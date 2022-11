InnoPrix 2022 Solothurner Innovationspreis geht an Librec: Sie holen (fast) alles aus alten Batterien raus Das Start-up Librec aus Biberist will die Batterien von E-Autos rezyklieren. Nun bekommt es den InnoPrix, den Vorzeigepreis der Solothurner Wirtschaft. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 30.11.2022, 21.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Preisübergabe im Stadttheater Olten (von links): Jürg Ritz, CEO der Baloise Bank, Jodok Reinhardt und Patrick Wittwer (beide Librec AG) sowie Stiftungsratspräsident Jürg Liechti. Bruno Kissling

Preise kommen und gehen. Das gilt erst recht für Innovationspreise, die naturgemäss mit dem Zeitgeist segeln müssen. Ein wenig anders ist das beim InnoPrix. Dass er gemeinhin als Vorzeigepreis der Solothurner Wirtschaft bezeichnet wird, dürfte nicht nur mit der Dotierung von 25'000 Franken oder der hochkarätigen Jury zu erklären sein.

Sondern auch mit seiner Beständigkeit: Den InnoPrix gibt es seit über 30 Jahren. Verliehen wird er von der Stiftung der Baloise Bank zur Förderung der solothurnischen Wirtschaft.

Dieses Jahr geht der Preis an ein Unternehmen, das schon mit anderen, national ausstrahlenden Auszeichnungen bedacht worden ist – und sich einigermassen selbstbewusst als «award-winning Company» bezeichnet: Die Librec AG mit Sitz in Biberist bekommt den InnoPrix 2022.

Welchen Wert hat ein regional verankerter Preis vor diesem Hintergrund überhaupt noch? Man sei auf den InnoPrix «wirklich besonders stolz», sagte Librec-CEO Jodok Reinhardt am Rande der Preisverleihung, die am Mittwochabend zahlreiche Gäste ins Stadttheater Olten zog:

«Denn im Kanton Solothurn fühlten wir uns von Anfang an bestens aufgenommen.»

Ab Mitte 2024 will Librec in einer Recyclinganlage im Biberister Papieri-Areal die Batterien von E-Autos wiederverwerten, Gleiches gilt für andere Antriebsbatterien. Der Name Librec steht für «Lithium-Battery-Recycling». Mit neuen Technologien will das Start-up von allen Materialien, die in einer Batterie stecken, jeweils über 90 Prozent zurückgewinnen.

Diese Rückgewinnungsrate zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit höchsten. Seine Technologien hat Librec zusammen mit Partnern ausgetüftelt, die Feinheiten fallen teilweise unter das Firmengeheimnis.

Ziel ist eine schweizerische Branchenlösung für das Recycling. Die Batterien sollen regelrecht «ausgeschlachtet» werden, so hat es der «Blick» einmal auf den Punkt gebracht. In Biberist werden die Batterien künftig demontiert und rezykliert oder für ein zweites Leben aufbereitet.

Das Team von Librec versammelt sich mit Baloise-Bank-CEO Jürg Ritz (ganz links) und Stiftungsratspräsident Jürg Liechti (ganz rechts) auf der Bühne des Stadttheaters. Bruno Kissling

Die Verkaufszahlen von E-Autos sowie von Hybriden mit Batterie steigen. Irgendeinmal jedoch werden die Batterien nicht mehr benötigt – dann kommt Librec ins Spiel. Finanzieren möchte die Firma ihr Entsorgungssystem unter anderem durch den Verkauf der Rohstoffe und mittels eines Beitrags beim Kauf von E-Fahrzeugen.

Firma will auch im Ausland Anteile erobern

Wenn Jodok Reinhardt über Librec spricht, dann blitzen seine Augen. Der Umweltwissenschafter, der aus Solothurn stammt, erzählt begeistert von «recht komplexen Auftrennverfahren» oder von der sogenannten Schwarzmasse, aus der sich wieder neue Batterien herstellen lassen.

Ob sich Librec im Markt durchsetzen kann, ist noch offen. Die Verantwortlichen wollen einen ordentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten – diesen Anspruch unterstrichen sie auch an der Preisverleihung. Das Papieri-Areal, dort also, wo einst der grösste Papierkonzern des Landes wirkte, möchten sie zum «Zentrum der Schweizer Elektromobilität» machen.

Danach peile man eine «grössere Zukunft auch im Ausland» an, wie es Reinhardt formulierte. Wer gross werden will, darf nicht klein denken – so könnte man das auch umschreiben.

Auf dem Papieri-Areal in Biberist sollen schon bald Batterien von Elektroautos recycelt werden. zvg

Laut den InnoPrix-Verantwortlichen erfüllt Librec die Vergabekriterien durchwegs. Jürg Liechti, Präsident des Stiftungsrats und damit der Jury, nannte das Vorhaben der Firma ein «richtiges Ausnahmeprojekt». Die Pläne von Librec seien «ein Schlüssel, damit unsere Welt auf die richtige Schiene kommt», begründete Liechti, warum die Firma unter den zahlreichen Bewerbern das Rennen machte. Der Weg zum Preis führte über ein zweistufiges Verfahren und eine Präsentation. Jürg Liechti bilanzierte:

«Viele reden gern von der Kreislaufwirtschaft. Librec betreibt diese wirklich.»

Überdies würden hochwertige Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Biberists Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann stieg daraufhin spontan auf die Bühne, griff nach dem Mikrofon und drückte seine Freude aus, dass sich Librec in seiner Gemeinde angesiedelt hat.

Der Preis bekommt einen neuen Namen

Der InnoPrix geht statutengemäss an Projekte, die dem hiesigen Wirtschaftsraum «nachhaltige Impulse» verleihen sollen. Die Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss verwies darauf, wie wichtig Nachhaltigkeit im engeren Sinne in einem Innovationsprozess sei. «Bei einem Produkt, das heute entwickelt wird, muss man an die kommenden Generationen denken», sagte sie.

Ach ja: Offiziell heisst der InnoPrix noch immer InnoPrix SoBa. Doch die Baloise Bank streicht das «SoBa» – und damit den Solothurn-Bezug – bekanntlich aus ihrem Namen. Deshalb gab Bankchef Jürg Ritz, der zugleich Geschäftsführer der Stiftung ist, an diesem Abend bekannt: Der Preis wird fortan schlicht «InnoPrix SO» heissen. «Er bekommt somit eigentlich noch mehr Solothurn.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen