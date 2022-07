Interview «Das ist Blödsinn!»: Solothurner FDP-Präsident wehrt sich gegen Vorwürfe der SVP Jüngst fuhren sich die Bürgerlichen im Kanton Solothurn öffentlich an den Karren. Im Interview ruft der FDP-Präsident zur Zusammenarbeit auf. Warum Stefan Nünlist die Swisscom auf klimaneutral trimmt, Solaranlagen auf seinen Liegenschaften in Olten und im Wallis baut und im Herbst Freiheitseichen pflanzen will. Interview: Christof Ramser Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Nünlist leitet die Unternehmenskommunikation von Swisscom und führt seit fünf Jahren die FDP des Kantons Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Stefan Nünlist, ist Ihnen zum Feiern zumute?

Stefan Nünlist: Ja, was die FDP betrifft. Aber die Situation in der Welt bereitet mir Sorgen.

Im Herbst feiert die Solothurner FDP ihr 150-jähriges Bestehen. Um Feststimmung aufkommen zu lassen, müssen Sie weit zurückschauen.

Natürlich sind wir stolz auf das Erreichte. Und der Wille zu gestalten, nach vorne zu blicken, ist vorhanden. Wir wissen, dass wir noch viel arbeiten müssen und lange nicht fertig sind. Das motiviert.

In Solothurn ging das Stadtpräsidium verloren, in Olten übernahmen die Linken, bei den jüngsten Kantonsratswahlen fuhr die FDP das schlechteste Ergebnis der Geschichte ein. Das können Sie kaum schönreden.

Man sollte ergänzen: Die FDP hat den zweiten Regierungsratssitz mit Bravour zurückgeholt und ist nach wie vor stärkste Fraktion im Kantonsrat. Andere Parteien haben prozentual mehr verloren. Aber ja, der Freisinn hat in den vergangenen Jahren eine Delle gekriegt. Doch wir haben die Fähigkeit, uns auf Neues einzulassen und Probleme zu lösen. Das ist seit je die Stärke der liberalen Bewegung, immer wieder gesellschaftliche Strömungen aufnehmen und diese mit unserem freiheitlichen Gedankengut verbinden. Wir leben Vielfalt und stellen das grosse Ganze ins Zentrum.

Wenn Sie die Breite der Bevölkerung repräsentieren wollen, müssen Sie den lange quasi abonnierten Ständeratssitz zurückholen. Selber scheiterten Sie 2019 bei diesem Versuch. Gelingt es 2023?

Gegen zwei Bisherige trat ich vor drei Jahren als «Platzhalter» an. Sollte es nun eine Vakanz geben, werden wir um diesen Sitz kämpfen. Der Kanton Solothurn braucht eine ungeteilte Standesstimme. Die liberale Bewegung als grösste Volksbewegung im Kanton muss entsprechend in Bern repräsentiert sein und auch Verantwortung übernehmen.

Sie warten ab, was die SP macht?

Wir führen Gespräche innerhalb der Partei und entscheiden Anfang nächstes Jahr.

Warum dauert die Kandidatenkür so viel länger als in anderen Kantonen?

Solothurn hat eine eigene politische Kultur: Wir brauchen vielleicht etwas länger, dafür bringen wir die besseren Lösungen.

Regierungsrat Remo Ankli. Bruno Kissling

Und diese heisst Remo Ankli?

Remo Ankli ist der bestgewählte Regierungsrat. Er kommt aus dem Schwarzbubenland, hat eine hervorragende Bilanz und einen grossen politischen Rucksack. Er wäre ein sehr valabler Kandidat, der alle Solothurnerinnen und Solothurner repräsentieren würde.

Sind Sie zufrieden mit der Arbeit Ihrer Regierungsräte?

Sie gingen gestärkt aus den Wahlen hervor und arbeiten als Team. Zusammen mit dem Staatsschreiber hat die FDP Gewicht in der Regierung. Remo Ankli und Peter Hodel leisten hervorragende Arbeit. Aber nicht nur sie: In der Regierung sitzen starke Persönlichkeiten, es wird wieder gestritten und um die beste Lösung gerungen. Genau darum geht es.

Kürzlich krachte es im Gebälk der Bürgerlichen. Prominente SVP-Exponenten warfen der FDP vor, den «Bonzen» zuzudienen, das Volk für blöd zu verkaufen. Ist der Freisinn elitär geworden?

Das ist Blödsinn. In unserer Kantonsratsfraktion gibt es vom Landwirten über den Garagisten, die Gemeindepräsidentin bis zum Unternehmer alles. Wir sind keine Klientelpartei. Gewisse SVP-Exponenten rund um die «Jetz si mir draa»-Initiative haben etwas überbissen, persönliche Vorwürfe ersetzen manchmal bessere Argumente. Und gute Lösungen setzen Kompromissbereitschaft und die Fähigkeit zum Dialog voraus.

FDP-Parteipräsident Stefan Nünlist. Bruno Kissling

Als Reaktion riefen Sie in einem Leserbrief die «besonnenen Kräfte» in der SVP zum Dialog und zur bürgerlichen Zusammenarbeit auf. Haben Sie da nicht zu viel Geschirr zerschlagen?

Das war wohl etwas unbesonnen von mir. Es liegt nicht an mir, über das Personal anderer Parteien zu urteilen. SVP und FDP haben viele Überschneidungen: in der Wirtschaftspolitik, in unserem Kampf für einen schlanken Staat und für die Freiheit der Bürger. Es ist schade, dass wir im Kanton nicht enger zusammenarbeiten. In Olten zum Beispiel funktioniert dies hervorragend.

In anderen Kantonen zeigt sich: Spannen FDP und SVP zusammen, wird dies von den Wählenden honoriert. Warum nicht in Solothurn?

Die Solothurner SVP hat einen anderen Ursprung als etwa die Berner oder Bündner, wo die liberale Landbevölkerung SVP und die Städter freisinnig wählten. In diesen Kantonen trägt die SVP seit Jahrzehnten Regierungsverantwortung. Die Solothurner SVP hat sich aus der Autopartei entwickelt und versteht sich als Opposition. Dabei steht sie dem einen oder anderen Freisinnigen auf den Schlips. Das schafft emotionale Hürden. Ich setze mich für ein unverkrampftes, offenes Verhältnis zu den anderen Parteien ein mit dem Ziel, das bürgerliche Lager zu stärken. Von Linksgrünen kommen auch wichtige Impulse und gute Ideen, aber halt meistens auf Kosten unseres Wohlstandes und der Freiheit des Einzelnen.

Apropos Grün: Der Erfolg der GLP ist auch mit der Abwanderung von Freisinnigen zu erklären, die unzufrieden sind mit der Umweltpolitik der FDP. Einverstanden?

Absolut. Die FDP hat auf eidgenössischer Ebene Fehler gemacht und diesen Flügel zu wenig integriert. Doch neben Nachhaltigkeit und Wirtschaft zeigt die GLP etatistische Ansätze. Damit haben wir Mühe, weil wir Bürgerinnen und Bürger mehr Eigenverantwortung zutrauen. Ob der Freisinn diese Kräfte wieder einbinden kann und die GLP verschwindet wie damals der Landesring oder die BDP, wird sich zeigen.

Gibt es Ihnen nicht zu denken, dass Unternehmensführer wie Breitling-Chef Georges Kern oder Ypsomed-Gründer Willy Michel mit der GLP liebäugeln?

Ypsomed-Gründer Willy Michel. Bruno Kissling

Nachhaltigkeit und Wirtschaft zusammenzuführen ist aus unternehmerischer Sicht attraktiv und ist längstens Realität. Swisscom zum Beispiel, wo ich das Thema verantworte, wird bis 2025 klimaneutral sein. Viele Unternehmer sind halt nicht so nahe an der Tagespolitik, um die Hintergründe konkreter Geschäfte zu erkennen. Am Ende ist Politik immer das Entscheiden über Zielkonflikte. Die Grundeinstellung des Umweltbewusstseins teile ich voll, bin aber halt nicht etatistisch. Ich zähle mich in der freisinnigen Familie ja auch zum ökologischen Flügel.

Dennoch wehrt sich der FDP-dominierte Hauseigentümerverband dagegen, dass im Kanton Solothurn auf jedem Hausdach eine Solaranlage installiert werden soll. Haben Sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt?

Wir müssen unsere Energiepolitik überdenken und gleichzeitig unseren Wohlstand und unsere sozialen Errungenschaften sichern. Mit Zwang geht dies nicht. Ist es nicht besser, statt in Solaranlagen auf jedem Hausdach in alpine Grosskraftwerke zu investieren oder entlang unseren Autobahnen? Ich habe auf meinen Liegenschaften in Olten und im Wallis Fotovoltaikanlagen installiert. Im Wallis produziere ich doppelt so viel Strom. Es ist ein Gebot der Stunde, Fotovoltaik zu bauen, aber wir müssen das Geld schlau einsetzen.

Eine Pflicht kommt nicht in Frage?

Die Frage ist halt, wie schlau das wirklich ist und man mit der Pflicht dem Einzelfall gerecht wird. Wir werden uns in der Vernehmlassung zum Energiekonzept damit auseinandersetzen.

Über eine andere Grossbaustelle, die Steuerfrage, haben wir jüngst abgestimmt. «Jetz si mir draa» wurde abgelehnt, der Gegenvorschlag hauchdünn angenommen. Mit der Rolle, die der FDP-geführte Einwohnergemeindeverband (VSEG) gespielt hat, waren Sie offenbar nicht einverstanden?

Die Gemeinden sind ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Demokratie und haben bei uns zu Recht eine starke Stellung. Der VSEG hatte sich in eine unglückliche Position manövriert, weil er etwas schnell die Nein-Position zum Gegenvorschlag eingenommen hat. Der Verband muss die Interessen aller Einwohnerinnen und Einwohner wahren.

Konkreter?

Als Einwohner von Olten hätte ich es nicht verstanden, wenn sich mein Stadtrat gegen den ausgewogenen Gegenvorschlag ausgesprochen hätte. Ich begreife die Sorge um die Gemeindebudgets, aber angesichts des grossen Ganzen war die Position des VSEG schwer nachvollziehbar.

Nicht nur im VSEG, auch in anderen Verbänden und in den Gemeinderäten ist die FDP im Kanton noch immer vorherrschend. Also doch ein Grund, um positiv in die Zukunft zu blicken?

Ja, der Solothurner Freisinn übernimmt Verantwortung in Gemeinden und in Verbänden. Wir wollen das 150-Jahr-Jubiläum als Anlass nehmen, um nachzudenken, was uns stark gemacht hat und wie wir die Zukunft prägen wollen. Wir pflanzen mehrere Freiheitseichen. Diese werden Wurzeln schlagen, gedeihen und wachsen. Und uns daran erinnern, dass man sich als Bürgerin und Bürger jeden Tag für das Gemeinwesen einsetzen muss. Zukunft braucht Herkunft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen