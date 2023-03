Solothurn: So wirkt der Boom bei E-Autos auf die Autozulieferer

Industrie So wirkt sich der Boom bei den E-Autos auf die Autozulieferer im Kanton Solothurn aus: «Diese Maschinen verschwinden über die nächsten Jahre» Elektro-Autos boomen. Aber in der Region gibt es zahlreiche Autozulieferer, die stark vom Verbrenner-Geschäft abhängen. Diese sind ab 2035 in der EU verboten. Was macht das mit hiesigen Unternehmen? Die Antworten fallen überraschend unterschiedlich aus. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Rolf Bläsi, Geschäftsführer der Aeschlimann AG Décolletages, posiert vor einem Hydromaten made in Utzenstorf. Können sie keine Teile mehr für die Diesel-Hochdruckpumpe von Bosch bauen, braucht es diese Maschinen nicht mehr. Bild: Bruno Kissling

Halle 95, benannt nach dem Ausbaujahr: Es ist die erste eingeschossige Produktionshalle in der Geschichte der 1937 gegründeten Aeschlimann AG Décolletages, einem Industriebetrieb in Lüsslingen, wenige Kilometer von Solothurn entfernt, Hersteller von Präzisionsdrehteilen, Autozulieferer. Hier stehen auf dickem Fundament die ganz schweren Maschinen, neuere Jahrgänge, weniger als 30 Jahre alt logischerweise. Rechts die grossen CNC-Maschinen, die Teile fertigen für die Medtech-Branche, Hydraulik-Unternehmen oder Maschinenbauer, links die Hydromaten von Pfiffner aus Utzenstorf.

Zehn dieser Hydromaten stehen in Lüsslingen aufgereiht. Jährlich produzieren sie zwei Millionen Rohlinge. Bild: Bruno Kissling

Zehn Hydromaten stehen hier in Reih und Glied. 16 und mehr Arbeitsstationen in einer Maschine. Drehen, fräsen, bohren, umformen: Hier können komplexe Teile im Sekundentakt gefertigt werden. Rund um die Uhr fallen fertige Rohlinge in die Plastikbehälter. Sie werden später aufwendig weiterverarbeitet, hier in Lüsslingen, gehont und geschliffen, auf den tausendstel Millimeter genau.

Die Rohlinge werden von Bläsis Leuten nach der Fertigung auf den tausendstel Millimeter genau gehont und geschliffen und dann an Bosch geliefert. Bild: Bruno Kissling

Zu einbaufertigen Drehteilen für die CP4, die vierte Generation von Diesel-Hochdruckpumpen von Bosch, verbaut in praktisch allen Dieselmotoren dieser Welt, auf jeden Fall in jenen der führenden deutschen Autobauer wie Daimler, BMW oder Volkswagen. Mehr als zwei Millionen Stück produzieren sie pro Jahr, wie Geschäftsführer Rolf Bläsi sagt.

Das Verbrennerverbot hängt wie ein Damoklesschwert über der Branche

Rolf Bläsi im Blaumann vor einer der rund 250 Maschinen in seinem Unternehmen. Bild: Bruno Kissling

Bläsi ist seit 34 Jahren im Geschäft tätig, seit 20 Jahren als Geschäftsführer. Aber Hemd und Krawatte zieht er nur ausnahmsweise an – wenn er beispielsweise für die jährlichen Preisverhandlungen mit Bosch nach Stuttgart reist, wie vor rund einem Monat. Bläsi ist ein Mann der Tat, im Geschäftsalltag im Blaumann unterwegs. Er könnte fast jede der rund 250 Maschinen in den Produktionshallen keine 500 Meter südlich der Aare bedienen.

Das technische Wissen sei in seiner Branche zentral, sagt Bläsi. Und: «Im Verlauf der nächsten Jahre werden wir diese Maschinen verkaufen.» Das hat zwar weniger mit Technik zu tun als viel mehr mit Politik. Denn die Tage der Dieselmotoren sind gezählt. Wenigstens in Europa. Wie ein Damoklesschwert hängt das Verbrennerverbot (2035) über der Automobilbranche und damit auch über den Autozulieferern in der Region. Denn Aeschlimann ist kein Einzelfall, aber dazu später mehr.

Für die Elektromotoren ist Schweizer Präzisionsarbeit deutlich weniger gefragt als für die Verbrennermotoren. Bild: Bruno Kissling

2022: Mehr Autos mit alternativem Antrieb verkauft als Verbrenner

In der Schweiz sind die Folgen des Verbrennerverbots schon heute spürbar. Erstmals wurden 2022 mehr Autos mit alternativen Antrieben verkauft als Verbrenner. Zwar ist der Anteil der Elektroautos am Gesamtmarkt noch immer bei bloss knapp 18 Prozent. Aber bereits wurden hierzulande mehr als 40’000 E-Autos verkauft. Tendenz: klar steigend. Allein von 2021 auf 2022 betrug der Zuwachs mehr als 25 Prozent. Randbemerkung: Die restlichen rund 33 Prozent der Fahrzeuge mit alternativem Antrieb waren Hybridfahrzeuge.

Bläsi ist seit Ende der 1980er-Jahre bei Aeschlimann. Als er zum Unternehmen stiess, waren sie 85 Leute, heute sind es rund 150 Mitarbeitende. Aeschlimann ist der grösste Arbeitgeber im Bucheggberg. «Wir sind mit unseren Kunden mitgewachsen – nicht nur mit der Automobilindustrie», sagt Bläsi. Vor allem zwischen 2000 und 2010 war das Wachstum ausgeprägt, was sich auch in der Tatsache widerspiegelt, dass das Unternehmen in diesen Jahren zweimal die Produktion erweiterte.

Gekühlt wird in Lüsslingen mit Öl. Der Duft des Öls liegt in der Luft und ein feiner Ölfilm auf den Böden der Produktionshallen. Bild: Bruno Kissling

Damals, zu Beginn seiner Tätigkeit für Aeschlimann, war die Abhängigkeit von der Automobilindustrie noch viel grösser. Auch heute macht Bläsi mit seinem Unternehmen noch immer rund einen Viertel des Umsatzes als direkter Zulieferer in die Autobranche; indirekt, so schätzt er, dürften es um die 40 Prozent sein. Zu mehr als 90 Prozent gehen diese Drehteile in Dieselfahrzeuge, in allererster Linie zu Bosch.

Wie lange noch sind die Auftragsbücher voll?

Der Markt droht wegzubrechen, auch wenn Bosch sehr viel Geld in die Forschung stecke, wie Bläsi sagt. Der Wasserstoffantrieb könnte die Rettung sein. Käme man da auf einen grünen Zweig, bräuchte es die Teile aus Lüsslingen weiterhin. Aber derzeit stehen die Zeichen klar auf Strom. Während 2022 über 40’000 Elektroautos verkauft wurden, wurden gerade einmal 72 Wasserstoffautos abgesetzt. Bläsi macht sich keine Illusionen: «Was wir für Bosch machen, braucht es künftig wohl nicht mehr.»

Die ältesten Maschinen, die bei Aeschlimann noch in Betrieb sind, sind rund 70 Jahre alt. Bild: Bruno Kissling

Denn ein Elektromotor ist viel weniger komplex als ein Dieselmotor, besteht aus rund zehnmal weniger Einzelteilen, und die müssen vor allem nicht in dem Masse präzis sein wie jene im Dieselmotor. Heisst konkret: «Die Mehrheit dieser Teile wird in Asien hergestellt werden.» Das sei auch der Grund, warum die Automobilhersteller nicht jammerten, so Bläsi: «Elektroautos brauchen weniger Einzelteile, der Logistikaufwand ist tiefer, aber die Preise im Verkauf sind gleich oder gar höher.»

Noch sind die Auftragsbücher voll. Aber spätestens in drei bis fünf Jahren dürfte das Dieselmotoren-Geschäft zurückgehen. Auch wenn ausser Europa noch kein anderer Kontinent ein Verbrennerverbot kennt und gerade in Asien die Nachfrage derzeit noch sehr gross sei. Aber die Vernunft sagt auch hier: Es ist eine Frage der Zeit, bis sich das ändert.

Was tun? Diversifizierung und Investition in neue Maschinen

Die grossen CNC-Maschinen, die in der Halle 95 neben den Hydromaten stehen. Bild: Bruno Kissling

Deswegen ist Bläsi seit Jahren dran, das Kundensegment zu diversifizieren. Die Abhängigkeit von der Autobranche sei ohnehin fast fahrlässig hoch gewesen. Aeschlimann fertigt seit 20 Jahren auch für die Velobranche, für die Medizinaltechnik (Ypsomed gehörte schon als Disetronic zu den Kunden, das heisst seit 1995, und hat an Bedeutung gewonnen), für Hydraulik-Unternehmen, die Uhrenindustrie oder Maschinenbauer. «Für solche Umbrüche wie mit dem Verbrennermotor in Europa ist man nie gewappnet, aber wir müssen uns anpassen», sagt Bläsi.

Auch in E-Autos wird es Teile aus Lüsslingen haben, davon ist Bläsi überzeugt. Im Kurvenlicht zum Beispiel. Oder einem Fensterheber. Jedoch bei weitem nicht mehr so viele wie in einem Dieselauto. Aber der E-Auto-Trend bedeute auch, dass wiederum vieles nicht mehr in Europa, sondern in Asien gemacht werde. Da ist sich Bläsi sicher.

Aus solchen Werkstücken werden die Teile gefräst, gedreht, gebohrt, geschliffen oder gehont. Bild: Bruno Kissling

«Je komplexer ein Teil, desto grösser die Marge und desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass es sonst irgendwo gefertigt werden kann», sagt Bläsi. Darum investiert er in Maschinen, die komplexe Teile fertigen können – und das mit verhältnismässig geringem Umrüstungsaufwand. Diese Maschinen sind in der Regel sogar deutlich weniger teuer als die Hydromaten, die jetzt noch im Sekundentakt Rohlinge für Dieselmotoren ausspucken. Und sie erhöhen die Flexibilität, ermöglichen kleine Serien komplexer Teile. Das ist die Zukunft.

Ende des Verbrenners kommt schleichend

Die Produktionshalle von Häni & Co. in Arch Zvg

Von einem schleichenden Niedergang spricht Urs Steinemann von Häni & Co. in Arch. Ein klassischer Drehteile-Produzent, ganz ähnlich wie Aeschlimann. Man könne derzeit auch noch davon profitieren, dass sich gewisse Drehteile-Hersteller komplett aus dem Automobilsektor zurückzögen, aber dass es abwärtsgeht, sei kein Geheimnis. Aber wenigstens sei das ein langsamer Prozess; einer, der sich über Jahre hinzieht, ihnen die Möglichkeit bietet, gewisse Maschinen noch zu amortisieren.

Urs Steinemann, Finanzchef von Häni & Co. Zvg

Und kein Donnerschlag wie der Dieselskandal 2019. Finanzchef Steinemann: «Das war ein Schock.» Davor arbeiteten rund 125 Leute für Häni & Co., danach waren es noch rund 100. Dabei ist es bis heute geblieben. «Wir mussten Leute entlassen, etwas vom Unschönsten, das man als Unternehmer machen muss», so Steinemann.

Während Häni & Co. zu Spitzenzeiten, vor 15 Jahren, noch über 70 Prozent des Umsatzes in der Automobilindustrie machte, sind es heute noch rund 40 Prozent. Auch hier Tendenz sinkend. Man hat diversifiziert, liefert Teile in die Medtech-Branche, zu Roboterbauern, Automatisierungsanbietern, in die Luft- und Raumfahrt, und sogar in Kaffeemaschinen hat es Teile aus Arch. Und Steinemann sagt: «Es gibt auch bei den Elektrofahrzeugen Möglichkeiten für uns.»

Fit für die Zukunft: Mit modernem Maschinenpark will man die Herausforderungen des Verbrenner-Verbots meistern. Zvg

«Den weggebrochenen Umsatz werden wir niemals ersetzen»

Aber es bleibt eine unverrückbare Tatsache: Es hat in einem Elektromotor nicht nur deutlich weniger Teile, sondern es braucht auch viel weniger hochpräzise Teile, wie sie am Jurasüdfuss gefertigt werden. Man mache derzeit weniger als 5 Prozent des Umsatzes im E-Auto-Bereich. Das Geschäft werde zwar wachsen, da ist sich Steinemann sicher. «Wir sind am einen oder anderen Projekt beteiligt, das jetzt hochgefahren wird», sagt er.

Aber auf das gleiche Niveau wie heute das Geschäft mit der klassischen Autoindustrie wird das E-Auto-Geschäft niemals kommen. Steinemann: «Den Umsatz, der in den letzten drei Jahren weggebrochen ist, werden wir niemals ersetzen.» Aber das dürfe auch gar nicht das Ziel sein, die Abhängigkeit sei ohnehin zu gross gewesen. So soll es nicht noch einmal kommen.

Des einen Leid, des anderen Freud: Schaffner profitiert vom E-Boom

Der Hauptsitz der Schaffner-Gruppe in Luterbach. Bild: zvg

Schon in der alten Welt, der Welt der Verbrennungsmotoren, machte die Schaffner-Gruppe mit Sitz in Luterbach Geschäfte mit der Automobilbranche. Mit Antennen für schlüssellose Zugangssysteme. Aber das Hauptgeschäft von Schaffner sind EMV-Filter, Filter also, die elektromagnetische Störungen verhindern.

Sie waren und sind essenzielles Hilfsmittel in zahlreichen Branchen: im Maschinenbau, der Automation, Life- und Medtech, aber auch in der Elektromobilität. Deswegen an dieser Stelle ein kurzer Exkurs in die Welt der E-Autos. Der Antrieb eines Elektroautos besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten: der Batterie, dem Motor und dem Wechselrichter. In der Batterie wird Gleichstrom gespeichert, der im Wechselrichter zu Wechselstrom umgewandelt wird, mit dem dann der Motor angetrieben wird.

«Automobilbranche wird bei uns zweifellos an Bedeutung gewinnen»

Elektromagnetische Störungen entstehen, wenn der Wechselrichter seine Aufgabe nicht erfüllt. Und sie könnten das Funktionieren anderer elektronischer Komponenten stören, was je nachdem fatale Folgen haben könnte. Werden zum Beispiel bei einem modernen Auto, das über Tempomat und Abstandsmessung verfügt, die Sensoren gestört, die den Abstand zum Fahrzeug vornedran messen, könnte es zu Unfällen kommen.

Marc Aeschlimann, CEO Schaffner Group. Marc Studer

Nun wächst der Markt für E-Fahrzeuge seit einigen Jahren zweistellig. Und Schaffner-CEO Marc Aeschlimann sagt: «Der Automobilbereich wird für uns durch die Elektrifizierung zweifellos an Bedeutung gewinnen. Denn wir sind Weltmarktführer im Bereich EMV-Filter und kein Elektroauto wird ohne solche Filter auskommen. Es kommt also unsere Kernkompetenz zum Tragen.» Und das übrigens auch bei Hybridfahrzeugen, egal ob Plug-in oder nicht, denn einen Elektroantrieb und damit eine potenzielle Störquelle in Form des Wechselrichters haben beide.

Schaffner ist traditionell stark im europäischen Markt verankert. Aber gerade im E-Auto-Bereich sind zahlreiche asiatische Anbieter auf den Markt gedrängt. Aeschlimann sagt: «Für Schaffner ist es wichtig, die richtigen Projekte auszuwählen, um in Zukunft auf den erfolgreichen Plattformen vertreten zu sein.» Heisst konkret: Man ist vorsichtig bei allen Anbietern, die nicht den Schaffner-Standards gerecht werden. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, dass man nicht die Kapazität hätte, alle zu bedienen.

Noch sind es bloss etwa 5 Prozent des Umsatzes – Tendenz stark steigend

«Das Potenzial bei den E-Fahrzeugen ist riesig. Je grösser aber das Potenzial, desto mehr wollen mitmischen», sagt Aeschlimann. Und das, obschon der Anteil an E-Fahrzeugen am globalen Automobilmarkt laut dem Datendienstleister EV Volumes mit rund 10 Millionen (inklusive Hybridfahrzeuge) erst knapp über 10 Prozent ausmacht.

Einblick in die Produktion von Schaffner in Thailand. Marc Studer

2022 machte Schaffner im Automobilbereich rund 20 Prozent des Umsatzes – und das in einem Jahr, das Aeschlimann als «katastrophal für die Autoindustrie» bezeichnet. Dieser Anteil dürfte in den nächsten Jahren wachsen. Denn bisher haben die Elektrofahrzeuge nur knapp einen Drittel zum Umsatz beigesteuert, den Schaffner im Automobilsektor machte (also etwas über 5 Prozent des Gesamtumsatzes). Was auch daran liegt, dass Schaffner in den letzten Jahren einige neue Aufträge im Bereich Elektromobilität gewinnen konnte.

Da es von der Auftragssicherung bis zum Produktionsstart im Automobilbereich in der Regel zwei bis drei Jahre dauert, werden sich die erst kürzlich gewonnenen Aufträge erst in naher Zukunft auf den Geschäftsverlauf, sprich auf Umsatz und Gewinn, auswirken. Dass es der Schaffner-Gruppe schon heute gut geht, zeigt sich auch daran, dass im letzten Jahr der Zahl der Mitarbeitenden um rund 5 Prozent auf rund 1800 angestiegen ist. Je stärker die Mobilität auf Strom setzt, desto mehr dürften es werden.