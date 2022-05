Preisvergleich Gas: So sieht es in den Solothurner Gemeinden aus

Interaktive Karte Gaspreise im Kanton Solothurn fallen auf hohem Niveau – so sieht es in Ihrer Gemeinde aus Der verrückt spielende Gasmarkt hat die Solothurner Gasanbieter dazu bewogen, die Preise monatlich anzupassen. Derzeit sinken sie, doch das dürfte sich bald wieder ändern. Eine Übersicht über die Gaspreise in den Gemeinden. Mark Walther und Stefan Trachsel 2 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Wer auf Gas angewiesen ist, bezahlt noch immer sehr hohe Preise. Christian Beutler / KEYSTONE

Die vier grossen Energieversorger im Kanton Solothurn senken auf Juni ihre Gaspreise. Die Aare Energie AG Olten, die Regio Energie Solothurn, die Sogas AG in der Region Thal-Gäu-Bipperamt und die Städtischen Werke Grenchen (SWG) passen ihre Tarife nach unten an. Zusammen beliefern sie die grosse Mehrheit der Solothurner Gemeinden, in denen Gas eine grössere Rolle in der Energieversorgung spielt.

Bei der Regio Energie und Sogas sinkt der Preis um 1,5 Rappen pro Kilowattstunde (kWh). Bei der Aare Energie dürfte er um mindestens einen Rappen/kWh runter gehen. Nachdem bereits im Mai die Preise gefallen sind, sei die Frage erlaubt: Sind das erste Zeichen der Preiserholung?

Aare-Energie-Mediensprecher Beat Erne dämpft diese Hoffnung. «Wir sind weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und es gibt leider keine Erholung, was den Krieg anbelangt», sagt er. Die Preise haben sich jedoch seit den Rekordwerten vom März leicht erholt. Zudem sei es in den letzten drei Monaten warm gewesen, weshalb der Gasverbund Mittelland weniger Erdgas einkaufen musste als budgetiert. Darum sei die Preissenkung jetzt möglich.

Voraussichtlich im Oktober dürften die Tarife wieder steigen. Dies unter der Voraussetzung, dass sich die Lage bis dahin nicht gross verändert und eine Preiserhöhung vorher nötig würde. Andere Versorger schätzen die Situation ebenfalls so ein.

Preise noch immer deutlich erhöht

Alle Energieversorger, die im Kanton Solothurn tätig sind, beziehen ihr Gas letztlich beim Gasverbund Mittelland. Preiserhöhungen und -senkungen gebe man jeweils 1:1 an die Kundinnen und Kunden weiter, lassen mehrere Unternehmen verlauten.

Wegen der Turbulenzen am Markt sind die grossen Versorger dazu übergegangen, die Preise monatlich anzupassen. Trotz der jüngsten Preissenkungen bezahlten Solothurner Gasbezügerinnen und -bezüger im Mai zwischen 24 und 92 Prozent mehr für das Gas als letztes Jahr. Das zeigen die Daten der regionalen Energieversorger und des eidgenössischen Preisüberwachers.

Über die Daten Das Büro des Preisüberwachers erfasst jährlich die Gaspreise, die von Schweizer Haushalten bezahlt werden müssen. Für jeden Gasversorger berechnet der Preisüberwacher Kilowattstundenpreise, welche die fixen Gebühren (Grundgebühr und Leistungspreis), die konsumabhängigen Energiegebühren und die CO 2 -Abgabe enthalten. Nur die Mehrwertsteuer ist nicht enthalten. Für die Berechnung des Preises geht das Büro immer vom günstigsten ausgewiesenen Angebot aus. Zurzeit sind das in der Regel Angebote mit 100 Prozent Erdgas oder – wo 100 Prozent Erdgas nicht angeboten wird – Angebote mit 20 Prozent Biogas und 80 Prozent Erdgas. Zu Grunde gelegt werden neun Verbrauchskategorien: vom Einfamilienhaus bis zum industriellen Grossabnehmer. In diesem Artikel werden die Zahlen des Typs II gezeigt. Dieser entspricht einem typischen Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20’000 Kilowattstunden im Jahr. Der Preisüberwacher erfasst die Preise zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben die aktuellen Preise bei den regionalen Anbietern nachgefragt, um einen aktuellen Vergleich möglich zu machen. Dennoch kann es sein, dass einzelne Preise nicht direkt miteinander vergleichbar sind. (mwa/trs/rus)

Preisunterschied von 90 Franken pro Monat

Am günstigsten ist das Gas derzeit in Dornach, das von den Basler IWB versorgt wird. Am meisten bezahlt man in Erlinsbach, wo die Eniwa mit Sitz in Aarau die Lieferantin ist. Der Unterschied zwischen diesen Anbietern beträgt rund 90 Franken pro Monat.

Die Solothurner Versorger bewegen sich mehrheitlich in der Nähe des Schweizer Mittels. Die durchschnittliche Gemeinde hat einen Gaspreis (Median) von 15,6 Rappen pro kWh, wie aus den Daten des Preisüberwachers hervorgeht. Das heisst, dass in je der Hälfte der Gemeinden der Gaspreis über und unter 15,6 Rappen liegt.

Landesweit den höchsten Preis bezahlen die Einwohnerinnen und Einwohner von Glarus und Glarus Süd – der Gaspreis für ein Einfamilienhaus liegt dort bei 23,7 Rappen pro kWh. Die günstigste Gemeinde laut den Preisüberwacher-Daten ist Matzingen im Thurgau. Dort kostet das Gas für einen Einfamilienhausbesitzer nur gerade 5,2 Rappen pro kWh.

Basler Regierung hat das letzte Wort über Preis in Dornach

Mehrere Faktoren beeinflussen den Gaspreis, den die Kundinnen begleichen müssen. Ein grosses Netz bringt etwa Vorteile. Eine Eigenheit ist bei der Preissetzung der Basler IWB im Spiel, der günstigen Anbieterin in Dornach. Nachdem der Verwaltungsrat eine Tarifanpassung beschlossen hat, muss der Basler Regierungsrat diese zuerst genehmigen. In diesem Prozess konsultiert er den Preisüberwacher, der eine Empfehlung abgeben darf.

Ob das eine dämpfende Wirkung auf die Preise hat, kann IWB-Sprecher Reto Müller nicht sagen. Sicher sei aber, dass es wegen dieses Prozesses länger dauere, die Preise anzupassen. Die letzte Erhöhung trat per Anfang Jahr in Kraft.

Warum vor allem die Städte Gas nutzen Gas wird vor allem in den städtischen Regionen der Schweiz verbraucht. Das liegt daran, dass dort aus historischen Gründen Gasleitungen existieren. Es waren nämlich die Städte, die bereits im 19. Jahrhundert «Stadtgas» aus Steinkohle produzierten, primär für die Beleuchtung. Als die Elektrizität ab 1890 aufkam, kam Gas für Warmwasser, Kochen und Heizen zum Einsatz. In den 1970er-Jahren begann die Schweiz dann Erdgas für die Beheizung grosser Gebäude und in der Industrie einzusetzen. Heute macht Gas rund elf Prozent des Schweizer Energiemixes aus. Rund 42 Prozent des Gases in der Schweiz wird in Haushalten verheizt. Die Industrie verbraucht rund 34 Prozent, weitere 22 Prozent der Dienstleistungssektor. Das Gas für die Schweiz wird hauptsächlich aus Europa importiert, wo es wiederum mehrheitlich aus Russland stammt. Das ergibt für die Schweiz einen Gasanteil aus Russland von rund 42 Prozent.

Mitarbeit: Zoe Gwerder, Tim Naef und Ruben Schönenberger

