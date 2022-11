Industrie Wenn sich ein fast 200-jähriger Industriekoloss neu erfindet: Wie die Von Roll von Breitenbach aus zu neuer Stärke finden will Die Zukunft liegt in den erneuerbaren Energien und der E-Mobilität. Davon will auch die Von Roll profitieren – nachdem man zuvor teils gigantische Verluste einfuhr. Doch neue Entwicklungen, die insbesondere auch von Breitenbach aus gingen, machen Hoffnung. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.11.2022, 11.50 Uhr

Der Blick von oben auf die Von-Roll-Gebäude an der Grenze zwischen den Gemeinden Breitenbach und Büsserach. Die Von Roll hat sich in den letzten Jahrzehnten zurückgezogen und nutzt heute nur noch die beiden Gebäude ganz rechts. In der grossen Halle davor baut die Marry Jane AG CBD-Hanf an. Benjamin Wieland

Ein Start-up mit fast 200-jähriger Geschichte – tönt verrückt, oder? Das ist es auch. Und zugleich treffend. Christian Hennerkes sagt: «Eigentlich sind wir ein Start-up in einem der ältesten Industrieunternehmen der Schweiz.» Der Deutsche ist seit 2016 Geschäftsführer, Verwaltungsratsmitglied und selbst Aktionär der Von Roll Holding AG.

Seit Jahren schrieb das einstige Vorzeigeunternehmen da schon Millionenverluste. Alleine 2016 war es ein Minus von 20 Millionen Franken, im Jahr davor machte die Von Roll gar 25 Millionen retour. Insgesamt haben sich zwischen 2009 und 2020 über 300 Millionen an Verlusten angehäuft, wie die NZZ unlängst schrieb. Ein bisschen Wagemut war auch bei Hennerkes dabei, als er einwilligte, die Führung dieses Industrie-Urgesteins zu übernehmen.

Geschäftsführer Christian Hennerkes (links) und Finanzchef Artur Lust (rechts) im Gespräch mit einem Von-Roll-Mitarbeiter. zvg

Die Herausforderung hat ihn gereizt. Ein Privileg nennt er es auch, dass man ihn und seinen Weggefährten in diesem Abenteuer, Finanzchef Artur Lust, mit der Aufgabe betraut hat, den taumelnden Koloss vor dem endgültigen Fall zu bewahren. Und so gründeten die beiden deutschen Manager 2017 eine WG in Breitenbach. Ihre Familien liessen sie in Stuttgart respektive Düsseldorf zurück. Zeit für ihre Liebsten hätten sie in der Schweiz sowieso kaum gehabt.

Historische Verankerung der Von Roll im Kanton Solothurn

Sie mussten ein Urgestein neuerfinden. Angefangen hat alles 1823 in Solothurn mit der Gründung der Gesellschaft der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke, eine der ersten Aktiengesellschaften des Landes. Hochöfen in Gänsbrunnen und Balsthal, ein Gusswerk in der Klus, ein Walzwerk in Gerlafingen: Die Gründer Ludwig von Roll und Peter von Glutz brachten die Schwerindustrie in den Kanton Solothurn, der bis heute zu den am stärksten industrialisierten Kantonen der Schweiz zählt.

Ab 1850 beschleunigte der Eisenbahnbau das Wachstum. Anfang des 20. Jahrhunderts dominierte das Unternehmen die Schweizer Industrie, ihre Ingenieure setzten weltweit Massstäbe. Es kamen zahlreiche weitere Geschäftsfelder hinzu. Unter anderem das Seilbahngeschäft. 1956 baute man die Gondelbahn im Disneyland und wenig später wurde der Name des Unternehmens in Von Roll abgekürzt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass man längst nicht mehr nur mit Eisen werkte und handelte.

Der Niedergang: Von 2,5 Milliarden auf unter 250 Millionen Umsatz

Die Von Roll war da längst ein Weltkonzern. Schon die Ölkrise setzte dem Industriekoloss schwer zu, aber er zog noch einmal den Kopf aus der Schlinge. 1990, zwei Jahre nach dem Kauf der Isola-Werke in Breitenbach, setzte das Unternehmen noch 2,5 Milliarden Franken pro Jahr um.

Dann kam der Niedergang. Das Stahlgeschäft wurde abgestossen, genauso wie das Seilbahnen-Business (an Doppelmayr) und zahlreiche weitere Geschäftsfelder. Als August von Finck 2007 erst mit einer Minderheitsbeteiligung einstieg und im Folgejahr die Aktienmehrheit übernahm, war der Umsatz auf knapp 500 Millionen Franken zusammengeschrumpft.

Nicht einmal mehr die Hälfte davon setzte Von Roll 2021 um, rund 220 Millionen waren es. Es wären wohl fast 230 Millionen geworden, hätte es in Breitenbach nicht gebrannt. Trotz dieses Rückschlags sagt Finanzchef Lust heute: «Wir haben uns ein Fundament geschaffen, von dem aus wir wieder freier agieren können.»

Der grosse Umbau und der Weg zurück in die Gewinnzone

Seit Hennerkes und Lust übernommen haben, hat sich vieles verändert in Breitenbach. Es ist ein grosses Umbauprojekt. Von einst 17 Werken (2016) sind heute noch 12 im Besitz der Von Roll. Der Umsatz ist entsprechend von knapp 330 Millionen um rund einen Drittel zurückgegangen, genauso wie die Belegschaft von 1600 auf keine 1000 geschrumpft ist.

Trotzdem hat sich vieles zum Guten gewandelt, sagt der Geschäftsführer. Sie hätten das Durchschnittsalter der Belegschaft von deutlich über 50 Jahren auf deutlich darunter gesenkt. Statt teure Headhunter ist es nun das neu aufgebaute, interne Recruiting-Team, das Talente für die Von Roll zu gewinnen versucht.

So hat man nicht nur Studienabgänger mit schnellen Aufstiegsmöglichkeiten – wie bei einem Start-up – für sich gewinnen, sondern auch gute Leute der Konkurrenz (Ems oder Solvay) abwerben können.

Und während 2016 weniger als die Hälfte der 17 Werke profitabel waren, schreiben heute alle Werke Gewinne. Zuletzt hat die Von Roll 2020 zwei seit Jahren defizitäre Werke im französischen Delle, unweit der Schweizer Grenze, verkauft und die entsprechenden Gesellschaften in die Insolvenz geführt. Ohne Pandemie wäre das aufgrund der rigiden französischen Gesetzgebung kaum denkbar gewesen.

Der nördliche Teil des Isola-Areals wurde verkauft. Darauf befindet sich auch die grösste Indoor-CBD-Plantage Europas der Firma Marry Jane (ganz unten im Bildabschnitt). Steiner AG/Rob Lewis

Corona und ein Buchverlust aus dem Verkauf der Werke in Delle haben im ersten Coronajahr noch zu einem stattlichen Verlust von 17 Millionen Franken (Ebit) geführt. 2021 aber resultierte ein Betriebsgewinn von 22 Millionen, wie Finanzchef Lust betont. Auch wenn rund ein Drittel (6,8 Millionen Franken) davon auf den Verkauf eines Grossteils des Isola-Areals an die Zürcher Steiner Invest zurückgeht.

Breitenbach ist wichtig, aber die Schweiz hat ihren Sonderstatus verloren

Für rund 25 Millionen Franken verkaufte er 110’000 von insgesamt 180’000 Quadratmetern des Isola-Areals. Praktisch das gesamte Land, das sich auf Breitenbacher Boden befindet. In den nächsten Jahren sollen dort nun um die 600 Wohnungen entstehen. Und während einst über 2000 Menschen auf dem Areal arbeiteten, beschäftigt die Von Roll heute gerade einmal noch 200 Mitarbeitende. Vorwiegend auf Büsseracher Boden.

Die Von Roll will zwar in den kommenden Jahren wieder wachsen, aber höchstens im kleinen Rahmen in der Schweiz. CEO Hennerkes sagt: «Die Schweiz wurde lange bevorzugt behandelt, aber wir sind ein weltweites Unternehmen, da wäre Protektionismus fehl am Platz.» Zugleich betont er, wie wichtig der Hauptsitz bleiben wird. Hier ist die Gruppenverwaltung angesiedelt sowie ein wichtiger Teil der Forschung und Entwicklung.

In einem eigenen Werk in Brasilien baut Von Roll den Glimmer ab, der die nötigen Isolationseigenschaften hat, um im Hochvoltbereich, also zum Beispiel bei Generatoren oder in Windrädern, zum Einsatz zu kommen. Seit über 30 Jahren betreibt Von Roll in Brasilien eine eigene Glimmer-Mine. zvg

Wenn sich der Umbau der letzten Jahre und die getätigten Investitionen auszahlen, dann profitiert auch der Standort Breitenbach/Büsserach. Noch macht man mehr als die Hälfte des Umsatzes mit den Isolationsbändern, die unter anderem hier gefertigt werden. Mit Glimmer aus dem eigenen Abbau in Brasilien. Die Isolationen kommen überall dort zum Einsatz, wo Ströme nicht unkontrolliert fliessen sollen. Zum Beispiel in Windkraftwerken.

Neue Entwicklungen und zukunftsträchtige Geschäftsfelder

Das grösste Wachstumspotenzial aber sieht der CEO in den Geschäftsfeldern Spezialharze und Vergussmassen (etwas über 20 Prozent des Umsatzes) sowie bei den Verbundwerkstoffen (rund 25 Prozent des Umsatzes). Erstere werden nicht nur benötigt, um die Elektronik vor Staub zu schützen, sondern werden zur Fixierung der einzelnen Batteriezellen und zur Wärmeableitung in Batterien von Elektroautos eingesetzt. Und mit neuen Entwicklungen im Bereich der Verbundwerkstoffe will Von Roll die Luftfahrt erobern.

Genau wie bei einem Start-up aber bleibt vieles vorerst ein Versprechen. Das Potenzial ist da, die Aussichten sind gut und das Kerngeschäft ist saniert und wieder profitabel. Aber etabliert hat sich die Von Roll in den neuen Geschäftsfeldern noch lange nicht.

Die schillernde Familie von Finck: milliardenschwer, ultrakonservativ und sehr verschwiegen

Das Schloss Weinfelden wurde einst von August von Finck, dem Grossvater des heutigen Von-Roll-Verwaltungsrats August François von Finck, gekauft und restauriert. Aus Angst vor der linksradikalen RAF zog er in den 70er-Jahren in die Schweiz. Andrea Stalder

Die Familie von Finck gehört zu den vermögendsten des Landes. Auf rund 8,5 Milliarden Franken schätzte die «Bilanz» letztes Jahr die Besitztümer der deutschen Familie. Vor ziemlich genau einem Jahr starb Familienoberhaupt August von Finck junior nach kurzer Krankheit in London. Im Von-Roll-Verwaltungsrat ist die Familie durch den ältesten Sohn, August François, vertreten. Er ist eines von vier Kindern von August junior und seiner Frau Francine.

Eines der wenigen Bilder des verstorbenen Familienpatrons August junior von Finck und seiner Frau Francine (2008). Imago Stock&people

Seit 2008 gehört der Familie die Mehrheit am Schweizer Industrieunternehmen. Anfang August hat die Familie einen Besitzanteil von knapp über 80 Prozent gemeldet. An der Börse werden also weniger als 20 Prozent der Aktien gehandelt, was das Unternehmen für grosse Investoren uninteressant macht.

Insbesondere August junior von Finck war eine schillerende, wenn auch öffentlichkeitsscheue Person. Mit äusserst konservativen Überzeugungen. So soll er laut gemeinsamen Recherchen des «Spiegels» und der WOZ die Alternative für Deutschland (AfD) mit substanziellen Beiträgen unterstützt haben. Gerüchte, denen der Patron nie widersprach. Wohnsitz des im Alter von 91 Jahren verstorbenen August war das Schloss Weinfelden im Kanton Thurgau.

