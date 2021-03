Interpellation SVP-Nationalrat Christian Imark redet Klartext: Steuerzahler wurde bei Skibeschaffung der Armee «beschissen» Bei der Beschaffung neuer Armee-Ski kam es zu Ungereimtheiten. Zum Leidwesen des Solothurner Skiherstellers Mach. Stöckli bekam den Zuschlag, obwohl man teurer offerierte als Mach. Jetzt interveniert SVP-Nationalrat Christian Imark mit einer Interpellation beim Bundesrat. Sébastian Lavoyer 02.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SVP-Nationalrat Christian Imark hat eine Interpellation eingereicht. Bruno Kissling

Das darf doch nicht sein, denkt sich Christian Imark, als er den Artikel der Solothurner Zeitung zur Skibeschaffung der Armasuisse liest. Wie vorgeschrieben hat die Beschaffungsstelle der Schweizer Armee den Auftrag über mehrere hunderttausend Franken ausgeschrieben.

Das Problem: Im Verlauf des Verfahrens präzisiert sie gewisse Zuschlagskriterien, ohne die am Ausschreibungsverfahren teilnehmenden Unternehmen darüber zu informieren. Die Folge: Die Unlimited Options GmbH, die hinter der Marke Mach Ski steckt, offeriert zwar zum besten Preis, erhält aber den Zuschlag nicht. Den Auftrag vergibt Armasuisse an Skihersteller Stöckli und Bindungsspezialist Fritschi. Trotz höheren Preises.

Imark reagiert noch am Tag des Erscheinens des Artikels Ende Januar. Er kontaktiert Alex Maienfisch, Macher der Mach Ski aus Riedholz, lässt sich vom Unternehmer sämtliche Unterlagen des Verfahrens vorlegen und beschliesst: «Ich muss etwas unternehmen.»

Imark spricht von «groben Verfehlungen» im Verfahren

Das hat er am Montag Abend gemacht. Er reichte eine Interpellation mit dem Titel «Beschiss bei der Beschaffung von Armee-Ski» ein. Er will Antworten vom Bundesrat. Denn:

«Es wurde nicht nur die Firma Unlimited Options GmbH beschissen, sondern auch der Schweizer Steuerzahler, der nun die höheren Beschaffungskosten zu tragen hat.»

Es sind drei Punkte, die letztlich dazu führten, dass der Solothurner Skimacher Maienfisch den Zuschlag nicht bekam. Alle wurden unter dem Punkt «Skiverstärkungen» aufgeführt. Ein Beispiel zur Illustration: In der Ausschreibung wurden verstärkte Kanten zwischen 2 und 2,2 Millimeter verlangt. In der Vergabe aber erhält nur das Unternehmen die volle Punktzahl, das mindestens 2,2 Millimeter starke Kanten hat. Maienfisch hätte ebensolche montiert, diese aber auf 2,1 Millimeter heruntergeschliffen, um genau in der Mitte der angegebenen Marge zu landen.

«Eine krasse Veränderung des ursprünglichen Kriteriums» ist das laut Imark. «Denn die Maximalpunktzahl erreicht so nur, wer de facto ausserhalb der ursprünglich vorgegebenen Toleranz liegt.» Für den SVP-Nationalrat ist erwiesen, dass die Mach Ski sämtliche Kriterien «problemlos» erfüllt hätten, wenn das Verfahren transparent verlaufen wäre und es bei der Vergabe nicht zu «groben Verfehlungen zu Ungunsten des Solothurner Unternehmens» gekommen wäre.

Laut Imark besteht der dringende Verdacht, dass die Veränderung der Zuschlagskriterien in Missbrauch des nicht beschwerdefähigen Beschaffungsprozesses erfolgte. Da Skis nicht auf der Liste des zivilen Materials für Verteidigung und Zivilschutz stehen, wird deren Beschaffung gehandhabt wie die von Kriegsgütern.

Zahlt der Bund den Schaden des Unternehmers?

In erster Linie will Imark vom Bundesrat wissen, warum die Zuschlagskriterien verändert wurden, ohne dies zu kommunizieren. Er will auch wissen, wer diese Änderungen zu verantworten hat und ob es der gängigen Praxis von Armasuisse entspreche, «transparente Ausschreibungen vorzugaukeln, um im Nachhinein Kriterien abzuändern».

Für Mach Ski fordert er zudem implizit eine Wiedergutmachung. Es sei dem Unternehmen ein Schaden von rund 40'000 Franken entstanden und ein Umsatz von mehreren hunderttausend Franken entgangen. Imark fragt: «Wie kommt der Bund gegenüber der Firma Unlimited Options GmbH für diesen Schaden auf?»

Mach-Skihersteller Alex Maienfisch

Tom Ulrich

Alex Maienfisch freut die nationalrätliche Unterstützung. Er sagt: «Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass Mach das wirtschaftlich beste Angebot eingereicht hat und hinsichtlich Qualität und Robustheit der Konkurrenz mindestens ebenbürtig war.»

Nun wartet er gespannt auf die Antworten von VBS-Vorsteherin Viola Amherd. Das dauert in der Regel vier bis sechs Wochen. Spätestens bis zur nächsten Session muss die Interpellation jedoch zwingend beantwortet sein.