Interaktive Karte Bevölkerung im Kanton wuchs 2022 überdurchschnittlich – das ist der Grund Der Kanton Solothurn hat seine Bevölkerungsstatistik fürs Jahr 2022 publiziert. Augenfällig ist ein überdurchschnittlich starkes Wachstum der ausländischen Bevölkerung. Zudem: In einem Bezirk ist die Bevölkerung sogar geschrumpft. Raphael Karpf 22.03.2023, 14.47 Uhr

Etwas über 4000 Menschen leben in Egerkingen. Etwa so stark ist die Bevölkerung im Kanton Solothurn vergangenes Jahr gewachsen. Bild: Bruno Kissling

285'901. So viele Menschen lebten am Stichtag 31. Dezember 2022 im Kanton Solothurn. Damit ist die Bevölkerung vergangenes Jahr um 1,6 Prozent gewachsen oder, in absoluten Zahlen, um 4486 Menschen. Das entspricht etwa der Bevölkerung von Egerkingen.

Schaut man sich die vergangenen Jahre kann, kann diese Zunahme als überdurchschnittlich bezeichnet werden. Zwischen 2015 und 2021 betrug das jährliche Bevölkerungswachstum jeweils zwischen 0,6 und 1,1 Prozent.

Gewachsen ist insbesondere die ausländische Bevölkerung. Neu leben 71’428 Ausländerinnen und Ausländer im Kanton, was einer Zunahme von 5,6 Prozent entspricht. Die Schweizer Bevölkerung ist allerdings ebenfalls gewachsen, um 0,3 Prozent auf neu 214'473. Während sich damit die Zunahme der Schweizer Bevölkerung ziemlich genau im mehrjährlichen Durchschnitt bewegt, hat sich die Zunahme der ausländischen Bevölkerung mehr als verdoppelt.

Das ist fast ausschliesslich auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. 1738 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S lebten per Ende Jahr im Kanton. Ohne diese knapp 2000 Menschen wäre die Zunahme der ausländischen Bevölkerung nur leicht überdurchschnittlich.

An den häufigsten Herkunftsländern hat sich wenig verändert. Rang 1 bekleidet nach wie vor Italien mit 11'000 Menschen, Rang 2 Deutschland mit 10'000. Zu den «Aufsteigern» gehört Nordmazedonien, das Land liegt mit 3400 Personen neu auf Rang 5. Und die Ukraine wurde mit insgesamt knapp 2000 Menschen direkt auf Rang 8 katapultiert.

Ein Bezirk ist tatsächlich geschrumpft

Schaut man sich die Veränderungen auf Stufe Bezirk an, sind nur geringe Unterschiede augenfällig. Am stärksten gewachsen ist die Bevölkerung im Gäu mit 2,2 Prozent. Die allermeisten Bezirke bewegen sich im kantonalen Schnitt mit einer Zunahme zwischen 1,5 und 2 Prozent. «Abgefallen» ist der Bucheggberg, dort wuchs die Bevölkerung «nur» um 1,1 Prozent. Und im Stadtbezirk Solothurn ist die Bevölkerung sogar geschrumpft. In der Kantonshauptstadt lebten per Ende 2022 mit 16'856 Menschen drei weniger als noch vor einem Jahr.

Damit verliert Solothurn auch weiter Boden an die beiden anderen Städte. Spitzenreiter ist nach wie vor Olten mit 18'545 Einwohnerinnen und Einwohnern (+0,7 Prozent). Grenchen ist Olten allerdings dicht auf den Fersen, zudem ist die Uhrenstadt 2022 deutlich stärker gewachsen (18 272, + 1,5 Prozent). Die kleinste Gemeinde im Kanton ist weiterhin Kammersrohr mit 29 Einwohnerinnen und Einwohnern (-14,7 Prozent).

Matteo, Noah, Emilia und Mia besonders beliebt

Weitere Informationen sind der vom Kanton publizierten Statistik zu entnehmen. Etwa, dass sowohl die Römisch-Katholische (77'806 Gläubige, -2,9 Prozent) wie auch die Evangelisch-Reformierte Kirche (50'879, -3,6 Prozent) weiter Mitglieder verloren haben. Zulegen konnte hingegen die Christkatholische Kirche (1114 Gläubige, +1,2 Prozent).

Die beliebtesten Knabennamen im Kanton waren Matteo und Noah, jeweils 21 Kinder mit diesen Namen kamen 2022 auf die Welt. Auf Rang drei folgt Leon mit 18. Bei den Mädchen schwangen Emilia und Mia oben aus, mit jeweils 16 Geburten und dicht gefolgt von Malea und Mila mit jeweils 15.