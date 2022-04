«Jetz si mir draa» Roger Siegenthaler erklärt sein Doppel-Nein zur Steuersenkungs-Initiative: «Die ‹alte› Regierung hat versagt» VSEG-Präsident Roger Siegenthaler spricht im Interview darüber, warum er den Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative nicht unterstützen kann. Interview: Urs Moser Jetzt kommentieren 13.04.2022, 14.30 Uhr

Er ist nicht gegen Steuerentlastungen, hält die im Parlament durchgeboxte Lösung aber für untauglich: Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbands. Hanspeter Bärtschi

Die Lage ist etwas unübersichtlich, sind Sie nun eigentlich für oder gegen den Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative?

Roger Siegenthaler: Ich persönlich lehne die Initiative «Jetz si mir draa» ganz entschieden, aber auch den Gegenvorschlag ab. Ich bin überzeugt, dass etwas Besseres herausgekommen wäre, wenn man für die Erarbeitung des Gegenvorschlags mit den Gemeindevertretern zusammengesessen wäre. Das ist auch die Haltung, die aus der doppelten Nein-Parole des Einwohnergemeindeverbands zum Ausdruck kommt.

Am Schluss schien der Vorstand des Einwohnergemeindeverbandes doch aber mit dem Gegenvorschlag leben zu können.

Jein. Wir haben zwar noch einmal mit der Regierung über die Möglichkeiten zur Abfederung der Steuerausfälle bei den Gemeinden durch den Kanton diskutiert, aber der Regierungsrat konnte ja nichts versprechen. Insofern blieb es also bei einem unbefriedigenden Resultat. Am Tisch sassen dabei aber Gemeindepräsidenten, die auch im Kantonsrat sind und die in Aussicht gestellten Abfederungen über den Finanzausgleich in ihren Fraktionen vertreten hätten. So hätte der Vorstand der Generalversammlung des Einwohnergemeindeverbands ein Ja zum Gegenvorschlag empfehlen können.

Dass es beim doppelten Nein blieb, war also ein Betriebsunfall?

Überhaupt nicht, die Lösung hat einfach bis zum Schluss nicht überzeugt. In vielen Gemeinderäten waren die Meinungen längst gemacht und konnten durch einigermassen vage Zugeständnisse erst am Vorabend der Generalversammlung des Einwohnergemeindeverbands nicht mehr umgestossen werden.

Was hat man in letzter Minute noch erreicht? Offenbar zu wenig.

Der Regierungsrat erklärte sich bereit, auf unsere Forderungen nach einer Abfederung der Ausfälle über den Finanzausgleich beziehungsweise höhere Schülerpauschalen einzutreten. Aber letztlich ist das auch nur ein Lippenbekenntnis.

Sie hätten eine konkrete Zahl gebraucht?

Genau. Man hätte klar kommunizieren können, dass zwar letztlich der Kantonsrat wird entscheiden müssen, man aber konkret von 20 bis 25 Millionen spricht. So wurde das in der Sitzung mit Finanzdirektor Hodel und Volkswirtschaftsdirektorin Wyss auch diskutiert, an der Vertreter aus allen im VSEG-Vorstand vertretenen Kantonsratsfraktionen dabei waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit einer solchen klaren Kommunikation zur Unterstützung des Gegenvorschlags gekommen wäre.

Sie erwarten also, dass der Kanton die Steuerausfälle der Gemeinden praktisch vollumfänglich ausgleicht?

Nicht vollumfänglich. Die Gemeinden hätten so immer noch Ausfälle von rund 10 Millionen zu tragen, aber das wäre auch verkraftbar.

Der heutige Finanzdirektor war bis zu seiner Wahl ja ihr Vizepräsident beim Einwohnergemeindeverband. Aber sogar er sagt, die Anspruchshaltung der Gemeinden sei allmählich übertrieben.

Erstens: Der Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative wurde noch unter der «alten» Regierung ausgearbeitet. Und sie hat dabei versagt, indem sie die Gemeinden nicht an den Tisch holte. In die Steuerhoheit der Gemeinden einzugreifen, ohne sie zu konsultieren, das ist einfach inakzeptabel. Mit dem neuen Finanzdirektor ist nun der Gesamtregierungsrat zumindest mit uns ins Gespräch gekommen. Zweitens: Ja, auch Peter Hodel hat den Rollenwechsel sehr schnell vollzogen. Er führt jetzt immer die wegfallenden 20 Millionen Gemeindebeteiligung an der Sonderpädagogik ins Feld. Die volle Übernahme der Sonderschulkosten durch den Kanton wurde aber im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform beschlossen. Das jetzt noch einmal als Entlastung für die Gemeinden zu verkaufen, geht gar nicht.

Die Rede ist aber von Kosten-Verlagerungen von den Gemeinden zum Kanton in den letzten Jahren im Umfang von insgesamt 40 Millionen.

Und was passiert im Gegenzug? Sprachförderung, Schuldenberatung, Freiwilligenarbeit, Informatik-Infrastruktur für die Schulen. Alles wichtige Aufgaben. Aber der Kantonsrat beschliesst und die Gemeinden dürfen bezahlen. Oder nehmen wir das Sozialhilfewesen: Als wir mit den Sozialregionen gestartet sind, lagen wir bei einem Volumen von rund 30 Millionen, heute sind wir bei 100 Millionen. Da muss ein Ausgleich stattfinden. Ich sage nicht, dass es keine Gemeinde gibt, wo die Aufgaben effizienter organisiert werden könnten. Aber bei den Gemeinden haben wir jedenfalls den Steuerwettbewerb. Und da finden wir schon, dass man bei Steuererleichterungen auf kantonaler Ebene auch mal beim Kanton genauer hinschauen müsste, wo es Potenzial für die Kompensation der Ausfälle gibt.

Dass auf die Unternehmenssteuerreform auch eine Entlastung der natürlichen Personen insbesondere in den unteren Einkommensklassen folgen muss ...

... ist absolut unbestritten, das war ein politisches Versprechen, das es einzuhalten gilt.

Eben. Also wie hätte denn nun eine gute Lösung als Gegenvorschlag zur Steuersenkungs-Initiative aussehen müssen?

Es müsste gelingen, Geld «aus dem System» zu nehmen. Der Kanton hat letztes Jahr wieder einen Überschuss von 82,5 Millionen erzielt, aber eine schwarze Null würde ja eigentlich reichen. Ich spreche gar nicht von Sparpotenzial, aber der Kanton hat ganz sicher Optimierungspotenzial. Es fehlt ein vernetztes Denken. Ich höre zum Beispiel aus der Gerichtsorganisation selber, dass dort ein effizienteres Arbeiten möglich wäre. Aber wegen der Gewaltenteilung darf niemand die Abläufe bei den Gerichten unter die Lupe nehmen und hinterfragen. Das halte ich für falsch, so bleibt eben zu viel Geld im System.

Wie auch immer heisst das also, dass der Kanton alleine die Ausfälle aus Steuererleichterungen tragen müsste?

Im Prinzip ja. Wie gesagt behaupte ich nicht, dass es in den Gemeinden kein Potenzial zur Effizienzsteigerung gibt. Ich würde sogar behaupten, dass dies bei rund der Hälfte der Gemeinden der Fall ist. Aber hier haben es zumindest die Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort in der Hand, über die Genehmigung des Steuerfusses Gegensteuer zu geben. So wie der Gegenvorschlag nun daherkommt, trifft er aber auch die Gemeinden, die «fit» sind. Und das sollte nicht sein, das ist nicht fair. Auch die Initianten von «Jetz si mir draa» sprechen ja nicht primär die Steuerfüsse in den Gemeinden an, sondern die im schweizerischen Vergleich überdurchschnittliche kantonale Steuerbelastung.

Wir hatten es angesprochen, eine Steuererleichterung ist versprochene Sache. Wie soll es bei einem doppelten Nein am 15. Mai weiter gehen?

Eine versprochene Sache, genau. Das Thema lässt sich deshalb auch nicht auf die lange Bank schieben. Es ist davon auszugehen, dass bei einem doppelten Nein eine neue Steuersenkungs-Initiative lanciert würde und wir in zwei Jahren wieder die gleiche Diskussion führen. Darum bin ich der Meinung, dass sofort nach der Abstimmung ein runder Tisch mit der Regierung, den Gemeinden und den «Jetz si mir draa»-Initianten einberufen werden müsste, um über eine neue, für alle Seiten akzeptable Lösung zu verhandeln. Eine solche wäre auch machbar.

Noch einmal die Frage: Steuersenkung ohne Steuerausfälle geht nun einmal nicht. Soll sie wirklich der Kanton allein tragen müssen?

Die Gemeinden wären sicher bereit, einen Beitrag zu leisten, aber nicht im Umfang von 30 Millionen. Es muss wie bei der Unternehmenssteuerreform ein Ausgleich geschaffen werden, um die Ausfälle dort abzufedern, wo sie wirklich schlicht nicht verkraftbar wären. Ich bin überzeugt, dass eine solche Lösung zu finden ist, die Gemeinden waren untereinander noch immer solidarisch.

Und was ist, wenn die Initiative angenommen wird?

Dann hätten wir den Scherbenhaufen. Zugegebenermassen hätte dann auch der Kanton die Mittel nicht, um die Folgen abzufedern. Alle Gemeinden, auch jene, die sich den Gegenvorschlag vielleicht noch hätten leisten können, müssten den Steuerfuss erhöhen oder massiv Leistungen abbauen. In «meiner» Gemeinde Lüterkofen liefe es auf eine Steuererhöhung um 15 bis 18 Prozentpunkte heraus. Für die Steuerpflichtigen ein Nullsummenspiel, das keinen Sinn macht. Deshalb hätten wir ja gerne noch einmal eine breitere Diskussion geführt. Es bestand auch gar kein Zeitdruck, die Vorlage bereits in der Januarsession des Kantonsrats zu verabschieden und im Mai zur Abstimmung zu bringen.

Der Kantonsrat wollte das Geschäft aber, auch mit den Stimmen vieler Gemeindevertreter, unbedingt unter Dach bringen. Hat man sich da über den Tisch ziehen lassen?

Ja, diese Aussage würde ich tatsächlich unterschreiben. Ich stelle fest, dass Geschäfte im Parlament oft von einigen wenigen Meinungsmachern gesteuert werden. Viele Parlamentsmitglieder haben gar nicht die Zeit und verfügen auch nicht immer über alle Informationen, um sich so detailliert über Vorlagen zu informieren, wie wir das im Einwohnergemeindeverband tun, wenn sie spezifisch die Gemeinden betreffen.

