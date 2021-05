Interview «Der Austausch über den Bildschirm ist grundsätzlich viel distanzierter»: Solothurner Psychologin über das Arbeiten im Homeoffice Seit gut einem Jahr herrscht für uns alle Ausnahmezustand. Was die meisten – mehr oder weniger – beschäftigt: Arbeiten im Homeoffice. Die Solothurner Psychologin Christa Wyss erklärt, was die Umstellung mit uns macht – und wie insbesondere Vorgesetzte damit umgehen können. Olivia Folly 22.05.2021, 05.00 Uhr

Christa Wyss, Psychologin. zvg

Drei Fragen an Christa Wyss zum Thema Homeoffice. Die 37-Jährige ist Psychotherapeutin in der Praxis «T to go» in Solothurn sowie Vorstandsmitglied beim Verband Solothurner Psychologinnen und Psychologen.

Wie wichtig ist der spontane persönliche Austausch am Arbeitsplatz?

Christa Wyss: Das ist sehr individuell. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass dieser Austausch für die meisten von uns sehr wichtig ist. Schon alleine die Tatsache, Menschen um sich zu haben, macht etwas aus. Ein zentrales psychisches Grundbedürfnis nach Klaus Grawe ist Bindung. Das heisst, wir wollen mit anderen Menschen in Kontakt sein, Nähe spüren sowie zu einer Gruppe dazugehören. Durch die Coronapandemie ist es für viele von uns derzeit deutlich schwieriger, unsere psychischen Grundbedürfnisse zu erfüllen, da viele bisher bewährte Ressourcen wegfallen. Dies kann über einen längeren Zeitraum Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und damit auch auf unsere Psyche haben.

Kann es Auswirkungen auf ein Team haben, wenn man sich nur noch virtuell sieht?

Ja, auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wie ein Team funktioniert, aber der Austausch über den Bildschirm ist grundsätzlich viel distanzierter als der persönliche Austausch. Es ist wie ein Puffer dazwischen und das macht es viel schwieriger, emotional mit seinem Gegenüber in Verbindung zu treten. Die Mimik, die Gestik und die Körperhaltung werden über den Bildschirm viel undifferenzierter wahrgenommen. Teams, die sich vertraut sind, können das über eine gewisse Zeit hinweg sicher ausgleichen. Besondere Herausforderungen sehe ich, wenn neue Leute in ein Team integriert werden sollen. Den Teamzusammenhalt aufrechtzuerhalten, gestaltet sich tendenziell einfacher, als einen neuen Zusammenhalt zu schaffen.

Sind virtuelle Kaffeerunden, Feierabendbiere oder Whatsapp-Wettbewerbe der richtige Weg, um sich informell im Team auszutauschen? Oder was würden Sie vorschlagen?

Auch das ist individuell und kommt auf das Unternehmen, die Führungsperson und das Team an. Virtuelle Kaffeepausen und ihresgleichen sind sicher hilfreich für den informellen Austausch. Meiner Ansicht nach ersetzen diese Gefässe den persönlichen Kontakt aber nicht, sondern dienen eher zur Überbrückung oder Ergänzung. Weiter ist es für Vorgesetzte oft schwieriger zu merken, wenn es ihren Mitarbeitenden nicht gut geht. Deshalb empfehle ich Führungskräften, sich regelmässig 1:1 mit ihren Angestellten auszutauschen und ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben. Auch wird es von Mitarbeitenden grundsätzlich geschätzt, wenn die aktuelle Ausnahmesituation von Vorgesetzten anerkannt und gewürdigt wird. Wenn man sich wertgeschätzt und wahrgenommen fühlt, ist man auch gegenüber Belastungen widerstandsfähiger und hat mehr Ressourcen, um sich aktiv einzubringen und zum Teamzusammenhalt beizutragen.