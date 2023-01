Covid-Zusatzstellen sollen Ende April im Kanton verschwinden

Innendepartement Pandemiebewältigung: Ende April sollen die letzten Covid-Spezialstellen im Kanton Solothurn verschwinden Gegen 200 Millionen Franken dürfte die Covid-19-Bewältigung den Kanton gekostet haben, wie aktuelle Zahlen zeigen. Ein Teil davon: befristet geschaffene Stellen. Diese sollen nun Ende April definitiv verschwinden. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 13.01.2023, 13.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solothurner Corona-Sensibilisierungskampagne. zvg

Es war ein riesiger Apparat, der innert kurzer Zeit hochgefahren werden musste, um die Covid-19-Pandemie zu bewältigen: fürs Impfen, fürs Contact Tracing, für die Abrechnung von Wirtschaftshilfen. Beim Kanton wurden innert kurzer Zeit Dutzende Stellen geschaffen. Besonders betroffen: das Gesundheitsamt. Dort sorgte insbesondere der Stellenausbau von Regierungsrätin Susanne Schaffner für Diskussionen: Sie baute im Bereich Kommunikation ihren Departementsstab aus – auch für die Zeit nach der Pandemie.

Während die Pandemie inzwischen grossteils aus dem Alltag verschwunden ist, sind noch nicht alle Stellen in der Verwaltung verschwunden. Noch 18,9 – befristet geschaffene – Vollzeitstellen befassen sich aktuell im Gesundheitsamt mit der Pandemie, wie das Innendepartement auf Anfrage mitteilt.

Allerdings ist nun ein konkretes Datum absehbar: Ende April sollen alle befristet geschaffenen Stellen aufgehoben werden, wie es aus dem Departement Schaffner heisst. Konkret laufen am 30. April 2023 die Verträge aus. Ab Mai dann sollen die «Regelstrukturen» des Departements die noch anstehenden Aufgaben übernehmen.

Wofür braucht es die Stellen noch?

Aktuell ist man bereits daran, den Betrieb herunterzufahren. In dieser Woche sind die Testzentren in Solothurn und Olten abgebaut worden. Im März sollen die Impfzentren in Olten und Selzach geschlossen werden. Noch anstehende Arbeiten sind etwa die Datenbereinigung beim Contact Tracing und die Abrechnungen 2022 für die repetitiven Tests in den Altersheimen.

Weiter werden Akten für das Staatsarchiv abgelegt und es wird geplant, wo sich Personen nach Schliessung der Impfzentren noch impfen lassen können. Im Sommer soll dann ein Schlussbericht über die Pandemiebewältigung erscheinen.

Insgesamt gegen 200 Millionen Franken Kosten

Der Kanton weist für 2020 und 2021 Kosten von mehr als 175 Millionen Franken aus, die «eindeutig der Covid-19-Pandemie zugeordnet werden konnten». Davon entfielen auf das Innendepartement fast 93 Millionen Franken, inklusive Abgeltungen für Ertragsausfälle an die Spitäler. Für 2022 liegen die Zahlen noch nicht definitiv vor. «Wir gehen aktuell von unter 10 Millionen Franken aus», schreibt das Departement.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen