Industrie Stahl Gerlafingen kriegt Kurzarbeit bewilligt, obschon es noch gar keine rechtliche Basis gibt dafür Stahl Gerlafingen hat Kurzarbeit beantragt. Ob man diese auch tatsächlich abrechnen kann, ist noch nicht klar. Denn noch gibt es keine entsprechenden Vorgaben von den Bundesbehörden. Politik und Behörden sind gefordert. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in eine ungewisse Zukunft: Das Stahlwerk Gerlafingen hat Kurzarbeit bewilligt bekommen, aber noch ist nicht mal klar, ob es für die rasant gestiegenen Energiepreise überhaupt solche Gelder gibt. Hanspeter Baertschi

Es ist fünf vor zwölf, da macht das Stahlwerk Gerlafingen keinen Hehl draus. Entwickeln sich die Energiepreise so, wie das Unternehmen erwartet, gibt es allein im Oktober 10 Millionen Franken mehr für Strom aus als im ganzen Vorjahr (2021: 35 Millionen Franken). Dann könnte man zwar wohl noch in der Schweiz produzieren, aber kaum jemand wäre bereit, die Preise für das Endprodukt zu bezahlen.

Deshalb hat man zum einen vorsorglich Kurzarbeit für die Monate Oktober bis Dezember beantragt (und bewilligt bekommen). Zum anderen hat man sich mit einem Brief an die Politik gewandt. Schon hätten sich erste Politiker gemeldet, sagt CEO Alain Creteur. Ständerat Roberto Zanetti wird heute von ihm im Stahlwerk empfangen. Er wird ihm dann detaillierte Infos über die Marktmechanismen liefern, die Lage erklären, die Anliegen des Stahlwerks und mögliche Lösungen.

«Noch ist es nicht zu spät, aber wir brauchen Unterstützung, wie das andere Stahlwerke in Europa auch haben», sagt Finanzchef Lukas Stuber. Es gehe darum, zu verhindern, dass sie die Produktion aufgeben müssten, weil sie die Stromrechnung hinterher nicht bezahlen könnten. «Wir gehen davon aus, dass die Endkunden die Preise nicht akzeptieren würden, die wir verlangen müssten», sagt Creteur. Man würde also billig importieren – und in Gerlafingen blieben sie auf ihrem Stahl sitzen.

Stahl Gerlafingen: Auf dem freien Markt, weil sie keine Wahl hatten

In Italien, Spanien, Portugal, Frankreich – überall im europäischen Ausland wird die Stahlindustrie staatlich unterstützt. Mit Preisreduktionen oder -deckelungen, was den Markt entsprechend verzerre. Kurzfristig könnte man sich auch vorstellen, dass man für die Monate Oktober bis März von der CO 2 -Abgabe befreit würde, so schlagen es die Stahlwerk-Betreiber vor. Damit würden die Strompreise nicht noch durch steigende CO 2 -Preise belastet, heisst es.

Den Mechanismen des Marktes ist Stahl Gerlafingen ausgesetzt, weil man sich 2009 dazu entschieden hat, die Energie auf dem freien Markt zu beziehen. Finanzchef Stuber präzisiert: «Wir hatten damals keine Wahl. So tief wie die Margen in unserer Branche sind, hätten wir aufgeben müssen, wenn wir uns nicht für den freien Markt entschieden hätten.»

Preise haben sich verzehnfacht auf dem Spotmarkt

Auf dem freien Markt kaufen Firmen wie Stahl Gerlafingen einen Teil des Energiebedarfs Monate im Voraus, einen Teil kaufen sie auf dem sogenannten Spotmarkt. 2022 sind es rund 60 Prozent des Strom- und Gasbedarfs, den man dort bezieht – wie übrigens schon in den Vorjahren. Allerdings hat sich der Preis auf dem Spotmarkt seit Anfang 2021 schon mehr als verzehnfacht.

Die Anfrage für Kurzarbeit hat man aus Vorsorge eingereicht. Diese wurde bewilligt, allerdings ist noch gar nicht klar, ob Stahl Gerlafingen dann auch tatsächlich Kurzarbeit abrechnen kann. Bei einer Strommangellage wäre die Lage klar, so ­Jonas Motschi, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Aber bei einem Preisanstieg im Energiebereich gibt es keine klaren Weisungen. Motschi: «Da warten wir noch auf genaue Vorgaben des Seco, wie wir mit solchen Anträgen umgehen sollen.»

Kurzarbeitsgesuche dürften bald wieder zunehmen

Noch sind auf dem Amt keine weiteren Anträge für Kurzarbeit aufgrund der Preisexplosion auf den Energiemärkten eingetrudelt. Aber die Situation könnte sich schon bald ändern. Motschi sagt: «Wir bereiten uns organisatorisch auf jeden Fall wieder auf eine Zunahme an Gesuchen vor.» Was mit Sicherheit angebracht ist, beschaffen doch rund 600 Betriebe im Kanton ihren Energiebedarf auf dem freien Markt, wie Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, unlängst schätzte.

Für Probst ist denn auch klar: «Wir fordern, dass die hohen Energiekosten als Grund für Kurzarbeit anerkannt werden.» Zudem fordert er Liquiditätskredite, ähnlich wie man das schon während der Pandemie handhabte. Damit man Unternehmen in dieser aussergewöhnlichen Situation unkompliziert helfen könne.

So oder so: Die Politik ist gefordert. «Wir brauchen endlich eine klare Strategie. Der Strombedarf wird zunehmen, auch wenn wir effizienter werden», sagt Alain Creteur. Schliesslich möchte man auch in Gerlafingen weiter CO 2 reduzieren. Indem man Gas möglichst durch Strom ersetzt. Sofern es denn welchen gibt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen