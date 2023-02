Kantonsarzt Kanton Solothurn: Vorwürfe gegen Samuel Iff

Der 44-jährige Samuel Iff verfügt über einen beachtlichen Palmarès. Er war nach seinem Studium an verschiedenen Spitälern tätig, forschte in Australien zu Ernährung und Nierenschädigung, erlangte am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern den Facharzt in Public Health und im Rahmen seiner Tätigkeit für das Seco den Facharzt für Arbeitsmedizin. Er ist auch im Vorstand der schweizerischen Gesellschaft der Fachärzte für Prävention und Public Health und der Gesellschaft für Arbeitsmedizin.