Solothurner Abstimmungsresultate im visuellen Überblick

Wie hat Ihre Gemeinde abgestimmt? Wo lag die Stimmbeteiligung am höchsten? Wer stimmte am deutlichsten gegen die Covid-Abgeltungen für Solothurner Spitäler? Finden Sie es raus in der visuellen Übersicht zu den Abstimmungsresultaten vom Sonntag.

Christoph Krummenacher 13.03.2023, 15.00 Uhr