Ukraine-Krieg Klitschko-Berater über die medizinische Lage: «Als der Krieg ausbrach, verwandelten sich diese Orte in eine absolute Hölle»

Neurochirurg Viktor Yatsyk berät die Kiewer Stadtregierung unter Bürgermeister Vitali Klitschko in medizinischen Fragen. Im Interview erzählt er von der Lage und was die Ukraine im Moment am meisten benötigt.