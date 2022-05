Interaktive Karten Analyse zu den Solothurner Abstimmungsresultaten – so hat Ihre Gemeinde abgestimmt Fünfmal Ja, einmal Nein. Der Kanton Solothurn stimmte bei den nationalen Vorlagen wie die Mehrheit in der Schweiz. Bei den kantonalen Vorlagen ging es knapper zu und her, als erwartet worden war. So stimmten die Solothurner Gemeinden. Stefan Trachsel und Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 15.05.2022, 18.55 Uhr

Das Solothurner Stimmvolk hat entschieden: Ja zum Filmgesetz, Ja zu Frontex, Ja zum Transplantationsgesetz, ebenfalls Ja zum Gegenvorschlag der «Jetz si mir draa»-Initiative und zu einer Routine-Verfassungsänderung, aber Nein zu Sozialhilfe-Kürzung für Flüchtlinge und zur Initiative «Jetz si mir draa» selbst.

Doch nicht alle Solothurner Gemeinden waren gleicher Meinung. Wir haben die Abstimmungsresultate unter die Lupe genommen. Dabei fällt Folgendes auf:

Nationale Abstimmungen

Kanton Solothurn bei Filmförderung gespalten

Das Filmgesetz spaltete den Kanton Solothurn: In den Bezirken Thal, Gäu, in Teilen des Niederamts und Leberbergs wurde die «Lex Netflix» abgelehnt – die Gemeinden rund um Olten, Solothurn und Dornach sagten eher Ja. Am höchsten war die Zustimmung in Bellach (67,1 Prozent), Rodersdorf (65,8 Prozent), Solothurn (65,2 Prozent), Wisen (63,7 Prozent), Olten (63,4 Prozent) und Dornach (62 Prozent). Zullwil, Beinwil, Biezwil, Boningen, Matzendorf und Härkingen sagten am deutlichsten Nein.

Mit den 53,7 Prozent Ja-Anteil befindet sich Solothurn schweizweit in guter Gesellschaft. In den meisten Kantonen wurde das Filmgesetz angenommen. Nur Schaffhausen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden sagten Nein.

So haben alle Schweizer Gemeinden abgestimmt:

Klare Fronten bei Frontex, nur eine Gemeinde sagte Nein

Die Finanzierung von Frontex sorgte sowohl im Kanton Solothurn (72,2 Prozent Ja) wie schweizweit für klare Resultate. Bis auf Genf (63,5 Prozent) sagten alle Kantone mit über 70 Prozent Ja. In Solothurn lehnte nur Beinwil die Änderung ab. Die grössten Ja-Stimmen-Anteile gibt es in Kammersrohr, Balm und Feldbrunnen mit je über 86 Prozent Ja-Anteil.

Thaler Gemeinden gegen Transplantationsgesetz, Städte dafür

Beim Transplantationsgesetz zeigte sich ein Röstigraben. Die Zustimmung war in den Westschweizer Kantonen deutlicher. Allerdings sagten nur Schwyz, Schaffhausen und die beiden Appenzell Nein. Solothurn ordnet sich mit gut 52 Prozent im Mittelfeld der Kantone ein.

Den grössten Widerstand gab es in Beinwil, Zullwil, Bärschwil, Boningen und alle Thaler Gemeinden ausser Balsthal waren gegen die Gesetzesänderung. In Solothurn und Olten sowie den Gemeinden rundherum stiess die Vorlage dagegen auf Zuspruch.

Alle Gemeinderesultate:

Kantonale Abstimmungen

Steuern senken: Erstaunlich knappe Abstimmung

Die Steuern sollen runter. Darüber war man sich einig – oder doch nicht? Denn lange erzielten weder Initiative noch Gegenvorschlag eine Mehrheit. Das hätte bedeutet: Keine Steuersenkungen im Kanton Solothurn. Am Schluss gaben 424 Stimmen den Ausschlag.

Einen schweren Stand hatte der Gegenvorschlag im Thal: Aedermannsdorf, Herbetswil, Holderbank und Mümliswil-Ramiswil wiesen neben Lüterkofen-Ichertswil und Gretzenbach die höchsten Nein-Anteile auf. Am beliebtesten ist der Gegenvorschlag in Kammersrohr (80 Prozent), Dornach (67 Prozent) und Solothurn (62 Prozent).

Die grösste Unterstützung findet «Jetz si mir draa» im Schwarzbubenland: Grindel, Zullwil, Bärschwil, Gempen sagen mit 54–58 Prozent Ja. Die grösste Ablehnung gibt es mit über 70 Prozent in Aedermannsdorf, Stüsslingen und Feldbrunnen.

Klar ist: Der Gegenvorschlag holte sich den hauchdünnen Vorsprung aufgrund der grösseren Gemeinden und Städte. Solothurn (62 Prozent Ja) und Olten (59,9 Prozent) sprachen sich für den Gegenvorschlag aus. Grenchen knapp nicht (49,2 Prozent Ja) – kurioserweise hätten sich die Grenchner Stimmenden bei einer Stichwahl zu 51 Prozent für den Gegenvorschlag entschieden. Die einwohnerstarken Gemeinden sagten ebenfalls meist Ja: Biberist (55,8 Prozent), Zuchwil (52,3 Prozent), Dornach (67 Prozent).

Zahlreiche Nein-Sager-Gemeinden

Die Schwarzbuben-Gemeinde Grindel sagt zu sämtlichen kantonalen Vorlagen Ja. Verschiedene Gemeinden lehnen dagegen alles ab – ausgenommen die unbestrittene Vorlage zu den öffentlichen Schulen: Etwa Buchegg, Derendingen, Subingen, Hüniken, Riedholz, Feldbrunnen, Herbetswil, Kestenholz, Winznau, Trimbach, Obergösgen, Dulliken, Kienberg, Stüsslingen, Erlinsbach, Eppenberg-Wöschnau.

Grindel, Gempen, Büsserach, Beinwil, Breitenbach und Büren sagten sowohl zur Initiative als auch zum Gegenvorschlag Ja. Zur Initiative Ja, zum Gegenvorschlag aber Nein sagten Zullwil, Biezwil, Erschwil, Bärschwil, Kriegstetten, Balm b.G., Gerlafingen, Oberbuchsiten, Boningen, Flumenthal, Grenchen, Luterbach, Horriwil und Welschenrohr-Gänsbrunnen.

Interessant: Offenbar haben sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gut über die Folgen der beiden Steuersenkungsvarianten informiert. Das Steueramt hatte ausgerechnet, wie gross die Steuerausfälle für die Gemeinden sein würden. Jene Gemeinden, die beim Gegenvorschlag weniger Einbussen zu befürchten haben, stimmten dem Gegenvorschlag eher zu. Jene, die mehr verlieren, lehnten den Gegenvorschlag eher ab.

Die meisten Gemeinden büssen zwischen 4 und 5,5 Prozent ihrer Steuereinnahmen ein. Die verhältnismässig grössten Einbussen müssen gemäss Modellrechnung des Solothurner Steueramts die Gemeinden Zullwil (-7,7 Prozent) und Beinwil (-7,1 Prozent) hinnehmen. Am glimpflichsten kommen Feldbrunnen-St.Niklaus und Hofstetten-Flüh davon, deren Einbussen 1,5 respektive 2,5 Prozent betragen.

Die Mindereinnahmen für die Städte Solothurn, Olten und Grenchen sind dagegen relativ gering. Solothurn verliert 2,8 Prozent, wobei dies in absoluten Zahlen fast 1,5 Millionen Franken sind. Für Olten beträgt das Minus 3,5 Prozent und 1,51 Millionen Franken, Grenchen muss ein Minus von 4,9 Prozent oder 1,78 Millionen Franken hinnehmen.

Hier sehen Sie, welche Gemeinden mit dem nun angenommenen Gegenvorschlag am meisten Steuereinnahmen verlieren:

Scheinflüchtlinge sollen nicht weniger Sozialhilfe erhalten

Am Schluss deutlich abgelehnt wurde die SVP-Forderung nach einer Kürzung der Unterstützung für Flüchtlinge. Mit 54,6 Prozent sagte das Solothurner Stimmvolk Nein. Am deutlichsten sagte die Gemeinde Kammersrohr Nein: 13 Stimmberechtigte sagten Nein, 4 sagten Ja – ein Nein-Anteil von über 76 Prozent.

Die Stadt Solothurn und die Gemeinde Wisen lehnten den Vorschlag mit über 71 Prozent ab. Über 60 Prozent Nein gab es auch in Olten, Starrkirch-Wil, Hüniken, Rodersdorf, Oberdorf, Feldbrunnen und Dornach. Die urbanen Gemeinden lehnten die Forderung eher ab als die ländlichen Gemeinden.

