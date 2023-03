Frühlingsferien im Kanton Solothurn: ein Flickenteppich

Interaktive Karte Frühlingsferien sind nicht gleich Frühlingsferien – wieso gibt es im Kanton Solothurn grosse Unterschiede? Dass die verschiedenen Schweizer Kantone unterschiedliche Ferienzeiten haben, ist kein Geheimnis. Dass diese aber auch innerhalb des Kantons von Gemeinde zu Gemeinde variieren, erstaunt auf den ersten Blick. Die Gründe sind vielseitig, zeigt eine Spurensuche. Philippe Affolter 23.03.2023, 15.42 Uhr

Im Kanton Solothurn beginnen schon bald die Frühlingsferien. Ein Blick auf die Karte zeigt jedoch, dass nicht alle Gemeinden gleichzeitig starten und gleich lange Frühlingsferien haben. Warum ist das so?

Um diese Frage zu beantworten, muss zuerst geklärt werden, wer überhaupt die Ferienzeiten bestimmt. Für Berufs- und Mittelschulen ist das Departement für Bildung und Kultur zuständig. Dieses legt die Ferien zum Beispiel für die Kantonsschulen fest. Für die meisten Schulen dauern die Frühlingsferien zwei Wochen, vom 10. bis zum 21. April.

Andreas Walter, Vorsteher des Volksschulamts. Bild: Michel Lüthi

Für die Primar- und Sekundarschulen sind die kommunalen Aufsichtsbehörden verantwortlich. Dies kann zum Beispiel ein Zweckverband mehrerer Schulen oder aber der jeweilige Gemeinderat sein. Auch hier haben die meisten Schulen zwei Wochen Frühlingsferien.

Als Basis für die regionale Koordination gelten gemäss Andreas Walter, Vorsteher des Volksschulamts, die Ferienpläne der kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen. Am Jurasüdfuss diejenigen des Kantons Solothurn, im Schwarzbubenland diejenigen des Kantons Basel-Landschaft.

Verschiedene Regionen, verschiedene Bedürfnisse

Dies erklärt die zeitlich abweichende Feriengestaltung in der Amtei Dorneck-Thierstein. Der nördliche Teil des Kantons hat sich einheitlich dem Nachbarkanton angepasst. Und tatsächlich bestätigt Reto Fehr, Schulleiter der Einwohnergemeinde Dornach, diesen Eindruck. «Unsere Schulferien richten sich – geografisch bedingt – nach den Ferien der umliegenden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt.»

Wie die beiden Halbkantone haben die Schulen im Schwarzbubenland zwei Wochen Fasnachtsferien und demzufolge zwei Wochen Frühlingsferien. Da Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine Woche früher Frühlingsferien machen als der Kanton Solothurn, sind auch die Gemeinden in der Amtei Thierstein-Dorneck früher in den Ferien.

Niederamt

Wechseln wir nun den Kantonsteil und gehen in den Osten. Auch die Gemeinde Kienberg im Niederamt plant ihre Schulferien wie das Schwarzbubenland. Da Kienberg mit der Schule in Anwil (Kanton Basel-Landschaft) zusammenarbeitet und sie die Kinder in die Oberstufe nach Gelterkinden (ebenfalls Kanton Basel-Landschaft) schicken, richtet sich die Ferienplanung der Kienberger Schulen ebenfalls nach derjenigen des Kantons Basel-Landschaft.

Das Schulhaus Kienberg während der Sanierung im Jahre 2022. Offiziell im Kanton Solothurn, ist Kienberg punkto Ferien näher beim Kanton Basel-Landschaft. Bild: Patrick Lüthy

Eine weitere Ausnahme sind die beiden Niederämter Gemeinden Erlinsbach und Walterswil. Beide schicken ihre Schülerinnen und Schüler in die Aargauer Nachbargemeinden. Demzufolge sind die Ferienpläne denen des Kantons Aargau angepasst. Für die Frühlingsferien bedeutet dies zwar keine Unterschiede, die Winterferien verschieben sich aber um eine Woche nach vorne.

Wieso aber haben ein Grossteil des Wasseramts und drei Gemeinden im Niederamt drei Wochen Frühlingsferien? Die kurze Antwort: Sie haben nur eine Woche Winterferien.

Im Niederamt gibt es drei Gemeinden, die drei Wochen Frühlingsferien machen: Hauenstein-Ifenthal, Trimbach und Wisen. Nachgefragt bei der Schulleitung von Trimbach gibt Sacha Zambetti, Schulleiter Sek. I, Auskunft: Die Eltern werden von Zeit zu Zeit befragt, und diese sagen, dass sie drei Wochen Frühlingsferien bevorzugen würden.

Trimbach ist eine von drei Gemeinden im Niederamt, die drei Wochen Frühlingsferien machen. Auf dem Bild ist die Rückseite des Schulhauses Mühlematt in Trimbach zu sehen. Bild: Bruno Kissling

Die Verordnung des Kantons gibt mindestens zwei Wochen Frühlingsferien vor. Es steht den Gemeinden aber frei, sie um eine Woche zu verlängern. Aufgrund der Umfragen bei den Eltern hat sich die Schulleitung also dazu entschieden, drei Wochen Frühlingsferien und nur eine Woche Winterferien zu machen, erklärt Zambetti weiter.

Das sagt das Gesetz: Im Paragraf 8 des Volksschulgesetzes (VSG) kann zu den Ferienbestimmungen Folgendes nachgelesen werden: Das Schuljahr umfasst 38 Unterrichtswochen. Die Weihnachtsferien dauern zwei Wochen und sind Teil der unterrichtsfreien Zeit. Der Beginn des Schuljahres wird vom Kantonsrat in Anpassung an den Schulbeginn anderer Kantone festgesetzt. Die Verteilung der Ferien auf das Schuljahr wird in der Vollzugsverordnung geregelt. Im Rahmen der kantonalen Vorschriften setzen die zuständigen kommunalen Aufsichtsbehörden den Ferienplan in regionaler Zusammenarbeit fest. Können sie sich nicht verständigen, entscheidet die kantonale Aufsichtsbehörde. In der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz lassen sich ausserdem die folgenden Passagen in Paragraf 6 zum Thema Ferien finden: Die zur Festlegung der Ferien zuständige kommunale Behörde hat den Ferienplan spätestens ein Jahr vor der zu regelnden Periode der kantonalen Aufsichtsbehörde einzureichen. Sie hat den Ferienplan in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen. Die Herbst-, Winter-, Frühlings- und Sommerferien sind so zu bemessen, dass das Schuljahr mindestens 38 Unterrichtswochen umfasst. Die Frühlingsferien dauern mindestens zwei Wochen.

Auf die benachbarten Gemeinden hat dies jedoch keinen Einfluss. So möchte sich die Kreisschule Untergäu mit Standort in Hägendorf nicht den drei Gemeinden anpassen. Da im Bezirk Olten die Ferienpläne einheitlich sind, wäre eine Anpassung an Trimbach für die Familien der Kreisschule Untergäu ein Nachteil, erzählt deren Schulleiter Steffen Naydowski. Die Kreisschule beinhaltet die Gemeinden Kappel, Gunzgen, Rickenbach und Hägendorf.

Wasseramt

Weiter geht es ins Wasseramt. Ähnlich klingt es auch bei der Oberstufe Wasseramt Ost, der 13 Gemeinden angeschlossen sind. Der Gesamtschulleiter Adrian van der Floe erklärt die drei Wochen Frühlingsferien wie folgt: «Es gab immer wieder Elternumfragen zu diesem Thema. Die Mehrheit der Eltern wünscht sich diese Lösung. Offensichtlich schätzen es die Eltern, dass die Kinder im Frühling eine Woche länger Ferien haben.»

Subingen ist eine der 13 Trägergemeinden des Zweckverbands Schulkreis Wasseramt Ost. Im Bild das Schulhaus Subingen im Jahre 2020. Bild: Hanspeter Bärtschi

Van der Floe hat auch eine Vermutung, warum: «Kaum jemand in unserer Region bucht zwei Wochen Skiferien. Kinder, die im Februar zu Hause sind und Ferien haben, sind eingeschränkter bezüglich der Witterungsverhältnisse, wenn sie im Primarschulalter sind und vielleicht noch mehr draussen spielen. Oft haben wir im Mittelland in dieser Jahreszeit Hochnebel und es ist kalt und grau im Gegensatz zum April.»

Auch die Schule Gerlafingen, sie bildet mit der Schule Recherswil-Obergerlafingen einen Schulkreis, bevorzugt drei Wochen Frühlingsferien. Der Hauptschulleiter Pascal Hunziker erklärt auf Anfrage, dass sich dies so bewährt habe. Er sagt: «Als wichtig wird Konstanz und Konsistenz erachtet. So können Eltern langfristig planen.» Auf die Frage, wie die Schule Gerlafingen zu dieser Konstellation kam, antwortet Hunziker: «Es hat sich vor Jahrzehnten so ergeben.»

Die Schule Gerlafingen bildet zusammen mit der Schule Recherswil-Obergerlafingen einen Schulkreis. Im Bild das Schulhaus von Gerlafingen. Bild: Rahel Meier

Auf der anderen Seite der Emme liegt die Kreisschule Biberist Lohn-Ammannsegg. Diese hat – wie der Rest des Kantons – zwei Wochen Winter- und zwei Wochen Frühlingsferien. Biberist sei in dieser Kreisschule die Leitgemeinde, hiess es auf Anfrage bei der Gesamtschulleiterin Caroline Schlacher.

Sie sagt weiter: Der Gemeinderat Biberist entscheidet über die Festlegung der Ferien. Dieser habe sich dazu entschieden, die Ferien gleich wie die Stadt Solothurn und die Kantonsschule Solothurn zu planen. Dies solle für Familien, die mehrere Kinder haben und einen Teil davon an die Kantonsschule schicken, die Planung der Ferien vereinfachen, sagt Schlacher.

Das Schulhaus Mühlematt ist eines der Schulhäuser in Biberist. Zusammen mit Lohn-Ammannsegg bildet Biberist eine Kreisschule. Bild: Hanspeter Bärtschi

Bewährtes beibehalten statt kantonal gleichstellen

Einig sind sich alle angefragten Schulen in einem Punkt. Seitens der Eltern gibt es wegen der aktuellen Schulferienplanung keine Beschwerden. Die Ferienplanung der einzelnen Behörden sei zwar regional unterschiedlich, aber dafür an die regionalen Gegebenheiten angepasst.

Dies bestätigt auch Andreas Walter vom Volksschulamt: «Die Ferienregelungen haben sich bewährt. Sie entsprechen den Bedürfnissen der Regionen und wurden im Gesetzgebungsprozess zur Totalrevision des Volksschulgesetzes bestätigt.»