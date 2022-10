Die berühmtesten Menschen aus dem Kanton Solothurn

Interaktive Tabelle Studie zeigt die berühmtesten Menschen aus den Solothurner Gemeinden – und überrascht Forschende haben einen riesigen Datensatz mit den bekanntesten Menschen aus aller Welt erstellt. Finden Sie heraus, wer in den Solothurner Gemeinden obenaus schwingt. Mark Walther Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Gökhan Inler ist der berühmteste Mensch aus dem Kanton Solothurn. Der ehemalige Captain der Fussball-Nationalmannschaft aus Olten schafft es vor dem Medizin-Nobelpreisträger Paul Hermann Müller und Künstler Cuno Amiet auf den ersten Platz - zumindest im Datensatz einer Forschungsarbeit, die das Wissenschaftsmagazin Nature im Juni veröffentlichte.

International bekannt: Daniela Ryf, Cuno Amiet und Gökhan Inler (von links). Bilder: Keystone / Montage: ckr

Die erste Frau folgt mit der fünfmaligen Iron-Man-Siegerin Daniela Ryf auf Rang 5. Insgesamt enthält der Datensatz 457 Solothurner und 56 Solothurnerinnen.

Wikipedia als Daten-Goldgrube

Wie berühmt oder bedeutend eine Person ist, hängt ganz von der Betrachtungsweise ab. Ein sechsköpfiges Forschungsteam nahm sich der Herausforderung an und erstellte aus verschiedenen Ausgaben von Wikipedia und Wikidata eine weltweite Datenbank mit rund 2,3 Millionen Menschen von 3500 vor Christus bis 2018. Anhand verschiedener Kriterien (Zahl der Wikipedia-Einträge, Vollständigkeit der Daten, Textlänge, Aufrufe, Hyperlinks) rangierte es die Persönlichkeiten.

Dank einer geografischen Verortung lassen diese sich einer Gemeinde zuordnen. Für 81 der 107 Solothurner Gemeinden findet sich mindestens eine Person. Die meisten Persönlichkeiten haben Solothurn (168), Olten (92) und Schönenwerd (27) hervorgebracht.

Klicken Sie in der Tabelle unten auf einen Gemeindenamen, um zu erfahren, welche Berühmtheiten von dort stammen. Im Suchfeld können Sie nach weiteren Gemeinden suchen.

Wo ist Alex Capus?

Massgebend für die geografische Zuordnung war in den meisten Fällen der Geburtsort. Dadurch werden manche Personen, die gemeinhin als Solothurner gelten, anderen Orten zugeteilt. Der wohl berühmteste Oltner Alex Capus erscheint wegen seines Geburtsorts als Franzose, Alt Bundesrat Otto Stich als Basler. Auf der anderen Seite taucht der ehemalige Baselbieter Profifussballer Benjamin Huggel als sechstbekanntester Solothurner auf, weil er in Dornach zur Welt kam.

Capus hätte es mit seiner Platzierung nicht in die Solothurner Top Ten geschafft. Dafür steht dort der Name des hierzulande eher unbekannten deutschen Regisseurs Baran bo Odar, der in Olten geboren wurde. Ein Beispiel dafür, dass Berühmtheit eben relativ ist.

Der berühmteste Solothurner Inler kommt im weltweiten Ranking auf Platz 19'162 vor. Der bekannteste Schweizer ist Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau auf Rang 55. Roger Federer ist der fünftberühmteste Schweizer.

Fussballer gut vertreten

Wegen der grossen Zeitspanne der Studie sind viele historische Persönlichkeiten vertreten. Der älteste eingetragene Solothurner ist der im 15. Jahrhundert geborene Glasmaler Urs Werder. Der jüngste ist der 24-jährige Fussballer Robin Huser aus Recherswil. Die Fussballerinnen und Fussballer erscheinen im Datensatz zahlreich. Der bekannteste Grenchner ist der langjährige YB-Goalie Marco Wölfli.

YB-Legende Marco Wölfli. Keystone

Viele Menschen, die vor langer Zeit Bekanntheit erlangten, sind nicht in den Daten enthalten. Sie sind in Vergessenheit geraten. Die Forschenden nehmen an, dass die Rate des Vergessens 15,2 Prozent pro hundert Jahre beträgt. Das heisst: 15 von 100 Promis gehen – theoretisch – im Laufe eines Jahrhunderts vergessen.

Einige hätte man weiter vorne erwartet

Und dann gibt es jene Solothurnerinnen und Solothurner, die laut der Studie zu den berühmtesten zwei Millionen Menschen der letzten 5500 Jahre gehören, die man aber weiter vorne vermutet hätte. Alt-Bundesrat Willi Ritschard taucht als 18. Solothurner auf, Krokus-Rocker Chris von Rohr als 30.

Doch wozu überhaupt eine solche Studie? Die Autoren schreiben, der Datensatz erlaube dank seiner zeitlichen und räumlichen Abdeckung und seiner Detailgenauigkeit die Erforschung von verschiedenen Feldern wie Geschlechterunterschieden, Migrationsströmen oder der Entwicklung von Kulturen.

Jesus auf Rang 204

Die zwei weltweit bekanntesten Menschen sind ehemalige US-Präsidenten: Barack Obama liegt vor Donald Trump an der Spitze. Es folgen Leonardo da Vinci, Adolf Hitler und Albert Einstein. Jesus schaffte es auf Rang 204.

Wer sich für die Daten der ganzen Welt interessiert: Ein finnischer Geograf hat sie als interaktive Karte visualisiert. Sie zeigt für jeden Ort die wichtigste Person (hier finden Sie die Karte).

