E-Autos überholen den Diesel in Solothurn

Interaktive Karte E-Autos überholen den Diesel im Kanton Solothurn – so elektrisch ist Ihre Gemeinde unterwegs Elektroautos waren im Kanton Solothurn letztes Jahr beliebter als Dieselfahrzeuge. Sie kommen aber nicht an die Popularität von Hybrid-Modellen heran. Wie es in den Gemeinden aussieht, verrät Ihnen unsere interaktive Karte. Mark Walther Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Erstmals in der Geschichte des Autofahrens war letztes Jahr ein E-Auto das beliebteste Modell in der Schweiz: Das «Model 3» von Tesla verdrängte die bisherige Nummer eins, den Skoda Octavia, knapp auf Platz 2.

Der Tesla-Auto Model 3. Keystone

Für Fans von Elektroautos gibt es auch im Kanton Solothurn eine gute Nachricht: Die Voll-Elektrischen haben den Diesel in der Statistik der Neuzulassungen überholt. Das geht aus den Daten des Bundesamts für Statistik hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gesamtschweizerisch sind Voll-Elektrische und Diesel gleichauf.

Noch beliebter als reine E-Autos sind Hybrid-Modelle, die einen Elektro- und einen Verbrennungsmotor unter der Haube haben. Fast jeder dritte neu zugelassene Wagen im Kanton Solothurn ist so ausgestattet, wobei Benzin-Hybride gegenüber Diesel-Hybriden in der grossen Mehrheit sind. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Hybriden den reinen Benziner als beliebtesten Antrieb ablösen.

Solothurn bei den E-Autos leicht überdurchschnittlich

Die Zahl der ausschliesslich batteriebetriebenen Autos wächst weniger schnell. Im Kanton Solothurn sind rund 14 Prozent der Personenwagen, die letztes Jahr neu in den Verkehr kamen, vollständig elektrisch unterwegs. Der Schweizer Durchschnitt beträgt 13,2 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

882 neue Elektroautos wurden vergangenes Jahr im Kanton Solothurn neu zugelassen. Ihr Anteil an allen Neuwagen bewegt sich in den Gemeinden zwischen null und 50 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der hohe E-Anteil erklärt sich teilweise dadurch, dass in kleinen Gemeinden schon wenige Autos eine grosse Auswirkung auf die Statistik haben. In Gempen etwa war letztes Jahr die Hälfte der neu zugelassenen Autos rein elektrisch betrieben. Allerdings ist die Aussagekraft beschränkt, weil in der Gemeinde nur zehn Autos neu zugelassen wurden.

Trotz der wachsenden Popularität von Hybrid- und E-Autos: Auf den Schweizer Strassen sind sie nach wie vor in der Minderheit. Rund zwei Drittel aller Autos sind Benziner. Mit grossem Abstand folgt der Diesel (29 Prozent). Hybrid-Modelle machen 4,4 Prozent des gesamten Personenwagenbestandes aus, rein elektrische 1,5 Prozent.

Wartezeiten von vier bis acht Monaten auf neues Auto

Für die Autohändlerinnen und -händler war das vergangene Jahr ein schwieriges. Wohl wurden schweizweit 1,5 Prozent mehr Personenwagen in Verkehr gesetzt als im Vorjahr – das sind aber noch immer 22,6 Prozent weniger als vor der Krise 2019. Das Problem bestand primär auf der Angebotsseite. Der weltweite Mangel an Mikrochips sorgte dafür, dass die Hersteller nicht alle bestellten Fahrzeuge ausliefern konnten.

Kundinnen und Kunden warten derzeit zwischen vier und acht Monate auf ihr bestelltes Auto. Die Leute hätten aber Verständnis dafür, sagt Martin Sollberger, Präsident der Aargauer Sektion des Schweizer Autogewerbeverbands, zu Tele M1.

Das Tagesgespräch zu den Verzögerungen in der Autobranche mit Martin Sollberger. Tele M1

Engpässe und Bussen: Hersteller priorisieren grüne Antriebe

Das BFS betont, dass angesichts der Lieferengpässe viele Hersteller die Modelle mit alternativem Antrieb prioritär ausgeliefert haben. Damit können sie ausserdem die CO 2 -Emissionen ihrer verkauften Fahrzeuge senken und Strafzahlungen für die Importeure vermeiden.

Besser lief das Geschäft bei Fahrzeugen, die man vornehmlich in der Freizeit nutzt. Bei neu zugelassenen Motorrädern und Wohnmobilen gab es 2021 einen Rekord.

