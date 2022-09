Interaktive Karten AHV, Tierhaltung und Verrechnungssteuer: So wurde in Ihrer Solothurner Gemeinde abgestimmt Wie haben die Solothurnerinnen und Solothurner bei den nationalen Vorlagen abgestimmt? Die vier interaktiven Karten zeigen es. Stefan Trachsel und Christof Ramser Jetzt kommentieren 25.09.2022, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Solothurn wird seinem Ruf als Durchschnittskanton einmal mehr gerecht. Kein anderer Kanton positioniert sich bei Initiativen und Referenden auf eidgenössischer Ebene so oft gleich wie die Schweizer Mehrheit.

Wobei es am Abstimmungssonntag doppelt knapp wurde. Sowohl auf Bundesebene wie im Kanton Solothurn hätte die AHV-Abstimmung auf beide Seiten kippen können. Schweizweit stimmten 50,6 Prozent für die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, in Solothurn gar nur 50,3 Prozent. 587 Stimmen machten den Unterschied.

Sinnbildlich: In Walterswil gab es bei der AHV-Abstimmung ein Patt. Bruno Kissling

Nach Schliessung der Stimmlokale hielten sich die beiden Lager lange die Waage. Erst als die Resultate aus der Kantonshauptstadt eintrafen, wo das Bundesgesetz mit 51,5 Prozent angenommen wurde, gesellte sich der Kanton zur knappen Schweizer Mehrheit. Allerdings hat Solothurn die Vorlage von allen Deutschschweizer Kantonen am knappsten angenommen.

Abstimmungslandschaft ist ein Flickenteppich

Insgesamt ergeben die Resultate aus den Solothurner Gemeinden ein sehr uneinheitliches Gesamtbild. 56 Gemeinden stimmten der AHV-Vorlage zu, 49 lehnten sie ab. In Fehren und Walterswil gab es ein Patt: Exakt gleich viele Personen stimmten dafür wie dagegen. Die grösste Zustimmung resultiert in Balsthal (78 Prozent), die grösste Ablehnung in Grindel (65 Prozent). In Bettlach machten gerade einmal drei Stimmen den Unterschied.

Eher wenig stringent erscheint die Tatsache, dass Gemeinden wie Dornach zwar die Erhöhung des Rentenalters ablehnten, der Zusatzfinanzierung über die Mehrwertsteuer aber zustimmten; waren die beiden Vorlagen doch miteinander verknüpft.

Nur fünf Gemeinden für Massentierhaltungsinitiative

Gleich wie die Gesamtschweiz tickt Solothurn auch bei den anderen beiden nationalen Vorlagen vom Sonntag. Die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer wurde mit 55 Prozent noch etwas deutlicher abgelehnt. Die grösste Zustimmung resultierte im traditionell wirtschaftsfreundlichen Feldbrunnen, keine Chance hatte das Vorhaben im Schwarzbubenland, wo einzig Hofstetten-Flüh zustimmte.

Noch einheitlicher ist das Bild bei der Massentierhaltungsinitiative, die im Kanton mit 62 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden ist. Nur gerade Rodersdorf, Gempen, Solothurn, Dornach und Olten stimmten zu. In Laupersdorf, der Heimat von Bauernsekretär Edgar Kupper, haben 78 Prozent Nein gesagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen