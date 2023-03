Hündin verstorben: Strafanzeige gegen Solothurner Tierklinik

Infektion der Lunge Hündin stirbt kurz nach Operation, Besitzerin zeigt Solothurner Tierklinik an: War es Tierquälerei? Wurde bei der Operation einer Hündin gepfuscht, sodass diese wenig später verstarb? Diesen Eindruck hatte die Besitzerin der Hündin, weshalb sie die Tierklinik anzeigte. Nun beschäftigte der Fall das Solothurner Obergericht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 05.03.2023, 12.00 Uhr

Blick in den Operationssaal einer Tierklinik (Symbolbild). Bild: Dominik Wunderli

Es begann mit einer kleinen entzündeten Stelle oberhalb des Eckzahns der Hündin. Kein Grund zur Beunruhigung, meinte die Tierärztin, trotzdem solle sicherheitshalber die Zahnspezialistin konsultiert werden.

Da diese gerade in den Ferien war, ging die Besitzerin mit ihrer Hündin in eine Tierklinik. Die Diagnose des Facharzts: Verdacht auf Krebsgeschwür, es müssten zwei Zähne gezogen und ein Teil des Kieferknochens rausoperiert werden.

Doch war es tatsächlich so schlimm? Oder wurde der Frau, im Gegenteil, bewusst Angst gemacht, sodass sie einer sofortigen Operation zustimmte? Auf diesen Standpunkt stellte sich zumindest die Besitzerin, deswegen ging sie nun sogar bis vor Obergericht. Vermutlich hatte Letzteres auch damit zu tun, dass alles, was auf die Diagnose folgte, äusserst unglücklich war.

Fieber und Atemnot

Die Operation sei gut verlaufen, wurde der Frau beschieden. Das Problem sei viel weniger schlimm gewesen, als es den Anschein gehabt habe. Sie konnte die Hündin mit nach Hause nehmen.

Gegen Mitternacht wurde das Tier unruhig. Die Frau verabreichte, wie von der Klinik angewiesen, Schmerzmittel. In den frühen Morgenstunden verschlechterte sich der Zustand weiter. Die Hündin bekam Fieber und Atemschwierigkeiten. Um halb sieben rief die Besitzerin beim Notfalldienst der Tierklinik an. Ihr wurde beschieden, zu den regulären Öffnungszeiten, also ab 8 Uhr, vorbeizukommen.

Als sie dort ankam, war der Zustand der Hündin bereits kritisch. Die Lunge füllte sich mit Flüssigkeit, das Tier musste in die Notfallstation einer anderen Klinik überwiesen werden.

Die Diagnose dort: Aspirationspneumonie. Eine Infektion der Lunge, ausgelöst durch das Einatmen von Substanzen, sei es aus dem Mund, sei es aus dem Magen. Wenig später starb das Tier.

Für die Besitzerin war klar: Schuld war die Operation, bei der Anästhesie sei gepfuscht worden. Dies, zusammen mit der Tatsache, dass sie ihr Tier nicht bereits um halb sieben in den Notfall bringen konnte, führte dazu, dass sie Strafanzeigen gegen zwei Mitarbeiter der Tierklinik einreichte. Wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung. Das körperliche und psychische Leiden müsse geklärt werden, welches die Hündin über sich ergehen lassen musste.

Keine bösen Absichten unterstellt

Sie unterstelle der Tierklinik keine bösen Absichten, sondern grobe Fahrlässigkeit. So etwas müsse eine absolute Ausnahme bleiben und dürfe sich nicht wiederholen. Auch darum habe sie dieses Verfahren überhaupt erst aufgenommen, aus Liebe zu Tieren.

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, nachdem sie sich die Akten angeschaut hatte. Es sei kein strafrechtlich relevantes Verhalten erkennbar. Das wollte die Frau nicht akzeptieren. Von der Beschwerdekammer des Obergerichts forderte sie, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnimmt. Doch auch dort ist die Frau nun abgeblitzt.

Verschiedene Argumente führt das Obergericht ins Feld. Zum einen ist da die Sachbeschädigung. Die Hundebesitzerin hat selbst gesagt, dass sie der Klinik keinen Vorsatz, sondern Fahrlässigkeit vorwirft. Fahrlässige Sachbeschädigung ist allerdings straflos. Damit ist dieser Punkt vom Tisch.

Keine abschliessenden Antworten im Bericht

Und die Tierquälerei? Hier wird das Gericht ausführlicher. Die Tierklinik, in welche die Hündin am Morgen notfallmässig verlegt wurde, hat einen Bericht verfasst. Aufgrund der Unterlagen hatte sie zu beurteilen, ob die erste Klinik, die die Operation durchgeführt hat, etwas falsch gemacht hat. Und wie es bei Beurteilungen einzig auf Basis von Akten oftmals ist: So klar ist die Sache selten.

Wurde bei der Operation, konkret bei der Anästhesie, gepfuscht? Da man nicht in den Eingriff involviert war, sei dies schwierig zu beurteilen, heisst es im Bericht. Aufgrund der vorliegenden Daten seien zumindest «keine offensichtlichen medizinischen Fehler» erkennbar.

Und hätte die Hündin gerettet werden können, wenn die Besitzerin sie früher in die Klinik hätte bringen können? Auch das lasse sich nicht abschliessend beurteilen. Eine Aspirationspneumonie könne im schlimmsten Fall in wenigen Stunden zu einem Lungenversagen führen. Wenn der Prozess erst im Gang sei, lasse er sich schwer therapeutisch beeinflussen. Es sei durchaus möglich, dass die Hündin trotz frühzeitiger, aggressiver Therapie nicht überlebt hätte.

Die Beschwerde wird abgewiesen

Dazu komme, dass die Mitarbeiterin, die der Besitzerin sagte, sie solle erst um 8 Uhr vorbeikommen, aufgrund des Telefongespräches offenbar nicht den Eindruck hatte, dass es sich um einen akuten Notfall handle.

Alles in allem kommt das Obergericht zum Schluss: «Es ist verständlich, dass der Tod der Hündin respektive die Umstände, die zu deren Tod geführt haben, die Beschwerdeführerin und ihre Familie stark getroffen haben.» Aber: In einem Gerichtsverfahren sei mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Freispruch zu erwarten. Darum sei nicht zu beanstanden, dass die Strafuntersuchung eingestellt worden ist. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.