Brückenbauer: Kantonspolizei Solothurn leistet Integrationsarbeit

Integration Die Kantonspolizei Solothurn hat einen eigenen «Brückenbauer» für die Verbindung zur ausländischen Bevölkerung Die Polizei, dein Freund und Helfer: Was hierzulande sprichwörtlich ist, ist in anderen Ländern keineswegs selbstverständlich. Pascal Gasser ist deshalb als «Brückenbauer» der Kantonspolizei unterwegs, um Migrantinnen und Migranten aufzuklären. Christina Varveris Jetzt kommentieren 07.07.2022, 12.00 Uhr

Die Kantonspolizei hat einen «Brückenbauer» für Migrantinnen und Migranten in Deutschintegrationskursen. José R. Martinez

Und plötzlich steht ein Polizist im Klassenzimmer. Er lächelt zwar, ist aber gross und trägt Uniform: gestärktes Hemd, schwere Schuhe, Pistole. Pascal Gasser gibt einen eindrücklichen Polizisten ab, umso bemühter ist er, seiner Funktion als Brückenbauer Rechnung zu tragen.

Es gelingt ihm in den ersten Sekunden. «Ich bin Pascal Gasser», stellt er sich vor, «Polizist und Vater, mein Hobby ist Fussball, und wenn die Kinder und die Frau im Bett sind, dann spiele ich gerne Videospiele.» Er spricht langsam und deutlich, die Schüler des Deutschintegrationskurses an der Volkshochschule Solothurn können ihm problemlos folgen.

«Ist jemand nervös?», fragt er in die Klasse. Alle schütteln den Kopf und lachen.

In der Heimat schlecht behandelt

Das war nicht immer so. Als Gasser in seiner Funktion als Brückenbauer begann, Asylzentren, Kulturvereine, Religionsgemeinschaften und eben Deutschintegrationskurse zu besuchen, konnte es schon mal vorkommen, dass niemand vor ihm sass. «Viele Menschen haben Angst vor der Polizei», sagt er, «weil sie in ihren Heimatländern oft schlecht behandelt wurden.»

Hier in der Schweiz ist die Polizei zuallererst dein Freund und Helfer: Das will Pascal Gasser der ausländischen Bevölkerung zu verstehen geben. «Respekt» sei sein Zauberwort. In seinem Vortrag vor der Deutschklasse erklärt er:

«Sie haben das Recht, von der Lehrerin, von ihrem Partner und auch von der Polizei mit Respekt behandelt zu werden.»

Aber auch die Polizei, insbesondere die Polizistinnen hätten ein Recht auf Respekt. «Viele unserer Polizistinnen machen die Erfahrung, dass Männer aus anderen Kulturkreisen nicht mit ihnen reden, weil in ihrer Kultur die Frauen nicht gleichgestellt sind.» Das wird nicht toleriert.

Pascal Gasser: «Viele Menschen haben Angst vor der Polizei, weil sie in ihren Heimatländern oft schlecht behandelt wurden.» José R. Martinez

«Gewalt ist nicht privat»

Was ebenfalls nicht toleriert wird, ist Gewalt. Weder im öffentlichen Raum noch zu Hause. «Gewalt ist nicht privat», sagt Gasser. Eine Schülerin bewegt das Thema sichtlich. Wird wegen häuslicher Gewalt die Polizei gerufen, muss der Aggressor oder die Aggressorin 14 Tage weg von der Familie, erklärt der Polizist. Wohin, will die Klasse wissen. «Das ist dann sein Problem», sagt Gasser. Zu Freunden, Cousins, in ein Hotel.

Die Polizei berät und unterstützt

Seit 2019 gibt es den Brückenbauer bei der Polizei. Gerade bei häuslicher Gewalt greifen je länger, desto mehr Menschen zum Telefon. «Ein hohes Mitglied einer Religionsgemeinschaft hat mich einmal angerufen, weil er in einem Fall häusliche Gewalt vermutete», sagt Gasser. Er wollte aber nicht, dass der Mann gleich verhaftet wird.

«Viele trauen sich nicht, die Polizei zu rufen, weil sie denken, dass sie damit etwas ins Rollen bringen, das sie dann nicht mehr stoppen können», sagt Pascal Gasser. «Dabei kann die Polizei auch helfen, unterstützen und beraten, ohne gleich dem Gericht rapportieren zu müssen.» Dass die Hilfe der Polizei kostenlos ist, sei ebenfalls nicht allen bewusst.

«Frauen sind sicherer geworden»

Für Maria Luterbacher, Integrationsleiterin bei der Volkshochschule Solothurn, ist es jeweils ein Highlight, wenn Pascal Gasser kommt. «Es gehört zu unserem Auftrag, die ausländische Bevölkerung in der Schweiz zu integrieren», sagt sie. In der Zusammenarbeit mit der Polizei sieht auch sie erste Erfolge:

«Ich merke, dass die Arbeit des Brückenbauers gerade Frauen sicherer macht.»

Vorsicht mit Handzeichen

Pascal Gasser baut Brücken und lernt dabei auch selber viel über andere Kulturen. «Wenn zum Beispiel jemand aus Sri Lanka nickt und lächelt, heisst das zwar, dass er zuhört, aber noch lange nicht, dass er auch versteht oder gar einverstanden ist.»

Und: Es gibt Sprachen, die haben kein präzises Wort für «gestern» oder «vorgestern», sondern einfach für die Vergangenheit oder die Zukunft, was gerade bei Investigationen für Verwirrung sorgen kann. «Ausserdem soll man vorsichtig sein, wenn man mit Händen und Füssen kommuniziert», weiss Gasser. «Daumen hoch» kann in einer anderen Kultur eine Beleidigung sein.

Deshalb gestikuliert Gasser zwar bei seinen Vorträgen, macht aber keine eindeutigen Handzeichen. Lieber redet er die eineinhalb Stunden ruhig und deutlich durch und gibt den Menschen im Raum zu verstehen, dass sie, mit welchem Anliegen auch immer, zu ihm kommen dürfen.

Pascal Gasser redet eineinhalb Stunden ruhig und deutlich durch und gibt den Menschen im Raum zu verstehen, was die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Polizei sind. José R. Martinez

Dass er dabei auch schon eine Anfrage hatte, einen Brief von der Gemeinde zu übersetzen, lässt ihn schmunzeln. Abweisen will er niemanden, aber er gibt zu, dass es ohne die drei nebenamtlichen Brückenbauer, die bei der Kantonspolizei Solothurn auch noch tätig sind, nicht möglich wäre.

