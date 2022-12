Einbrüche im Kanton Solothurn: Wo Kriminelle zuschlagen

Interaktive Karte Wo Einbrecher im Kanton Solothurn besonders aktiv sind – und wie sich viele Delikte verhindern liessen Manche Gemeinden im Kanton Solothurn werden oft von Einbrecherinnen und Einbrechern heimgesucht, andere fast nie. Wo die Übeltäter häufig zuschlagen, wie sie ihre Ziele auswählen – und wie simpel es wäre, zahlreiche Straftaten zu verhindern. Mark Walther Jetzt kommentieren 04.12.2022, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mann mit Brechstange: So stellt man sich Einbrecher häufig vor. Doch es gibt auch Täterinnen und Werkzeug brauchen sie nicht immer. Symbolbild: Kapo St. Gallen

Erstmals seit langem steigt die Zahl der Einbrüche in der Schweiz. Die Solothurner Kantonspolizei stellt dieses Jahr eine zunehmende Tendenz fest.

Im Kanton Solothurn schlagen Einbrecher und Einschleicherinnen jedes Jahr rund 1000 bis 1200 Mal zu. Erfreulich ist, dass diese Zahl stark abgenommen hat: Vor acht Jahren wurden fast doppelt so viele Einbruch- und Einschleichdiebstähle verübt (nachfolgend bezeichnen wir diese Delikte der Einfachheit halber als Einbrüche). Die Solothurner Gemeinden sind allerdings nach wie vor unterschiedlich stark von diesen Straftaten betroffen.

Eine Region besonders betroffen

Die Übeltäter sind häufig Kriminaltouristen. Sie gehen bevorzugt in Orten an der Landesgrenze auf Beutezug. Das bekommt vor allem das solothurnische Leimental zu spüren. Die Gemeinden an der Grenze zu Frankreich gehören zur Gruppe mit den höchsten Einbruchsquoten im Kanton.

In Bättwil kam es in den vergangenen fünf Jahren zu 68 Einbrüchen, was einer Quote von 5,9 Straftaten pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner entspricht, wie Berechnungen von CH Media zeigen. In Rodersdorf liegt die Quote bei 5,3 und in Metzerlen-Mariastein bei 4,5. Hofstetten-Flüh und Witterswil weisen ebenfalls überdurchschnittliche Werte auf. Der Solothurner Durchschnitt beträgt 2,3.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Warnungen im Dorf-Chat

Die Einbrüche sind auch in den fünf Leimentaler Gemeinden rückläufig. Letztes Jahr wurden 34 Einbrüche verübt. In den Jahren davor waren es gemäss der Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) jeweils rund 60 und 2017 sogar über 120. Die intensive Betreuung durch die Kantonspolizei zahle sich aus, sagt der Rodersdorfer Gemeindepräsident Thomas Bürgi. Die Patrouillen durch das Dorf und die Eingangskontrollen an der Grenze wirkten abschreckend auf die Kriminellen. «Wir profitieren sehr stark von der erhöhten Präsenz der Kapo», sagt Bürgi.

Die Bevölkerung hilft sich ausserdem selber. So gibt es den Rodersdorfer Chat, an dem sich viele Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen. Darin informieren sie sich über verdächtige Beobachtungen.

Gleichwohl schaffe jeder Einbruch eine gewisse Unsicherheit, sagt Bürgi. Um dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen, hat die Gemeinde am Beleuchtungsregime im Dorf trotz einer möglichen Strommangellage keine Änderungen vorgenommen.

Rodersdorf: verhältnismässig oft im Fokus von Kriminaltouristen. Kenneth Nars (23.02.2022)

In Hofstetten-Flüh hat sich die Lage in den letzten Jahren ebenfalls spürbar beruhigt, schreibt der für die Sicherheit zuständige Gemeinderat Peter Gubser. Dieses Jahr komme es aber wieder zu «recht vielen Einbruchsversuchen». Dass es bei den Versuchen bleibt, könnte laut Gubser daran liegen, dass Private ihre Sicherheitseinrichtungen aufgerüstet haben. Die Gemeinde engagiert ausserdem seit vielen Jahren einen privaten Sicherheitsdienst, dessen Mitarbeiter im Dorf auf Streife gehen.

Die «gefährlichste» Gemeinde

Die Thiersteiner Gemeinde Himmelried taucht mit einer Quote von 5,3 Einbrüchen pro 100 Personen ebenfalls weit oben in der Statistik auf. Aus der Quote kann man indes nicht in jedem Fall darauf schliessen, wie gefährdet eine Gemeinde ist. In den meisten Gemeinden gibt es nur wenig Einbrüche. Eine einmalige Häufung kann die Statistik verzerren.

Himmelried ist ein Beispiel dafür. Die hohe Quote stammt hauptsächlich von einer aussergewöhnlichen Einbruchsserie im Jahr 2017 mit 33 Delikten. Seither hat sich das Geschehen in der Gemeinde wieder beruhigt – innert drei Jahren wurden nur noch zwei Einbrüche verübt.

Auf Rang 1 aller Gemeinden liegt Eppenberg-Wöschnau. 19 Einbrüche innert fünf Jahren reichen der 314-Seelen-Gemeinde für die höchste Einbruchsquote im Kanton. Von der gefährlichsten Gemeinde kann aber schon deshalb kaum die Rede sein, weil dieser Titel praktisch jedes Jahr an eine andere Gemeinde geht. Das zeigt, dass es letztlich ein Stück weit zufällig ist, wo die nächsten Einbrüche passieren.

Der Autobahneffekt

Sämtliche Solothurner Gemeinden verzeichneten seit 2017 mindestens zwei Einbrüche – ausser Kammersrohr. Die 33 Einwohnerinnen und Einwohner der kleinsten Gemeinde des Kantons blieben von Einbrechern verschont.

Für Kriminelle gibt es einfachere Ziele als das Dorf im unteren Leberberg – nebst grenznahen Gemeinden sind das solche mit einem Anschluss an die Autobahn. So gelangen sie schnell an den Tatort und wieder weg. Das könnte ein Indiz dafür sein, warum etwa Egerkingen konstant erhöhte Einbruchszahlen aufweist.

Entlang der Autobahnen wird tendenziell häufiger eingebrochen. Karte: stb/mwa

Laut der Kantonspolizei kann zudem eine hohe Bevölkerungsdichte Einfluss auf die Anzahl Einbrüche haben, was die überdurchschnittlichen Werte der städtischen Gebiete erklärt. Die Stadt Solothurn hat die höhere Einbruchsquote als andere vergleichbare Städte in der Nordwestschweiz wie Grenchen, Olten, Liestal oder Aarau.

Während der Pandemie hat die Zahl der Einbrüche in der Kantonshauptstadt wieder zugenommen. Die Frage, warum das so sei, könne man nicht seriös beantworten, schreibt die Kapo. Über einen längeren Zeitraum betrachtet seien Ab- und Zunahmen auch in anderen Gemeinden erkennbar.

Offene Türen für die Täter

Insgesamt mag die Zahl der Einbrüche sinken – eine Kategorie ist in den letzten fünf Jahren gewachsen: jene der Einschleichdiebstähle. Deren Zahl ist im Kanton Solothurn von 185 auf 318 gestiegen.

In diesen Fällen stehen den Tätern die Türen buchstäblich offen; sie gelangen an ihre Beute, ohne ein Schloss knacken oder eine Scheibe einschlagen zu müssen. Entsprechend einfach könnte man diese Delikte verhindern: Konsequent verriegelte Türen und Fenster würden die Einschleicher abschrecken – oder ihnen den Beutezug zumindest erschweren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen