po-Ebene sind durchaus vergleichbare Gebiete mit ähnlichen Spannungsfeldern. Und es gibt auch Parallelen zum Ruhrgebiet. Das ganze Gebiet dort ist eigentlich eine einzige Millionenstadt. Aber wir haben dort Dortmund, Duisburg und Essen; alles Städte mit eigener Identität und eigenen Fussballvereinen. Das ist auf einem anderen Massstab mit der Region Egerkingen-Niederbipp vergleichbar: Die Region müsste sich viel mehr als ein Netzwerk, als einziges Ballungszentrum verstehen. Das ist noch nicht der Fall. Aber es wäre eine grosse Chance. Man könnte weltweit ein Vorbild sein.

Inwiefern?

Ausserhalb Europas gibt es viele Vororte riesiger Städte, in denen man weder die Vorteile der Stadt noch die Vorteile des Landes hat. Es gibt weder Innenstädte mit Fussgängerzonen noch die Vorteile des Ländlichen wie die saubere Luft oder eine intakte Natur. Die Schweiz hat es geschafft, die Vorteile des Ruralen und des Urbanen an einem Ort zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Das ist sicher auch aufgrund der Konsenskultur entstanden und des Widerstands gegen extreme Projekte. In vielen anderen Ländern könnte dies von Interesse sein.

Und dies sieht man im Gäu?

Ja. Und hier besteht sogar die Möglichkeit, einen neuen Siedlungstyp zu entwickeln. Man könnte in diesem Gebiet eine neue Art der Urbanisierung kultivieren. Wir können hier in einer dichten Zone städtische als auch ländliche Qualitäten zusammenbringen. Ein Siedlungstyp, der urban ist, aber nicht konkurrenziert mit Hochpreismieten und Tourismus. Ein Ort, der ganz auf Schweizer Qualitäten aufbaut wie hervorragenden Service public, exzellente Infrastruktur, exzellente Landschaft, problemlose Energieversorgung.

Bisher galten doch die Städte als Vorreiter, nicht Orte wie das Gäu.

Schauen Sie: Wenn jemand nach Paris fährt, schaut er sich die Stadt des 18. und 19. Jahrhunderts an. Niemand fährt in die Banlieue oder in die Stadtteile, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Auch deshalb zweifelt man an der Städtebaupraxis, die über Jahrzehnte unser Denken geprägt hat. Und…

Ja?

Man behauptet oft, dass Städte die Zukunft sind. Viele sagen, mehr als die Hälfte der Menschen leben bereits heute in Städten. Dies stimmt nicht. Wir reden nicht über Städte, sondern über Urbanisierung. Mehr als die Hälfte der Leute leben schon heute in einem urbanisierten Gebiet. In der Schweiz ist dies allerdings nicht der Fall, die Stadtbevölkerung liegt bei ungefähr 26 Prozent.

Wie könnte man im Gäu die Erkenntnis fördern, dass man eben ein urbaner und nicht mehr ein ländlicher Raum ist?

Man könnte eine Stadtkarte produzieren für das Gebiet von Niederbipp bis Härkingen und dann die Zentren aufzeigen. Das Zentrum in Sachen Natur, Arbeit oder Infrastruktur.

Ein Gebiet, das ländlich denkt, aber eigentlich schon längst urbanen Charakter hat: So ordnet ETH-Professor Hubert Klumpner das Gäu ein. Patrick Lüthy

Wie wäre es mit einer Fusion?

Fusionen und Eingemeindungen sind schwierig. Aber man könnte auf freiwilliger Basis zusammenarbeiten. Heute hat jede Gemeinde einen Wald, eine Industriezone und Neubauflächen. Es würde Sinn ergeben, wenn man dies aufteilen würde: Jemand nimmt die Hallen, jemand das Erholungsgebiet. Es braucht natürlich einen finanziellen Ausgleich auf regionaler Ebene. Wenn der eine den Wald und die Borkenkäfer hat und der andere die Industrie mit den Steuereinnahmen, dann funktioniert das nicht.

Was könnten die Gemeinden sonst noch tun?

Man kann nicht alles an die Gemeinden delegieren. Jene Unternehmen, die diesen Ort als wichtigen Standort entdeckt haben – etwa die SBB, die Post oder die grossen Arbeitgeber –, könnten sich viel aktiver um die dieses Gebieteinbringen. Die SBB beispielsweise könnte einen Bahnhofstyp Egerkingen entwickeln, der eher als Metrostation gedacht ist, und man sollte in Stationsnähe mehr Wohnraum schaffen.

Zum Schluss ein Blick zurück und einer in die Zukunft. Zuerst zurück: Wie wurde das Gäu zu dieser Region?

Das Mittelland ist durch die Geografie bedingt das geografische Zentrum der Schweiz. Wegen der Alpen hat man die Autobahnkreuze und Bahndrehscheiben, die für die ökonomische Entwicklung zentral sind, ins Mittelland verschoben. Und dann haben die grossen Unternehmen die grossen Logistikaufgaben aus den städtischen Zentren wie Zürich hinausgenommen. Das Postzentrum, die Gebrauchtwagenzentren, die Verteilzentren von Migros und Coop kamen so ins Mittelland, das infrastrukturell aufgewertet und zu einem strategisch extrem wichtigen Ort wurde.

Und nun in die Zukunft. Cargo sous Terrain ist das nächste Projekt. Wie schätzen Sie dies ein?

Cargo sous terrain könnte einen Teil des Schwerverkehrs von der Autobahn wegbringen und den Verteilungskampf auf den Strassen verkleinern. Das Projekt ist auch interessant, weil es in vielen Städten in der Vergangenheit Vergleichbares gab. In New York wurden in den 1910er-Jahren Akten unterirdisch transportiert. Die U-Bahn dient auch heute nachts noch zum Mülltransport. Cargo sous terrain passt in die Urbanisierungsentwicklung des Mittellandes. Es könnte wie eine U-Bahn für das ganze Land funktionieren.

